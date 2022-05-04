ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ НЕДЕЛИ: ГИБЕЛЬ ЕЩЕ ДВУХ БОЙЦОВ ИЗ КАРЕЛИИ НА УКРАИНЕ, БЕСПЛАТНЫЙ ПРОЕЗД ДЛЯ ВЕТЕРАНОВ И 20 ТЫСЯЧ УЧАСТНИКОВ «БЕССМЕРТНОГО ПОЛКА»

Какими фактами и событиями запомнится нам уходящая неделя? «Столица на Онего» предлагает подборку главных новостей, которые вы могли пропустить.

ТОП-3 НОВОСТИ НЕДЕЛИ

В КАРЕЛИИ НАЗВАЛИ ИМЯ 13-ГО ПОГИБШЕГО В ХОДЕ СПЕЦОПЕРАЦИИ НА УКРАИНЕ ВОЕННОСЛУЖАЩЕГО

Глава Карелии рассказал о гибели на Донбассе сержанта Виталия Тишкевича из поселка Поросозеро Суоярвского района.



Фото: © Правительство Карелии

ЕЩЕ ОДИН ЖИТЕЛЬ КАРЕЛИИ ПОГИБ В ХОДЕ СПЕЦОПЕРАЦИИ НА УКРАИНЕ

Глава Карелии Артур Парфенчиков сообщил о гибели на Донбассе 12-го жителя республики — рядового Петра Наумова из поселка Салми.



Фото: © Правительство Карелии

В ПОСЕЛКЕ КАРЕЛИИ ПРОСТИЛИСЬ С ЗЕМЛЯКОМ, ПОГИБШИМ НА УКРАИНЕ (ФОТО)

В посёлке Пуйккола Сортавальского района прошли похороны Александра Пришивалко, погибшего в ходе спецоперации на Украине.



Фото: © Правительство Карелии

БЕСПЛАТНЫЙ ПРОЕЗД В ТРОЛЛЕЙБУСАХ ВВЕДУТ ДЛЯ ВЕТЕРАНОВ В ПЕТРОЗАВОДСКЕ

Ветераны смогут ездить на троллейбусах в столице Карелии бесплатно с 15 мая.



Фото: © Администрация Петрозаводка

РЕКОРДНОЕ ЧИСЛО ЖИТЕЛЕЙ ПЕТРОЗАВОДСКА ПРИНЯЛО УЧАСТИЕ В АКЦИИ «БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК»

В шествии «Бессмертный полк», которое состоялось сегодня в Петрозаводске, участвовали более 20 тыс. человек.



Фото: © «Столица на Онего»

ВАЖНО

СТАЛО ИЗВЕСТНО, КТО ЗА 276 МЛН РУБЛЕЙ ОТРЕМОНТИРУЕТ ДОРОГИ В ПЕТРОЗАВОДСКЕ

Власти Петрозаводска определились с подрядчиком, который отремонтирует городские магистрали этим летом.



фото: © Администрация Петрозаводска

УЧАСТНИКОВ СПЕЦОПЕРАЦИИ НА УКРАИНЕ ПРИЗНАЛИ ВЕТЕРАНАМИ БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ

Следовательно, на данных граждан распространяются все права, льготы и меры социальной поддержки, предусмотренные Федеральным законом «О ветеранах», сообщили в военной прокуратуре Петрозаводска.



фото: © «Столица на Онего»

ДЕПУТАТЫ ПАРЛАМЕНТА КАРЕЛИИ ДОБИВАЮТСЯ ВЫДЕЛЕНИЯ БЕСПЛАТНОЙ ЗЕМЛИ УЧАСТНИКАМ СПЕЦОПЕРАЦИИ НА УКРАИНЕ

Парламент Карелии приступил к работе над законопроектом, согласно которому, ветераны боевых действий, в том числе, участники спецоперации на Украине, должны получить право на бесплатные земельные участки под ИЖС.



фото: © Пресс-служба Законодательного собрания Карелии

ФСБ УСИЛИТ КОНТРОЛЬ НА ГРАНИЦЕ с ФИНЛЯНДИЕЙ И ЭСТОНИЕЙ

Жителей приграничных населенных пунктов в Ленинградской области попросили брать с собой паспорт при выходе из дома.



