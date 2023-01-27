ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ НЕДЕЛИ: ОБЫСКИ В МЕДВЕЖЬЕГОРСКОЙ ЦРБ, ЗЭК ЗАСЛУЖИЛ В СВО ОТДЫХ НА МОРЕ И ПОДОЗРЕВАЕМЫЙ В УБИЙСТВЕ И ИЗНАСИЛОВАНИИ ДИАНЫ ВМЕНЯЕМ

Какими фактами и событиями запомнится нам уходящая неделя? «Столица на Онего» предлагает подборку главных новостей, которые вы могли пропустить.

ТОП-3 НОВОСТИ НЕДЕЛИ

ДВА УГОЛОВНЫХ ДЕЛА ВОЗБУЖДЕНО ПОСЛЕ ОБЫСКОВ В МЕДВЕЖЬЕГОРСКОЙ БОЛЬНИЦЕ КАРЕЛИИ

Уголовные дела о мошенничестве и злоупотреблении должностными полномочиями возбуждены после обысков в Медвежьегорской ЦРБ.



фото: коллаж © «Столица на Онего»

СМИ: ЗАКЛЮЧЕННЫЙ ИЗ КАРЕЛИИ, ВИНОВНЫЙ В УБИЙСТВЕ СЕМЬИ С ДЕТЬМИ, ЗАСЛУЖИЛ В СВО ОТДЫХ НА МОРЕ

Заключенный, приговоренный к 23 годам лишения свободы за организацию убийства семьи с двумя детьми, отсидел в колонии полтора года и получил свободу, отслужив в зоне спецоперации.



фото: © wavebreakmedia / shutterstock

ЖИТЕЛЯ ПЕТРОЗАВОДСКА, ОБВИНЯЕМОГО В ЖЕСТОКОМ УБИЙСТВЕ И ИЗНАСИЛОВАНИИ ДИАНЫ ФРОЛОВОЙ, ПРИЗНАЛИ ВМЕНЯЕМЫМ

Обвиняемому в убийстве 26-летней уроженки Олонца Дианы Фроловой Следком Карелии предъявил обвинение в убийстве, сопряженном с изнасилованием.



фото: Камера наблюдения компании «Ситилинк» / скриншот видео

АКТУАЛЬНОЕ

МЕДИКИ КАРЕЛИИ ПОЛУЧАТ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВЫПЛАТЫ

Глава Минздрава Карелии Михаил Охлопков рассказал о дополнительных мерах социальной поддержки отдельным категориям медицинских работников.



фото: © Артем Геодакян / ТАСС

ВЛАСТИ ПЕТРОЗАВОДСКА НАКАНУНЕ ЭКЗАМЕНОВ РАСФОРМИРОВЫВАЮТ 4 ШКОЛЫ ИЗ-ЗА РЕМОНТА ЗДАНИЙ

Ученики школ №9, 14, 20 и 25 будут распределены по другим учебным заведениям, так как чиновники решили начать в зданиях ремонт, не дождавшись окончания учебного года.



фото: со страницы главы Петрозаводска Владимира Любарского

ЖИТЕЛИ КАРЕЛИИ ЗАДОЛЖАЛИ ПОСТАВЩИКУ ТЕПЛА БОЛЕЕ 450 МЛН РУБЛЕЙ

Ресурсоснабжающая организация «КарелКоммунЭнерго» столкнулась с проблемой недопоступления средств.



фото: © tomita / bzns.media

СОБОЛЕЗНОВАНИЯ

ГЛАВА КАРЕЛИИ СООБЩИЛ О ЕЩЕ ОДНОМ ПОГИБШЕМ УЧАСТНИКЕ СПЕЦОПЕРАЦИИ

Во время специальной военной операции погиб рядовой Александр Тихонов, рассказал в соцсети глава Карелии.



фото: коллаж © «Столица на Онего»

БОЕЦ СВО ИЗ КАРЕЛИИ УМЕР В ГОСПИТАЛЕ

Наш земляк Иван Музлов умер в госпитале Москвы от ран, полученных в зоне спецоперации.



фото: © Правительство Карелии

УРОЖЕНЕЦ ПОСЕЛКА НА СЕВЕРЕ КАРЕЛИИ ПОГИБ ВО ВРЕМЯ СПЕЦОПЕРАЦИИ

Уроженец Калевалы Юрий Целищев погиб в ходе специальной военной операции.



фото: © Администрация Калевальского района

УШЕЛ ИЗ ЖИЗНИ НАШ КОЛЛЕГА, ЖУРНАЛИСТ АЛЕКСЕЙ СМИРНОВ

Алексей умер сегодня, 23 января, в больнице Петрозаводска.

