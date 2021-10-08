ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ НЕДЕЛИ: КОРОНАВИРУСНЫЕ QR-КОДЫ В КАРЕЛИИ, ТРУП КОНТРАКТНИКА И НОВЫЕ ПРЕДСЕДАТЕЛИ ПЕТРОСОВЕТА И ПАРЛАМЕНТА РЕСПУБЛИКИ

Какими фактами и событиями запомнится нам уходящая неделя? «Столица на Онего» предлагает подборку главных новостей, которые вы могли пропустить.

ТОП-3 НОВОСТИ НЕДЕЛИ

Жителей Карелии, возможно, будут пускать в общественные места только по QR-кодам



фото: © Вячеслав Прокофьев / ТАСС

Организации, оказывающие различные услуги жителям Карелии, в том числе, в сфере общественного питания, возможно, будут требовать от посетителей QR-коды, подтверждающие иммунитет от коронавируса.

Отметим, что 8 октября в Карелии зафиксировано рекордное количество заражений коронавирусом детей за сутки.

Также 5 октября было зарегистрировано рекордное количество заразившихся коронавирусом за последние месяцы.

Минобразования Карелии объяснило введение новых ковид-ограничений в школах

Труп контрактника обнаружен в гарнизоне Карелии: предположительно, боец покончил с собой



фото: © Руслан Шамуков / ТАСС, архив

В гарнизоне Бесовец обнаружен труп прапорщика, об этом сообщают источники «Столицы на Онего».

Избран председатель горсовета Петрозаводска



фото: © Людмила Корвякова

Городской совет Петрозаводска сегодня избрал своего председателя.

Шандалович вновь стал председателем Заксобрания Карелии



фото: © Законодательное собрание Республики Карелия / ВК

Элиссан Шандалович переизбран председателем Законодательного Собрания Карелии.

Новому начальнику аппарата Законодательного собрания Карелии понадобился дополнительный заместитель.

УЖАСЫ НАШЕГО ГОРОДКА

Заслуженный учитель Карелии умерла в больнице после того, как прождала «скорую помощь» восемь часов

Бывший директор школы №31 (8) Петрозаводска, заслуженный учитель Карелии Алевтина Дрик скончалась в инфекционной больнице после того, как в течение восьми часов к ней не приезжала «скорая помощь».

Авария с участием 7 автомобилей произошла в центре Петрозаводска (ВИДЕО)



фото: © «Столица на Онего»

Участник массового ДТП в Петрозаводске рассказал, как это было

В ГИБДД сообщили подробности массовой аварии в центре Петрозаводска (ФОТО)

ДЕЛА СУДЕБНЫЕ

«Нет вины как таковой»: экс-спикер Петросовета Боднарчук ответил на обвинения в коррупции



фото: © Александр Гнетнев / «Столица на Онего»

Бывший председатель Петрозаводского городского совета Геннадий Боднарчук, которого судят по делу о коррупции, считает себя невиновным.

В квартире осужденного бывшего замглавы Петросовета нашли почти миллион рублей



фото: © Петросовет

В ходе обыска в квартире бывшего заместителя председателя Петрозаводского городского совета Валерия Матвеева была обнаружена сумка с крупной суммой денег.

В Карелии адвокатов Кайдалова не пустили в суд из-за бутылки воды



фото: Алексей Кайдалов в коридорах суда © Александр Гнетнев / «Столица на Онего»

Защитников экс-министра транспорта Карелии Алексея Кайдалова, обвиняемого во взяточничестве, не пропустили в здание Петрозаводского городского суда из-за попытки пронести в зал емкость с жидкостью.

Выходец из Карелии, возглавляющий саратовское УФСИН, увольняется после скандала с изнасилованием арестантов



фото: © УФСИН по Саратовской области

Полковник из Карелии Алексей Федотов, возглавивший УФСИН по Саратовской области, подал в отставку после сообщений о пытках в тюремной больнице.

Осужденный за превышение полномочий замглавы Минприроды Карелии остается на своем посту



фото: © Минприроды Карелии

Заместитель министра природных ресурсов и экологии Карелии Алексей Щепин продолжает работать в этой должности, несмотря на вступление в силу приговора суда, признавшего его виновным в превышении должностных полномочий.

Один из бывших хозяев Онежского тракторного завода в Карелии оказался за решеткой по подозрению в растрате



фото: © Концерн «Тракторные заводы»

Поводом для ареста послужил срыв заказа Минобороны РФ на выпуск бронетехники.

ДРУГАЯ ТЕМА

Леонид Белуга: «Я каждое утро кушаю изюм»

Известный в Карелии бизнесмен Леонид Белуга поделился своим опытом поддержания физической формы во время «Бизнес-завтрака», прошедшего в ресторане «Северный».

Российский журналист Дмитрий Муратов получил Нобелевскую премию мира



фото: © Валерий Поташов / «Столица на Онего»

Нобелевская премия мира за 2021 год присуждена главному редактору «Новой газеты» Дмитрию Муратову и филиппинской журналистке Марии Ресса.

Выжил лишь один: стали известны подробности трагедии с затонувшим катером в Белом море



фото: «КП»-Мурманск» / Личный архив

Частное прогулочное судно «Фаворит», потерпевшее крушение в Белом море, шло из райценра Карелии в Мурманск.

Глава фермерского хозяйства из Карелии стала самой молодой номинанткой всероссийской премии



фото: © Правительство Карелии

Карельский фермер Ксения Сосункевич — соискатель премии «Женщина года в АПК» в 2021 году.