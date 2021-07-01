Главгосэкспертиза РФ выдала положительное заключение по капремонту подъезда к Петрозаводску

Главгосэкспертиза России проверила достоверность определения сметной стоимости капитального ремонта участка автомобильной дороги А-215 от Петрозаводска до Деревянного, сообщили в ведомстве.

Работы в рамках проекта, смету которого подтвердили эксперты Главгосэкспертизы России, пройдут на участке подъезда к Петрозаводску протяженностью 13,652 км на территории Деревянского сельского поселения в Прионежском районе.

Согласно представленным решениям, здесь проведут переустройство земляного полотна, замену асфальтобетонного покрытия и труб. На дороге обустроят необходимые виражи, установят сигнальные столбики, в опасных местах — ограждения. На участках с недостаточной видимостью для предотвращения обгонов транспортных средств разместят дорожные знаки и нанесут линии сплошной разметки.

Федеральная трасса А-215, также известная как «Звездный маршрут», была образована в 2019 году в результате объединения и передачи в федеральную собственность региональных дорог, идущих от города Лодейное Поле в Ленинградской области через Ошту, Вытегру и Солзу до поселка Брин-Наволок под Архангельском. Главная задача магистрали — обеспечить удобные подъезды к космодрому Плесецк в Архангельской области.

Проектировщик — ООО «Альянс Групп». Застройщик — ФКУ «Управление автомобильной магистрали Санкт-Петербург — Мурманск Федерального дорожного агентства».

Ранее сообщалось, «Упрдор «Кола» проектирует реконструкцию автодороги Петрозаводск-Деревянное — она станет четырехполосной.