Главное счастье будет даже не восстановление церкви, а духовное возрождение этого мальчика, считает Парфенчиков

Глава Карелии Артур Парфенчиков что думает о подростке, подозреваемом в поджоге Успенской церкви.

В среду в Петрозаводске в рамках августовской педагогической конференции состоялся круглый стол по вопросам духовно-нравственного воспитания детей и молодежи, формирования позитивных жизненных ценностей и установок. Естественно, тригером для данной темы послужил поджог Успенской церкви в Кондопоге 10 августа. В преступлении подозревается 15-летний школьник из 20-й школы Петрозаводска.

Предполагалось, что основными спикерами на круглом столе станут глава Карелии Артур Парфенчиков, министр образования Карелии Александр Морозов и представитель РПЦ.

Однако, так вышло, что почти все время, что продолжалось заседание, говорил Артур Парфенчиков. С одной стороны, мы не услышали мнения общественности и широкого обсуждения, с другой – глава Карелии впервые высказал свою точку зрения на поджог, на подозреваемого и рассказал, как, по его мнению, должно реагировать общество на подобные происшествия.

Глава Карелии отказывается обвинять 15-летнего Игната Ш., которому инкриминируется преступление.

"Мне не по душе пришлись несколько предложений людей, которые говорят, что если бы эта церковь сгорела от природной стихии, можно было бы с этим смириться, - сказал губернатор. – Но ситуация, когда церковь сожжена руками, будем откровенно говорить, ребенка, я бы в последнюю очередь обвинял бы его. Ребенок – это орудие. Даже 15-летний. Вследствие каких-то процессов, которые нужно изучать, нужно понимать… Надо разбираться, как случилось так по вине взрослых, что его мозги оказались засорены вот этой мерзостью".

"Как бы ни была прекрасна, уникальна деревянная церковь – это все явления материального мира. Главная трагедия для Бога – это то, что совершилось в душе этого ребенка. Главное, наверное, счастье – если говорить о высшем понимании этой проблемы – то это будет даже не восстановление церкви, а духовное возрождение этого мальчика. А еще лучше – всего общества".

Что Артур Парфенчиков думает об интернет-комментаторах, которые поддерживают поджигателя, читайте здесь.