ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ НЕДЕЛИ: СТРОИТЕЛЬСТВО КРЕМАТОРИЯ, ВЫПАВШАЯ ИЗ ОКНА ШКОЛЫ ДЕВОЧКА И ПЕРВЫЕ ОБЛАДАТЕЛИ АРКТИЧЕСКОГО ГЕКТАРА

Какими фактами и событиями запомнится нам уходящая неделя? «Столица на Онего» предлагает подборку главных новостей, которые вы могли пропустить.
ТОП-3 НОВОСТИ НЕДЕЛИ
Первый в Карелии частный крематорий собираются строить в Петрозаводске
Министерство экономического развития Карелии поддержало проект строительства первого в республике крематория, который предложила одна из частных компаний.
ЧП в Карелии: Девочка выпала из окна в школе искусств в Кондопоге
Несчастный случай с 9-летней девочкой произошел вечером 14 сентября, сообщает глава администрации Кондопожского района Карелии Виталий Садовников.
Ребенок, выпавший из окна второго этажа школы, проходит лечение в Детской республиканской больнице, врачи рассказали о ее состоянии.
Следком Карелии начал проверку по факту падения девочки со второго этажа школы искусств в Кондопоге
Первый «арктический гектар» выдан в Карелии
Управление Росреестра по Республике Карелия зарегистрировало первый земельный участок, выданный на бесплатной основе по государственной программе «Арктический гектар».
УЖАСЫ НАШЕГО ГОРОДКА
Жителя Карелии вывезли в лес и избили: прокуратура дала подробности разбойного нападения
В Муезерском районе пьяные работники строительной организации напали на руководителя своей же фирмы, заподозрив его в невыплате зарплаты, сообщили в прокуратуре Карелии.
Уроженец Карелии переломал петербуржцу ребра и сжег лицо за нарушение ПДД
В Санкт-Петербурге уроженец Карелии устроил жесткие разборки на парковке, после которых оппонента пришлось госпитализировать с тяжелыми травмами.
Хулиган напал на девушку в центре Петрозаводска — его разыскивает полиция (ВИДЕО)
В столице Карелии на улице Кирова хулиган напал на молодую петрозаводчанку, девушку спасли прохожие.
НУ, С БОГОМ
Монахи запустили систему онлайн-бронирования номеров в Доме паломника на Валааме (ФОТО)
На Валааме будут рады принять гостей, готовых к телепорту из мирской суеты в монастырскую тишину, туда, где душа по-настоящему расправляет крылья.
Священник Петрозаводска назвал подарок, который хочет получить на день рождения
Сегодня, 17 сентября, Константин Савандер отмечает свой день рождения.
Пожарные Карелии помолились перед иконой Богородицы (ФОТО)
Сотрудники МЧС в Карелии приняли участие в благодарственном молебне перед иконой Божией Матери «Неополимая Купина».
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Бесплатный автобус для пенсионеров и инвалидов запустили до поликлиники №4 в Петрозаводске
«Карелавтотранс» организовал социальный рейс для жителей Кукковки, посещающих городскую поликлинику №4 на Ключевой.
В мэрии Петрозаводска рассказали, куда звонить, если дом не подключили к теплу
Отопление подключили у 90% потребителей жилого фонда, уверяют в администрации столицы Карелии.
Власти раскрыли детали будущей реформы общественного транспорта в Петрозаводске
Троллейбусы в Петрозаводске будут сохранены, но новые машины начнут покупать только после начала комплексной реформы общественного транспорта в 2023 году.
Новое приемное отделение открылось в БСМП Петрозаводска
Глава Карелии Артур Парфенчиков оценил новые условия оказания скорой медицинской помощи в петрозаводской больнице.
Жители Петрозаводска шокированы разрухой в женской консультации
Будущие матери возмущены состоянием здания женской консультации, находящегося в столице Карелии.
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