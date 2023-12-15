«Главное — любить то, что делаешь», — в Петрозаводске проходит музыкально-гастрономический фестиваль

В карельской столице стартовал двухдневный предновогодний праздник - спортивный музыкально-гастрономический фестиваль KareliaSkiFest.

В субботу, 16 декабря, на центральной площади Петрозаводска стартовал двухдневный спортивный музыкально-гастрономический фестиваль KareliaSkiFest — предновогодний праздник для горожан и гостей карельской столицы.

С самого утра на площади звучала музыка, работали карельские рестораны, предлагая свою продукцию, на кулинарной сцене площади разворачивалось гастрономическое волшебство — мастер-классы по приготовлению блюд от именитых поваров.

Самый первый мастер-класс давал шеф-повар Дмитрий Стрелков. Он готовил свиную вырезку, маринованную в чесноке с горчицей, запекая мясо в луговом сене, а подавал с брусничным соусом из ягод, красного вина и меда, с корицей и бадьяном. Уже вкусно? То-то же!

Всем гостям фестиваля, кто присутствовал на мастер-классе тоже было сначала предвкушительно вкусно, любопытно и интересно, а потом вкусно в реальности — когда спустя полтора часа можно было продегустировать блюдо от шефа.

Во время мастер-класса Дмитрий отвечал на многочисленные кулинарные и не только вопросы гостей фестиваля, делился самыми разными рецептами, очень аппетитно рассказывал, мерз — ведь все происходило на улице, но не не признавался в этом. Повар делал все с большим удовольствием, потрясающе виртуозно, со знанием дела и не без присущей ему магии кулинарного искусства — это чувствовалось в каждом движении и в каждой фразе.

«Невероятно вкусно!», «Нежнейшее мясо!», «Обалденно вкусно!», «Это шедевр!» — восторженно отзывались счастливчики, дождавшиеся, несмотря на зимнюю стужу, финальной дегустации.

После своего кулинарного ивента Дмитрий рассказал «Столице на Онего», что ему очень нравится то, что он делает — кулинарией он занимается уже 25 лет. Для публичного приготовления блюда он выбрал старинный рецепт — вспомнил, как готовила его бабушка и решил воспроизвести это на фестивале.

«Я готовлю с удовольствием в любых условиях», — отметил Дмитрий Стрелков.

По словам Дмитрия, его любимые блюда — мамина кухня. «Но не так получается. У мамы вкуснее!» — признался он.

На вопрос, устает ли он от процесса приготовления блюд, известный шеф-повар ответил: «Наоборот — кайфую! Вот и сейчас приеду домой и буду готовить».

«Главное — любить то, что делаешь! Любить и чувствовать душой все продукты», — поделился Дмитрий профессиональным секретом и одновременно советом.

Гостей праздника угощали полезнейшим насыщенным безалкогольным глинтвейном на основе соков и карельских ягод со специями и медом.

Петрозаводчане, которые не любят сидеть дома в выходные, пришли в этот день на центральную площадь города за порцией чего-то интересного, необычного и увлекательного. Кто — за настроением, кто — за впечатлениями, кто-то хотел праздника, кто-то — ярких эмоций и новых встреч. В общем, кто за чем шел — тот то нашел и получил.

Пришедших на праздник объединяло одно — позитив: жители республики искренне радовались и были довольны.