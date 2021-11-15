ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ НЕДЕЛИ: ОДОБРЕНИЕ QR-КОДОВ, КОММУНАЛЬНАЯ КАТАСТРОФА В КЕМИ И СМЕРТЕЛЬНЫЕ АВАРИИ НА ДОРОГАХ КАРЕЛИИ 

Какими фактами и событиями запомнится нам уходящая неделя? «Столица на Онего» предлагает подборку главных новостей, которые вы могли пропустить.

ТОП-3 НОВОСТИ

Карельские депутаты обсудили федеральный законопроект о QR-кодах



фото: © Законодательное собрание Карелии

Проект федерального закона о временном введении QR-кодов для посещения общественных мест вызвал бурную дискуссию в парламенте Карелии.

В ноябре Совет Государственной Думы направил этот законопроект на рассмотрение в российские регионы, и карельские депутаты должны были высказать свою позицию по отношению к инициативе федеральных властей. В том, что Законодательное собрание Карелии ее поддержит, сомнений ни у кого не возникало, но немногочисленная парламентская оппозиция обрушила на законопроект шквал критических выступлений.

В итоге в поддержку федерального законопроекта проголосовал 21 депутат, против — 9.

Накануне обсуждения в парламенте республики законопроекты о временном введении QR-кодов одобрила Общественная палата Карелии.

В районном центре Карелии произошли прорывы водопровода



Фото: © Дмитрий Петров / ВК

В Кеми на водопроводных сетях было снижено рабочее давление. Из-за этого в 11 многоквартирных домах частично отсутствовало водоснабжение (на 4-5 этажах). Причина снижения давления — прорывы на сетях. Глава Минстроя Карелии Виктор Россыпнов лично выехал в Кемь, где произошли прорывы водопровода.

После ремонта водопровода в Кеми удалось поднять рабочее давление сети. Это позволило вернуть воду на верхние этажи домов.

СМЕРТЕЛЬНЫЕ АВАРИИ В КАРЕЛИИ



фото: © Госавтоинспекция Карелии

На этой неделе в Карелии в условиях снегопада на скользких дорогах произошло сразу несколько аварий, в которых погибли люди.

Так, 16-летний водитель погиб в автокатастрофе на трассе в Олонецком районе. По предварительным данным, 16-летний водитель автомобиля «ВАЗ 21099» не справился с управлением. Он совершил съезд в левый по ходу движения кювет и перевернулся. В результате происшествия подросток, управлявший автомобилем, погиб на месте ДТП. 17-летний пассажир «ВАЗа» с полученными травмами был госпитализирован. Оба участника происшествия — жители Олонца.

Смертельное ДТП произошло 7 декабря, на трассе «Кола», около десяти километров от Медвежьегорска в сторону Петрозаводска. По данным Госавтоинспекции Карелии, в 11:10 на 610 км федеральной автодороги «Кола» 18-летний водитель автомобиля «ВАЗ-2110» вылетел на полосу встречного движения, где произошло столкновение с встречным грузовиком МАН. Как сообщили в Госавтоинспекции Карелии, прибывшие на место сотрудники ГИБДД Медвежьегорского района обнаружили в ходе осмотра, что на покрытии проезжей части имелся снежный накат, что делало дорогу скользкой. Поверхность трассы не была обработана противогололедными материалами.

Еще одна смертельная авария произошла на 606 километре трассы «Кола» — совсем недалеко от места еще одной трагедии. Как сообщили в Госавтоинспекции Карелии, 7 декабря в 21.30 на трассе «Кола» в Кондопожском районе произошла смертельная авария с участием легкового автомобиля и грузовика. По предварительным данным, 25-летний водитель Wolksvagen Polo выехал на полосу встречного движения, где столкнулся со встречным грузовиком Renault. В результате ДТП водитель легковушки получил травмы, от которых скончался до приезда «скорой».

АКТУАЛЬНО

С 10 декабря в Карелии началась «антиковидная» изоляция жителей старше 45 лет



фото: © Сергей Киселев / АГН

Жители Карелии старше 45 лет с 10 декабря должны быть переведены на удаленную работу или на изолированные рабочие места, если у них нет иммунитета к коронавирусу. Об этом на совещании с правительством напомнил глава республики Артур Парфенчиков. Согласно его распоряжению, ограничения касаются граждан, которые не прошли вакцинацию или не переболели коронавирусом более шести месяцев назад.

В Карелии разворачивают дополнительные койки для детей из-за новой волны коронавируса



фото: © EPA-EFE / LUCA ZENNARO

Учреждения здравоохранения республики готовятся принять удар новой ковидной волны. По словам министра здравоохранения Михаила Охлопкова, поликлиники расширят штат диспетчеров, которые будут принимать звонки. На станции скорой медицинской помощи будут сформированы дополнительные бригады для выездов на дом к детям. В стационарах для детей будут открыты дополнительные койки. Уже с 15 декабря в Республиканской инфекционной больнице появится 120 таких коек.

В Петрозаводске сорван срок сдачи детского сада из ФЦП развития Карелии



фото: © Валерий Поташов / «Столица на Онего»

В октябре прошлого года в Петрозаводске должен был появиться новый детский сад на 280 мест — в районе каменного карьера на Ключевой. По крайней мере, такой срок сдачи объекта, включенного в Федеральную целевую программу развития Карелии до 2020 года, изначально прописан в контракте, который был заключен республиканскими властями с московской фирмой «Техэксперт», и такой срок завершения строительства указан на аншлаге, установленном фирмой перед въездом на стройплощадку. Однако до очередного новогоднего боя курантов осталось чуть более трех недель, а окончания стройки до сих пор не видно.

Власти Петрозаводска нашли директора в школу, которую никто не желал возглавлять



фото: © «Столица на Онего»

Администрация Петрозаводска завершила поиски директора в школу №43: долгое время туда не удавалось найти руководителя. Любовь Харичева возглавит школу № 43 Петрозаводска. Ранее Любовь Харичева занимала должность заместителя директора школы по учебно-воспитательной работе и в течение нескольких месяцев исполняла обязанности руководителя учреждения.

Дорога особой прочности появилась в Карелии



фото: © Минтранс Республики Карелия / ВК

В рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» компания «Трансстройприродресурс» отремонтировала автодорогу, ведущую из села Заозерье в дачный кооператив Пиньгуба, рядом с которым расположен центр активного отдыха «Ялгора» с горнолыжными спусками. Сообщается, что при ремонте участка протяжённостью 13,4 км. была использована особо прочная смесь асфальтобетона типа А, оптимальная для климатических условий Карелии: количество щебня увеличено на 10 процентов, а состав битума рассчитан на большие перепады температур.