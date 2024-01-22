Главе Медвежьегорского района Карелии предъявили обвинение в преступлении против интересов госслужбы

Максима Антипова обвиняют в незаконном получении около килотонны щебня.

Следователь первого отдела по расследованию особо важных дела СУ СК России по Карелии предъявил обвинение главе Медвежьегорского района в преступлении против интересов государственной службы. Об этом сообщили в Следкоме Карелии.

Как было установлено в ходе следствия, обвиняемый, используя служебное положение, незаконно и безвозмездно получил от одного из местных предприятий около килотонны щебня стоимостью более 250 тысяч рублей.

Глава района использовал материал на личном земельном участке. Вину в преступлении он не признал, от дачи показаний отказался.

Напомним, уголовное дело против главы Медвежьегорского района Максима Антипова было возбуждено в мае 2023 года. Его подозревали в присвоении для личных нужд щебня. Чиновник был задержан, а на его квартире и в кабинете прошли обыски. Однако затем Максима Антипова отпустили домой под подписку о невыезде.