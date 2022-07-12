Главное, чтобы кандидат на пост главы Карелии, был профессионалом

Участники опроса рассказали, по каким критериям будет выбирать кандидата на пост главы Карелии.

В Карелии 9, 10 и 11 сентября пройдут выборы главы республики. За пост губернатора решили побороться 13 кандидатов.

«Столица на Онего» интересовалась у читателей, по каким критериям вы будете выбирать кандидата на пост главы Карелии.

В опросе приняли участие 308 человек, большинство из которых — 148 (48%) признались, что выбирать кандидата на пост губернатора будут по профессиональному опыту.

Чуть меньшая группа опрошенных — 50 человек (16%) сообщила, что для них главное, чтобы человек был хороший.

Еще 47 респондентов (15%) будут делать свой выбор, исходя из того, какой партии принадлежит кандидат.

Из 308 участников опроса 45 (14%) готовы прочитать программу кандидата и проголосовать за того, чья им больше понравится.

И лишь 18 человек (5%) при голосовании будут смотреть на внешность.