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Новости. Общество
15:48, 02 Сентября 2018

Главное счастье будет даже не восстановление церкви, а духовное возрождение этого мальчика, считает Парфенчиков

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Глава Карелии Артур Парфенчиков что думает о подростке, подозреваемом в поджоге Успенской церкви.

В среду в Петрозаводске в рамках августовской педагогической конференции состоялся круглый стол по вопросам духовно-нравственного воспитания детей и молодежи, формирования позитивных жизненных ценностей и установок. Естественно, тригером для данной темы послужил поджог Успенской церкви в Кондопоге 10 августа. В преступлении подозревается 15-летний школьник из 20-й школы Петрозаводска.

Предполагалось, что основными спикерами на круглом столе станут глава Карелии Артур Парфенчиков, министр образования Карелии Александр Морозов и представитель РПЦ.

Однако, так вышло, что почти все время, что продолжалось заседание, говорил Артур Парфенчиков. С одной стороны, мы не услышали мнения общественности и широкого обсуждения, с другой – глава Карелии впервые высказал свою точку зрения на поджог, на подозреваемого и рассказал, как, по его мнению, должно реагировать общество на подобные происшествия.
Глава Карелии отказывается обвинять 15-летнего Игната Ш., которому инкриминируется преступление.

"Мне не по душе пришлись несколько предложений людей, которые говорят, что если бы эта церковь сгорела от природной стихии, можно было бы с этим смириться, - сказал губернатор. – Но ситуация, когда церковь сожжена руками, будем откровенно говорить, ребенка, я бы в последнюю очередь обвинял бы его. Ребенок – это орудие. Даже 15-летний. Вследствие каких-то процессов, которые нужно изучать, нужно понимать… Надо разбираться, как случилось так по вине взрослых, что его мозги оказались засорены вот этой мерзостью".

"Как бы ни была прекрасна, уникальна деревянная церковь – это все явления материального мира. Главная трагедия для Бога – это то, что совершилось в душе этого ребенка. Главное, наверное, счастье – если говорить о высшем понимании этой проблемы – то это будет даже не восстановление церкви, а духовное возрождение этого мальчика. А еще лучше – всего общества".

Что Артур Парфенчиков думает об интернет-комментаторах, которые поддерживают поджигателя, читайте здесь.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Игорь Егоров
2018-09-02 16:14:57
Недовольства по отношению к РПЦ (то, что было это крайняя мера и не может быть оправдано) определяется политикой самой РПЦ. Церковь срослась со властью и пожинает плоды. Она должна быть выше. Или ей незачем быть.
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