фото: © Николай Хижняк / РИА Новости

ПРОЕКТ СТРОИТЕЛЬСТВА АВТОМОБИЛЬНОГО ТОННЕЛЯ ПОД Ж/Д В ПЕТРОЗАВОДСКЕ НАХОДИТСЯ НА ЭКСПЕРТИЗЕ

ФАУ «Главгосэкспертиза России» рассматривает проектно-сметную документацию реконструкции автодороги в Петрозаводске, которая предусматривает прокладку тоннеля под железнодорожными путями.



фото: © pixbay

НА ВЫЕЗДЕ ИЗ ПЕТРОЗАВОДСКА ИЗМЕНИЛАСЬ ОРГАНИЗАЦИЯ ДВИЖЕНИЯ

Поворачивать с Лесного проспекта на Суоярвское шоссе снова можно только с одной полосы.



фото: © Госавтоинспекция Петрозаводска

ДЕТСКАЯ РЕСПУБЛИКАНСКАЯ БОЛЬНИЦА КАРЕЛИИ СМЕНИЛА НАЗВАНИЕ

Детской республиканской больнице присвоено имя Игоря Григовича, сообщил глава Минздрава Карелии Михаил Охлопков.



фото: © Минздрав Карелии

УЖАСЫ НАШЕГО ГОРОДКА

В КАРЕЛИИ ВРАЧИ СПАСЛИ ЖИЗНЬ ЖЕНЩИНЕ С ПЕРЕРЕЗАННЫМ ГОРЛОМ

Карельские медики около трех часов проводили операцию женщине с криминальной травмой.



фото: © Михаил Охлопков / ВК

Полиция Карелии ищет мужчину, который перерезал горло жительнице Сортавалы

СТАЛИ ИЗВЕСТНЫ ПОДРОБНОСТИ СТРАШНОЙ СМЕРТИ РАБОЧЕГО НА ФЕРМЕ В КАРЕЛИИ

Прокуратура Олонецкого района проводит проверку по факту гибели подсобного рабочего в совхозе «Аграрный».

СМОТРИМ И ИЩЕМ СЕБЯ НА ФОТО

ПОЯВИЛОСЬ ВИДЕО ПРАЗДНИЧНОГО САЛЮТА В ПЕТРОЗАВОДСКЕ, СНЯТОЕ С ВЫСОТЫ ПТИЧЬЕГО ПОЛЕТА (ВИДЕО)

Салют на 9 мая в столице Карелии сняли с квадрокоптера.



фото: Фотоёжъ | P H O T O E Z H O G R A P H Y

ДЕНЬ ПОБЕДЫ В ЛИЦАХ ЗАПЕЧАТЛЕЛ ФОТОГРАФ «СТОЛИЦЫ НА ОНЕГО»

В Петрозаводске прошли праздничные мероприятия, посвященные Дню Победы, в которых приняли участие тысячи человек.



фото: © Людмила Корвякова

«БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК» ПРОШЕЛ ПО ПЕТРОЗАВОДСКУ — БОЛЬШОЙ ФОТОРЕПОРТАЖ

В День Победы 20 тысяч человек приняли участие в акции «Бессмертный полк», которая прошла в Петрозаводске.



фото: © Ирина Меркова / «Столица на Онего»

ДЕНЬ ПОБЕДЫ КРАСИВО ОТМЕТИЛИ В ПЕТРОЗАВОДСКЕ (ФОТОРЕПОРТАЖ)

Столица Карелии встретила 77-ю годовщину Великой Победы.



фото: © «Столица на Онего»

ЦВЕТ ПОБЕДЫ: КОММУНИСТЫ ПРОШЛИ В РЯДАХ «БЕССМЕРТНОГО ПОЛКА» В ПЕТРОЗАВОДСКЕ «КРАСНОЙ КОЛОННОЙ» (ФОТОРЕПОРТАЖ)

Карельские коммунисты, участвуя в акции «Бессмертный полк» с красными знаменами, напомнили, что цвет Победы — красный.