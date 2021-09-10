ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ НЕДЕЛИ: СМЕРТЬ ДЕВУШКИ ОТ COVID-19, СУД НАД БОДНАРЧУКОМ И «БОЕВИК» ПРО ПАРФЕНЧИКОВА

Какими фактами и событиями запомнится нам уходящая неделя? «Столица на Онего» предлагает подборку главных новостей, которые вы могли пропустить.

ТОП-НОВОСТИ НЕДЕЛИ

Девятнадцатилетняя девушка умерла от коронавируса



Фото: © Валерий Шарифулин / ТАСС, архив

В Карелии врачи не смогли спасти юную жительницу Пряжинского района с 80% поражением лёгких. Девушка, находившаяся под ИВЛ, скончалась от коронавируса. В Петрозаводск она была доставлена из Пряжинской ЦРБ.

Начался суд над Геннадием Боднарчуком



Фото: © Наталья Захарчук / «Столица на Онего»

В Петрозаводском горсуде началось рассмотрение дела бывшего председателя Петросовета Геннадия Боднарчука, которого обвиняют в получении взяток и превышении должностных полномочий. По распоряжению судьи Петрозаводского городского суда Елены Голяевой сотрудникам СМИ запретили присутствовать на заседании. Запрет объяснили необходимостью соблюдать ограничительные меры по коронавирусу.

Вышел «боевик» про Парфенчикова



Кадр из видео © САМПО ТВ 360º

Фильм «Командир: история противостояния» вышел на телеканале «Сампо ТВ 360». Лента рассказывает о борьбе Артура Парфенчикова в составе команды силовиков с представителями «карловской» преступной группировки. «Когда „карловцы“ решили подмять под себя город Петрозаводск, на их пути встала команда Артура Парфенчикова. Их противостояние, а по сути, война длилась десять лет, ежедневно. Один был для своих Паханом. Другого именовали коротко, как на поле боя, — Командир», — говорится в трейлере.

Отопительный сезон начался в Карелии



Фото: © Николай Смирнов / «Столица на Онего»

Отопительный сезон в Карелии начался досрочно после многочисленных жалоб населения на холод в квартирах.

«В связи с многочисленными обращениями граждан, несмотря на то, что 5-ти дневный период со среднесуточной температурой ниже 8 градусов ещё не наступил ни в одном из районов Карелии, приняли решение досрочно начать отопительный сезон», — прокомментировал решение министр строительства и ЖКХ Виктор Россыпнов.

Парфенчиков призвал реформировать местное самоуправление



Фото: © «Столица на Онего»

Глава Карелии Артур Парфенчиков призвал к реформе местного самоуправления. Он предложил воспользоваться изменениями в федеральном законодательстве, которые дают право местных властям с учетом мнения населения создавать муниципальные округа. Такая реформа подразумевает переход от двухуровневой к одноуровневой системе власти — администрации и советы депутатов городских и сельских поселений упраздняются, а все полномочия передаются органам власти муниципальных округов. По мнению Парфенчикова, это необходимо для устранения источника конфликтов между разными уровнями власти, которые наносят ущерб интересам населения.

Памятник Чарльзу Гаскойну установили в центре Петрозаводска

Памятник металлургу, который 20 лет руководил Александровским заводом, пока можно увидеть лишь через забор на проспекте Карла Маркса.

Напомним, инициатором и инвестором установки монумента выступил литейный завод «Петрозаводскмаш», где отлили памятник. Монумент выполнен из бронзы, его высота вместе с постаментом составляет 5 метров, вокруг фигуры будут установлены чугунные барельефы, на которых отразят страницы рассвета литейного дела в Карелии.