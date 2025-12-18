Как не повесить на себя чужие долги за ЖКУ?

Продажа квартиры – это всегда радостное событие: документы подписаны, ключи переданы, и кажется, что на этом история закончена. Но есть важная деталь, о которой иногда забывают – переоформление лицевого счета: как не приписать себе долги нового владельца?
Недавно в «РКС — Петрозаводск» обратилась жительница, получившая СМС-уведомление о задолженности по ЖКУ, хотя все платежи были внесены вовремя. Более того, в сообщении был указан номер лицевого счета, отличающийся от номера в квитанции. В ходе консультации выяснилось, что уведомление касалось квартиры, которую она продала ранее, а лицевой счет так и не был переоформлен.
Чтобы радость от сделки не омрачали лишние хлопоты, важно переоформлять лицевой счет как можно раньше. Оплата коммунальных услуг привязана к периоду владения жильем: каждый собственник отвечает только за свои расходы. Однако без переоформления счета могут продолжать приходить прежнему владельцу, постепенно увеличивая долг.
Своевременное переоформление помогает новому владельцу избежать неприятных ситуаций: например, временного ограничения водоснабжения, водоотведения, электроснабжения и дополнительных разбирательств из-за большой суммы долга. А продавцу не остаться без доступа к своим деньгам, ведь по решению суда все счета заморозят до окончания разбирательства. Гораздо приятнее знать, что все вопросы закрыты, а коммунальные платежи под полным контролем.
АО «ПКС — Водоканал» напоминает: ответственное отношение к оплате ЖКУ и оформлению документов — это простой способ сохранить спокойствие, финансовую стабильность и хорошее настроение после важных жизненных перемен.