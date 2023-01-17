Главе Медвежьегорска рассказали, чем могут быть полезны заключенные «больнички» для населения Карелии

Глава администрации Медвежьегорского района Максим Антипов обсудил вопросы сотрудничества с руководством Республиканской больницы №2 для заключенных, сообщили в УФСИН Карелии.

Ранее Республиканская больница №2 уже сотрудничала с местными властями, изготавливая и поставляя остановочные комплексы для населенных пунктов Медвежьегорского района.

На встрече заместитель начальника ФКЛПУ РБ-2 Дмитрий Пявин рассказал главе администрации Медвежьегорского района Максиму Антипову про производственный потенциал учреждения, а также возможностях размещения заказов на мебель ЛДСП, на изготовление металлических изделий для благоустройства райцентра, деревень, поселков и сел, а также на производство авторемонтных работ.

В завершении встречи стороны договорились о дальнейшем взаимодействии в сфере оказания услуг.