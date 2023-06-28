Главе Росприроднадзора России расскажут о проблемах мусорной реформы в Карелии

В Петрозаводск приехала руководитель Росприроднадзора РФ Светлана Радионова.

Как на своей странице в соцсети сообщил политолог Анатолий Цыганков, в Петрозаводске работает руководитель федерального Росприроднадзора Светлана Радионова.



«С ее участием пройдет несколько мероприятий научно-технического совета, одно из которых представляет повышенный общественный интерес. Будут обсуждаться вопросы сбора и утилизации коммунальных бытовых отходов. Для Карелии это по-прежнему болезненная и нерешенная проблема, хотя вроде и новый региональный экологический оператор появился в республике с большими и светлыми планами. Но позитивных перемен не ощущается. Будем считать – пока», - заявил Цыганков.



Напомним, «Столица на Онего» неоднократно сообщала о жалобах петрозаводчан на состояние мусорных площадок.



© Анатолий Цыганков / ВК