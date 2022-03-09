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ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ НЕДЕЛИ: САХАР И ЛЕКАРСТВА ЗАКОНЧИЛИСЬ, ЕЩЕ ДВОЕ ЖИТЕЛЕЙ КАРЕЛИИ ПОГИБЛИ НА УКРАИНЕ И МАСОЧНЫЙ РЕЖИМ ОСТАЕТСЯ

Новости. Общество
21:00, 18 Марта 2022

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Какими фактами и событиями запомнится нам уходящая неделя? «Столица на Онего» предлагает подборку главных новостей, которые вы могли пропустить.

ТОП-3 НОВОСТИ НЕДЕЛИ

ЗАМГЛАВЫ МИНЭКОНОМРАЗВИТИЯ КАРЕЛИИ РАССКАЗАЛ, КОГДА ПОДВЕЗУТ САХАР
Республиканские власти объясняют сахарный дефицит в магазинах ажиотажным спросом.


фото: «Подслушано в ПТЗ» Вконтакте

СТАЛО ИЗВЕСТНО, КОГДА В АПТЕКАХ КАРЕЛИИ ПОЯВЯТСЯ ЛЕКАРСТВА ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ
Руководство Минздрава Карелии, а также представители аптечной сети ответили на самые актуальные вопросы по лекарственному обеспечению.


фото: © AP Photo/Ebrahim Noroozi, File

СТРАШНЫЙ СПИСОК ПОПОЛНЯЕТСЯ: ЕЩЕ ОДИН ВОЕННОСЛУЖАЩИЙ ИЗ КАРЕЛИИ ПОГИБ НА УКРАИНЕ
При исполнении боевого задания в ходе спецоперации на Украине погиб Павел Самохин, уроженец поселка Надвоицы.


фото: © Правительство Карелии

ЕЩЕ ОДИН ЮНЫЙ ЖИТЕЛЬ КАРЕЛИИ ПОГИБ В ХОДЕ СПЕЦОПЕРАЦИИ НА УКРАИНЕ
У погибшего в ходе спецоперации на Украине Романа Грудова в Карелии осталась семья.


фото: © Паблик ВК «МБОУ Пяозерская СОШ»

ГЛАВА МИНЗДРАВА КАРЕЛИИ ОПРЕДЕЛИЛ ВОЗМОЖНЫЕ СРОКИ ОТМЕНЫ МАСОЧНОГО РЕЖИМА
Министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков ответил на вопрос: когда в республике отменят масочный режим.


фото: © Markku Ulander/Lehtikuva/via REUTERS

АКТУАЛЬНО

В ПЕТРОЗАВОДСКЕ ВЗЛЕТЕЛИ ЦЕНЫ НА ОФИСНУЮ БУМАГУ, А САМА ОНА ПРОПАЛА ИЗ МАГАЗИНОВ
На прилавках карельской столицы нет офисной бумаги, при этом цены на эту продукцию бьют рекорды.


фото: «Столица на Онего»

МЭР ПЕТРОЗАВОДСКА ОБЪЯВИЛ НОВЫЕ ЦЕНЫ В МАРШРУТКАХ
Стоимость проезда в маршрутках Петрозаводска повысится с 31 марта до 38-40 рублей.


фото: © «Столица на Онего»

ОКАЗАНИЕ ПЛАНОВОЙ МЕДПОМОЩИ ВОЗОБНОВЛЕНО В КАРЕЛИИ
Минздрав республики сообщил о работах по ремонту, проведенных в медицинских учреждениях, и о возобновлении оказания плановой медпомощи.


фото: Управление пресс-службы главы Республики Карелия

ДРУГАЯ ТЕМА

РАНЕННОГО НА УКРАИНЕ ЖИТЕЛЯ КАРЕЛИИ НАГРАДИЛИ МЕДАЛЬЮ «ЗА ОТВАГУ»
Младший сержант Андрей Беспалов из Карелии, отличившийся в ходе спецоперации на Украине, указом президента награжден медалью «За отвагу».


фото: © Артур Парфенчиков / ВК

РАБОТНИКИ ЗАКРЫВШИХСЯ ИЗ-ЗА САНКЦИЙ ТОРГОВЫХ ТОЧЕК В КАРЕЛИИ ПРОДОЛЖАЮТ ПОЛУЧАТЬ ЗАРПЛАТУ
Компании розничной торговли, которые представляли известные иностранные бренды одежды, обуви и другой продукции, пока не собираются окончательно уходить из Карелии.


фото: «Столица на Онего»

СТАЛО ИЗВЕСТНО, СКОЛЬКО БЕЖЕНЦЕВ ПРИЕДЕТ В КАРЕЛИЮ
На портале правовой информации названо число беженцев, которых примет Карелия.


фото: © Андрей Архипов / РИА Новости

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