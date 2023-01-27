ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ НЕДЕЛИ: ОБЫСКИ В МЕДВЕЖЬЕГОРСКОЙ ЦРБ, ЗЭК ЗАСЛУЖИЛ В СВО ОТДЫХ НА МОРЕ И ПОДОЗРЕВАЕМЫЙ В УБИЙСТВЕ И ИЗНАСИЛОВАНИИ ДИАНЫ ВМЕНЯЕМ

Какими фактами и событиями запомнится нам уходящая неделя? «Столица на Онего» предлагает подборку главных новостей, которые вы могли пропустить.
ТОП-3 НОВОСТИ НЕДЕЛИ
ДВА УГОЛОВНЫХ ДЕЛА ВОЗБУЖДЕНО ПОСЛЕ ОБЫСКОВ В МЕДВЕЖЬЕГОРСКОЙ БОЛЬНИЦЕ КАРЕЛИИ
Уголовные дела о мошенничестве и злоупотреблении должностными полномочиями возбуждены после обысков в Медвежьегорской ЦРБ.
СМИ: ЗАКЛЮЧЕННЫЙ ИЗ КАРЕЛИИ, ВИНОВНЫЙ В УБИЙСТВЕ СЕМЬИ С ДЕТЬМИ, ЗАСЛУЖИЛ В СВО ОТДЫХ НА МОРЕ
Заключенный, приговоренный к 23 годам лишения свободы за организацию убийства семьи с двумя детьми, отсидел в колонии полтора года и получил свободу, отслужив в зоне спецоперации.
ЖИТЕЛЯ ПЕТРОЗАВОДСКА, ОБВИНЯЕМОГО В ЖЕСТОКОМ УБИЙСТВЕ И ИЗНАСИЛОВАНИИ ДИАНЫ ФРОЛОВОЙ, ПРИЗНАЛИ ВМЕНЯЕМЫМ
Обвиняемому в убийстве 26-летней уроженки Олонца Дианы Фроловой Следком Карелии предъявил обвинение в убийстве, сопряженном с изнасилованием.
АКТУАЛЬНОЕ
МЕДИКИ КАРЕЛИИ ПОЛУЧАТ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВЫПЛАТЫ
Глава Минздрава Карелии Михаил Охлопков рассказал о дополнительных мерах социальной поддержки отдельным категориям медицинских работников.
ВЛАСТИ ПЕТРОЗАВОДСКА НАКАНУНЕ ЭКЗАМЕНОВ РАСФОРМИРОВЫВАЮТ 4 ШКОЛЫ ИЗ-ЗА РЕМОНТА ЗДАНИЙ
Ученики школ №9, 14, 20 и 25 будут распределены по другим учебным заведениям, так как чиновники решили начать в зданиях ремонт, не дождавшись окончания учебного года.
ЖИТЕЛИ КАРЕЛИИ ЗАДОЛЖАЛИ ПОСТАВЩИКУ ТЕПЛА БОЛЕЕ 450 МЛН РУБЛЕЙ
Ресурсоснабжающая организация «КарелКоммунЭнерго» столкнулась с проблемой недопоступления средств.
СОБОЛЕЗНОВАНИЯ
ГЛАВА КАРЕЛИИ СООБЩИЛ О ЕЩЕ ОДНОМ ПОГИБШЕМ УЧАСТНИКЕ СПЕЦОПЕРАЦИИ
Во время специальной военной операции погиб рядовой Александр Тихонов, рассказал в соцсети глава Карелии.
БОЕЦ СВО ИЗ КАРЕЛИИ УМЕР В ГОСПИТАЛЕ
Наш земляк Иван Музлов умер в госпитале Москвы от ран, полученных в зоне спецоперации.
УРОЖЕНЕЦ ПОСЕЛКА НА СЕВЕРЕ КАРЕЛИИ ПОГИБ ВО ВРЕМЯ СПЕЦОПЕРАЦИИ
Уроженец Калевалы Юрий Целищев погиб в ходе специальной военной операции.
УШЕЛ ИЗ ЖИЗНИ НАШ КОЛЛЕГА, ЖУРНАЛИСТ АЛЕКСЕЙ СМИРНОВ
Алексей умер сегодня, 23 января, в больнице Петрозаводска.
