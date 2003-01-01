Главе Петрозаводска показали изменения на верхней Ключевой

Депутат Александр Ершов провел экскурсию по Ключевой для главы Петрозаводска Инны Колыхматовой.

В рамках проекта «В центре внимания» мэр карельской столицы посетила Ключевую. Депутат Петросовета Александр Ершов пригласил Инну Колыхматову в свой округ № 9, на верхнюю Ключевую. Во встрече приняла участие и депутат Заксобрания Ольга Билко.

Общение началось в сквере имени Анны Савостьяновны Рогозкиной. По словам Александра Ершова, это был его первый депутатский вызов. Здесь на заросшем пустыре жители хотели сделать место памяти и одновременно место отдыха. В итоге все получилось.

Еще одно важное изменение — между сквером и школой № 3. Здесь привели в порядок ливневую канализацию. Теперь сам сквер и дорога рядом не будут подвержены потопам. Осталось облагородить место работ.

— Говорили о том, что необходимо на улице Сегежской тоже с ливнёвкой решить незамедлительно: талые и дождевые воды портят дорожное покрытие, топят дворы. Мэр обещала, что ливнёвку на соседней Сегежской улице обследуют и тоже сделают так, чтобы там ни дворы, ни проезжую часть не заливало, — рассказал депутат.

Глава города и депутаты прошли по обновленному междомовому проезду к улице Репникова и аллее Героев Авиации. Сейчас здесь уложен новый асфальт вместо старой разрухи. На Репникова, 15 жители жаловались на ямы и запущенность всей придомовой территории. В итоге, по словам Ершова, удалось добиться, что по программе «Комфортная городская среда» двор привели в порядок. Сделан на Репникова и новый тротуар. Депутат договорился, что здесь установят пять новеньких скамеек.

После запуска автобусных маршрутов № 16 и 18, а также троллейбуса № 4, разработанных администрацией с учетом мнения горожан, пропали, по словам депутата, жалобы на транспортную доступность района.

— Уже прощались почти, но тут подошла женщина и попросила Инну Сергеевну решить её проблему, которую она никак решить не может официальным путём. Бюрократия… Глава взяла её координаты и пообещала помочь, — подытожил Александр Ершов, отмечая, что такие встречи прямо на местах и вместе с горожанами очень важны.