УШЛА ИЗ ЖИЗНИ ЗАСЛУЖЕННАЯ АРТИСТКА РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ ЕЛЕНА БОЛДАХОВА (ЗВЕЗДИНА)

Не стало Елены Болдаховой (Звездиной), блистательной актрисы, выпускницы актерского факультета ГИТИСа, многие годы проработавшей в Театре драмы в Петрозаводске.

СУД ДА ДЕЛО

В ГОРСУДЕ ПЕТРОЗАВОДСКА В ТРЕТИЙ РАЗ НАЧАЛСЯ СУД НАД ПОЛИЦЕЙСКИМИ, ЛОВИВШИМИ МАНЬЯКА ИПАТОВА

В Петрозаводском горсуде по третьему кругу начался процесс над тремя полицейскими, которых обвиняют в халатности по делу маньяка Антона Ипатова.



фото: © Столица на Онего

ДЕЛО ЭКС-СПИКЕРА ГОРСОВЕТА ПЕТРОЗАВОДСКА ГЕННАДИЯ БОДНАРЧУКА ОБ АРЕСТЕ ИМУЩЕСТВА ОТПРАВЛЕНО НА ПЕРЕСМОТР

Третий кассационный суд в Санкт-Петербурге отменил решение петрозаводских коллег об изъятии имущества и денег у экс-спикера Геннадия Боднарчука и его супруги Светланы Михайловой.



фото: Ирина Меркова/ "Столица на Онего"

ПОЛИЦИЯ НАШЛА МУЖЧИНУ, НАПАВШЕГО НА ШКОЛЬНИЦУ В ПЕТРОЗАВОДСКЕ

Житель Петрозаводска пояснил, что был настолько пьян, что не помнит причины своего агрессивного поведения.



фото: кадр из видео

СУДЬБЫ И ЛЮДИ

«МОЯ ПЕТРОЗАВОДСКАЯ ИСТОРИЯ ЗАКОНЧИЛАСЬ»: БЛОГЕР НАТАЛЬЯ ЕРМОЛИНА ВНОВЬ ПОКИНУЛА КАРЕЛИЮ

Журналист и блогер Наталья Ермолина сообщила, что получила новый паспорт и уехала из России.

ВЛАСТИ ПЕТРОЗАВОДСКА НАШЛИ НОВОЕ ЖИЛЬЕ ДЛЯ МЕДСЕСТРЫ ИЗ РАЗВАЛИВАЮЩЕГОСЯ ДОМА-ПРИЗРАКА

Жительница разваливающегося дома на Державина,16 в Петрозаводске, которую забыли расселить 5 лет назад, получила ключи от квартиры.



фото: коллаж © «Столица на Онего»

ЕСТЬ МНЕНИЕ

«ВСЕ ТЫ ДЕЛАЕШЬ ПРАВИЛЬНО, НО ЖИВЕШЬ ЗРЯ»: МЭР ПЕТРОЗАВОДСКА РАСКРИТИКОВАЛ ДРСУ ЗА СКОЛЬЗКИЕ ТРОТУАРЫ

Глава столицы Карелии Владимир Любарский потребовал от подрядчика по уборке от снега улиц города срочно усилить борьбу с гололедом на тротуарах.



фото: © читатель «Столица на Онего»

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

СТАЛ ИЗВЕСТЕН ГОРОД КАРЕЛИИ С САМЫМ ВЫСОКИМ УРОВНЕМ РАДИАЦИИ

В управлении Роспотребнадзора Карелии опубликовали результаты проверки городов республики на радиацию.



фото: ТАСС / Александр Саверкин

СТАТЬИ НЕДЕЛИ

МУСОРНАЯ РЕФОРМА НА ЖИВУЮ НИТКУ

Как в Карелии идет реформирование схемы обращения с отходами и почему никто не знает, во сколько это обойдется



фото: © КЭО

ПОПАЛИ В ИСТОРИЮ

Старый дом может оказаться памятником истории, а владельцы — виновными в его «ненадлежащем состоянии».

КТО ОТВЕТИТ ЗА ЗАГРЯЗНЕНИЕ РЕКИ КЕМЬ ПОСЛЕ АВАРИИ НА БЕЛОПОРОЖСКОЙ ГЭС?

Арбитражный суд Карелии рассматривает иск Росприроднадзора к заказчику, генподрядчику и проектировщику двух долгостроев – малых Белопорожских ГЭС-1 и ГЭС-2 в Кемском районе.



фото очевидцев

«НЕ СТРАШНО УМЕРЕТЬ»

За неполные три недели января в ДТП на дорогах республики погибли 13 человек.



фото: кадр из фильма «THE BATMAN» © Warner Bros. Pictures