УШЛА ИЗ ЖИЗНИ ЗАСЛУЖЕННАЯ АРТИСТКА РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ ЕЛЕНА БОЛДАХОВА (ЗВЕЗДИНА)
Не стало Елены Болдаховой (Звездиной), блистательной актрисы, выпускницы актерского факультета ГИТИСа, многие годы проработавшей в Театре драмы в Петрозаводске.
СУД ДА ДЕЛО
В ГОРСУДЕ ПЕТРОЗАВОДСКА В ТРЕТИЙ РАЗ НАЧАЛСЯ СУД НАД ПОЛИЦЕЙСКИМИ, ЛОВИВШИМИ МАНЬЯКА ИПАТОВА
В Петрозаводском горсуде по третьему кругу начался процесс над тремя полицейскими, которых обвиняют в халатности по делу маньяка Антона Ипатова.
ДЕЛО ЭКС-СПИКЕРА ГОРСОВЕТА ПЕТРОЗАВОДСКА ГЕННАДИЯ БОДНАРЧУКА ОБ АРЕСТЕ ИМУЩЕСТВА ОТПРАВЛЕНО НА ПЕРЕСМОТР
Третий кассационный суд в Санкт-Петербурге отменил решение петрозаводских коллег об изъятии имущества и денег у экс-спикера Геннадия Боднарчука и его супруги Светланы Михайловой.
ПОЛИЦИЯ НАШЛА МУЖЧИНУ, НАПАВШЕГО НА ШКОЛЬНИЦУ В ПЕТРОЗАВОДСКЕ
Житель Петрозаводска пояснил, что был настолько пьян, что не помнит причины своего агрессивного поведения.
СУДЬБЫ И ЛЮДИ
«МОЯ ПЕТРОЗАВОДСКАЯ ИСТОРИЯ ЗАКОНЧИЛАСЬ»: БЛОГЕР НАТАЛЬЯ ЕРМОЛИНА ВНОВЬ ПОКИНУЛА КАРЕЛИЮ
Журналист и блогер Наталья Ермолина сообщила, что получила новый паспорт и уехала из России.
ВЛАСТИ ПЕТРОЗАВОДСКА НАШЛИ НОВОЕ ЖИЛЬЕ ДЛЯ МЕДСЕСТРЫ ИЗ РАЗВАЛИВАЮЩЕГОСЯ ДОМА-ПРИЗРАКА
Жительница разваливающегося дома на Державина,16 в Петрозаводске, которую забыли расселить 5 лет назад, получила ключи от квартиры.
ЕСТЬ МНЕНИЕ
«ВСЕ ТЫ ДЕЛАЕШЬ ПРАВИЛЬНО, НО ЖИВЕШЬ ЗРЯ»: МЭР ПЕТРОЗАВОДСКА РАСКРИТИКОВАЛ ДРСУ ЗА СКОЛЬЗКИЕ ТРОТУАРЫ
Глава столицы Карелии Владимир Любарский потребовал от подрядчика по уборке от снега улиц города срочно усилить борьбу с гололедом на тротуарах.
ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ
СТАЛ ИЗВЕСТЕН ГОРОД КАРЕЛИИ С САМЫМ ВЫСОКИМ УРОВНЕМ РАДИАЦИИ
В управлении Роспотребнадзора Карелии опубликовали результаты проверки городов республики на радиацию.
СТАТЬИ НЕДЕЛИ
МУСОРНАЯ РЕФОРМА НА ЖИВУЮ НИТКУ
Как в Карелии идет реформирование схемы обращения с отходами и почему никто не знает, во сколько это обойдется
ПОПАЛИ В ИСТОРИЮ
Старый дом может оказаться памятником истории, а владельцы — виновными в его «ненадлежащем состоянии».
КТО ОТВЕТИТ ЗА ЗАГРЯЗНЕНИЕ РЕКИ КЕМЬ ПОСЛЕ АВАРИИ НА БЕЛОПОРОЖСКОЙ ГЭС?
Арбитражный суд Карелии рассматривает иск Росприроднадзора к заказчику, генподрядчику и проектировщику двух долгостроев – малых Белопорожских ГЭС-1 и ГЭС-2 в Кемском районе.
«НЕ СТРАШНО УМЕРЕТЬ»
За неполные три недели января в ДТП на дорогах республики погибли 13 человек.
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