ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ НЕДЕЛИ: ГИБЕЛЬ ЕЩЕ ДВУХ БОЙЦОВ ИЗ КАРЕЛИИ НА УКРАИНЕ, БЕСПЛАТНЫЙ ПРОЕЗД ДЛЯ ВЕТЕРАНОВ И 20 ТЫСЯЧ УЧАСТНИКОВ «БЕССМЕРТНОГО ПОЛКА»

Какими фактами и событиями запомнится нам уходящая неделя? «Столица на Онего» предлагает подборку главных новостей, которые вы могли пропустить.
ТОП-3 НОВОСТИ НЕДЕЛИ
В КАРЕЛИИ НАЗВАЛИ ИМЯ 13-ГО ПОГИБШЕГО В ХОДЕ СПЕЦОПЕРАЦИИ НА УКРАИНЕ ВОЕННОСЛУЖАЩЕГО
Глава Карелии рассказал о гибели на Донбассе сержанта Виталия Тишкевича из поселка Поросозеро Суоярвского района.
ЕЩЕ ОДИН ЖИТЕЛЬ КАРЕЛИИ ПОГИБ В ХОДЕ СПЕЦОПЕРАЦИИ НА УКРАИНЕ
Глава Карелии Артур Парфенчиков сообщил о гибели на Донбассе 12-го жителя республики — рядового Петра Наумова из поселка Салми.
В ПОСЕЛКЕ КАРЕЛИИ ПРОСТИЛИСЬ С ЗЕМЛЯКОМ, ПОГИБШИМ НА УКРАИНЕ (ФОТО)
В посёлке Пуйккола Сортавальского района прошли похороны Александра Пришивалко, погибшего в ходе спецоперации на Украине.
БЕСПЛАТНЫЙ ПРОЕЗД В ТРОЛЛЕЙБУСАХ ВВЕДУТ ДЛЯ ВЕТЕРАНОВ В ПЕТРОЗАВОДСКЕ
Ветераны смогут ездить на троллейбусах в столице Карелии бесплатно с 15 мая.
РЕКОРДНОЕ ЧИСЛО ЖИТЕЛЕЙ ПЕТРОЗАВОДСКА ПРИНЯЛО УЧАСТИЕ В АКЦИИ «БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК»
В шествии «Бессмертный полк», которое состоялось сегодня в Петрозаводске, участвовали более 20 тыс. человек.
ВАЖНО
СТАЛО ИЗВЕСТНО, КТО ЗА 276 МЛН РУБЛЕЙ ОТРЕМОНТИРУЕТ ДОРОГИ В ПЕТРОЗАВОДСКЕ
Власти Петрозаводска определились с подрядчиком, который отремонтирует городские магистрали этим летом.
УЧАСТНИКОВ СПЕЦОПЕРАЦИИ НА УКРАИНЕ ПРИЗНАЛИ ВЕТЕРАНАМИ БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ
Следовательно, на данных граждан распространяются все права, льготы и меры социальной поддержки, предусмотренные Федеральным законом «О ветеранах», сообщили в военной прокуратуре Петрозаводска.
ДЕПУТАТЫ ПАРЛАМЕНТА КАРЕЛИИ ДОБИВАЮТСЯ ВЫДЕЛЕНИЯ БЕСПЛАТНОЙ ЗЕМЛИ УЧАСТНИКАМ СПЕЦОПЕРАЦИИ НА УКРАИНЕ
Парламент Карелии приступил к работе над законопроектом, согласно которому, ветераны боевых действий, в том числе, участники спецоперации на Украине, должны получить право на бесплатные земельные участки под ИЖС.
ФСБ УСИЛИТ КОНТРОЛЬ НА ГРАНИЦЕ с ФИНЛЯНДИЕЙ И ЭСТОНИЕЙ
Жителей приграничных населенных пунктов в Ленинградской области попросили брать с собой паспорт при выходе из дома.
ПРОЕКТ СТРОИТЕЛЬСТВА АВТОМОБИЛЬНОГО ТОННЕЛЯ ПОД Ж/Д В ПЕТРОЗАВОДСКЕ НАХОДИТСЯ НА ЭКСПЕРТИЗЕ
ФАУ «Главгосэкспертиза России» рассматривает проектно-сметную документацию реконструкции автодороги в Петрозаводске, которая предусматривает прокладку тоннеля под железнодорожными путями.
НА ВЫЕЗДЕ ИЗ ПЕТРОЗАВОДСКА ИЗМЕНИЛАСЬ ОРГАНИЗАЦИЯ ДВИЖЕНИЯ
Поворачивать с Лесного проспекта на Суоярвское шоссе снова можно только с одной полосы.
ДЕТСКАЯ РЕСПУБЛИКАНСКАЯ БОЛЬНИЦА КАРЕЛИИ СМЕНИЛА НАЗВАНИЕ
Детской республиканской больнице присвоено имя Игоря Григовича, сообщил глава Минздрава Карелии Михаил Охлопков.
УЖАСЫ НАШЕГО ГОРОДКА
В КАРЕЛИИ ВРАЧИ СПАСЛИ ЖИЗНЬ ЖЕНЩИНЕ С ПЕРЕРЕЗАННЫМ ГОРЛОМ
Карельские медики около трех часов проводили операцию женщине с криминальной травмой.
Полиция Карелии ищет мужчину, который перерезал горло жительнице Сортавалы
СТАЛИ ИЗВЕСТНЫ ПОДРОБНОСТИ СТРАШНОЙ СМЕРТИ РАБОЧЕГО НА ФЕРМЕ В КАРЕЛИИ
Прокуратура Олонецкого района проводит проверку по факту гибели подсобного рабочего в совхозе «Аграрный».
СМОТРИМ И ИЩЕМ СЕБЯ НА ФОТО
ПОЯВИЛОСЬ ВИДЕО ПРАЗДНИЧНОГО САЛЮТА В ПЕТРОЗАВОДСКЕ, СНЯТОЕ С ВЫСОТЫ ПТИЧЬЕГО ПОЛЕТА (ВИДЕО)
Салют на 9 мая в столице Карелии сняли с квадрокоптера.
ДЕНЬ ПОБЕДЫ В ЛИЦАХ ЗАПЕЧАТЛЕЛ ФОТОГРАФ «СТОЛИЦЫ НА ОНЕГО»
В Петрозаводске прошли праздничные мероприятия, посвященные Дню Победы, в которых приняли участие тысячи человек.
«БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК» ПРОШЕЛ ПО ПЕТРОЗАВОДСКУ — БОЛЬШОЙ ФОТОРЕПОРТАЖ
В День Победы 20 тысяч человек приняли участие в акции «Бессмертный полк», которая прошла в Петрозаводске.
ДЕНЬ ПОБЕДЫ КРАСИВО ОТМЕТИЛИ В ПЕТРОЗАВОДСКЕ (ФОТОРЕПОРТАЖ)
Столица Карелии встретила 77-ю годовщину Великой Победы.
ЦВЕТ ПОБЕДЫ: КОММУНИСТЫ ПРОШЛИ В РЯДАХ «БЕССМЕРТНОГО ПОЛКА» В ПЕТРОЗАВОДСКЕ «КРАСНОЙ КОЛОННОЙ» (ФОТОРЕПОРТАЖ)
Карельские коммунисты, участвуя в акции «Бессмертный полк» с красными знаменами, напомнили, что цвет Победы — красный.
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