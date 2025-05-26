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«Главное - не бояться перемен»: «Тетрис» отметил 14-летие

Новости. Общество
12:55, 06 Июня 2025
фото: фото Николая Смирнова

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Торгово-развлекательный центр «Тетрис» открылся в конце мая 2011 года, и для Петрозаводска это стало событием общегородского масштаба, которое вызвало бурные обсуждения.

Кто-то критиковал торговый центр за слишком яркие цвета и говорил, что он не вписывается в архитектуру окружающих его «хрущевок». Кто-то хвалил проектировщиков за смелость и радовался новому акценту на карте города. Спорили, нужно ли столько магазинов в одном месте, и будет ли в принципе востребован такой формат.

Кажется, равнодушным не остался никто, - всем Петрозаводском выбирали название, а потом всем Петрозаводском пошли смотреть, что же там в торгово-развлекательном центре есть. Когда через полгода «Тетрис» выпускал подарочный календарь на 2012 год – нарисовали на обложке бомбический взрыв. Это и был взрыв, который сегодня – часть городской истории. «Тетрис» - это первая в Петрозаводске «Пятерочка» и первый сетевой кинотеатр. И это первое место, куда за покупками и развлечениями массово отправились семьями.

Светлана Малегина пришла работать в «Тетрис» в 2011 году юристом, но очень скоро стала управляющим. С тех пор руководит большим и сложным хозяйством, который сама называет «живым организмом». Бесперебойная эксплуатация 6-этажного многофункционального центра, обеспечение комфорта и безопасности посетителей, предоставление товаров и услуг, которые им необходимы, индивидуальная работа с арендаторами и, конечно, эффективность самого бизнеса, требуют вовлечения в процесс 24/7. Светлана так и работает, а еще является генератором всех идей по развитию «Тетриса» и считает, что главное – не бояться перемен.

О прошлом, настоящем и будущем центра мы и поговорили, совершив экскурсию по всем этажам.

- «Тетрис» - это многофункциональный комплекс для семьи среднего класса, он не рассчитан на богачей, - рассказывает Светлана. - Арендаторы предлагают свои товары и услуги по доступным ценам. «Тетрис» находится на перекрестке дорог, поэтому в него едут со всех концов города. У нас есть продукты питания, аптека, оптика, одежда, обувь, книги, электроника, все для дома и семьи, кино, кафе, офисы и различные услуги. Это место, которое мы предлагаем посетить, чтобы закрыть все свои текущие потребности.

В соответствии с планом мы продолжим реновацию, которая стартовала в 2017 году и проводилась в 2022-м и 2023-м. Все дальнейшие изменения будут касаться 2,3 и 4 этажей.

Если коротко – мы пойдем в сторону дальнейшего расширения услуг. Сделаем акцент на этой сфере, создадим пространство, где можно не только купить все необходимое, но и закрыть потребности в спорте – детском и взрослом, и в бьюти-услугах. Пока дети на тренировке, родители смогут сходить в парикмахерскую или на массаж, а потом все вместе в кино и кафе. Наш план - разнообразить перечень услуг многофункционального центра и к 15-летию показать городу новые возможности «Тетриса».

Полностью интервью читайте здесь 

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