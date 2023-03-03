ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ НЕДЕЛИ: «ЧВК РЁДАН» ПРИШЛО В ПЕТРОЗАВОДСКЕ, 3000 ГА ВЫРЕЗАЛИ ИЗ «ЛАДОЖСКИХ ШХЕР» И ЭКС-ЧИНОВНИК ОТСУДИЛ 3 МЛН ЗА СТРАДАНИЯ

Какими фактами и событиями запомнится нам уходящая неделя? «Столица на Онего» предлагает подборку главных новостей, которые вы могли пропустить.
ТОП-3 НОВОСТИ НЕДЕЛИ
Подростки из движения «Рёдан» вышли на «стрелку» в Петрозаводске — работала полиция
У торгового центра на Лесном проспекте в Петрозаводске полиция пресекла столкновение подростков из движения «Рёдан».
Следком Карелии возбудил уголовное дело об избиении подростка в ТРК «Лотос Плаза».
Минприроды России исключило 3 тысячи гектаров заповедной территории из «Ладожских шхер»
Во вторник, 28 февраля, опубликован приказ Минприроды, которым отменено действующее ранее положение о национальном парке «Ладожские шхеры» и принято новое.
Экс-чиновник в Карелии отсудил у государства 3 млн рублей за моральные страдания после гибели 14 детей на Сямозере
Экс-руководитель Управления Роспотребнадзора Карелии Анатолий Коваленко, признанный судом невиновным в гибели 14 детей на Сямозере, просивший выплатить ему 12 миллионов рублей за моральный вред, отсудил у государства четвертую часть от запрашиваемой суммы.
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Петрозаводск признали одним из самых культурных городов России
Столица Карелии вошла в топ-5 самых культурных городов России.
Деревня в Карелии вошла в топ-10 дорогостоящих курортов для отдыха в февральские праздники
Туристы платили более 7 тысяч в сутки за отдых в деревне Кирконкюля Питкяранского района во время длинных выходных, выяснил Tvil.ru.
Пять ресторанов из Петрозаводска вошли в число лучших в России
Составлен лонг-лист лучших ресторанов России — в него вошли 500 заведений по всей стране.
БУДЬ ЗДОРОВ!
Глава Минздрава Карелии рассказал об опасности парацетамола
Михаил Охлопков предупредил жителей республики об осложнениях от самого доступного и популярного препарата.
Глава Минздрава Карелии предупредил перед 8 марта, где женщин поджидает ВИЧ
Михаил Охлопков предупредил прекрасную половину об опасности бьюти-процедур в маникюрных салонах.
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Пункт пропуска в Карелии на границе с Финляндией поменял график работы
С 1 марта пункт пропуска Вяртсиля прекратит работать круглосуточно.
Впервые в Карелии останки человека опознали по изображению нейросети
Опознание останков людей по изображениям, созданным нейросетью, в Карелии впервые привело к успеху.
Куски фасада отваливаются с дома на проспекте Ленина в Петрозаводске (ФОТОФАКТ)
Прохожих в Петрозаводске предупреждают об опасности.
Стала известна причина падения в Карелии поисковика (ВИДЕО)
Видео показало, что ловушку для бегуна подготовили «карельские богатыри».
СОБОЛЕЗНОВАНИЯ
Стрелок из Карелии погиб в зоне спецоперации
Костомукшанин Валерий Харин, старший стрелок отделения, погиб в ходе СВО, сообщил глава Карелии Артур Парфенчиков.
Житель города горняков в Карелии погиб в ходе специальной военной операции
Власти Костомукши сообщили о гибели своего земляка Валерия Харина.
Ушла из жизни Зифа Юсупова, Почетный гражданин Петрозаводска
Заслуженный работник культуры России Зифа Габбасовна Юсупова скончалась на 86-м году жизни.
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Мужчина и женщина без определенного места жительства сыграли свадьбу в Петрозаводске
В комплексном центре соцобслуживания населения Карелии поженилась пара, находящаяся в трудной жизненной ситуации.
А ПОГОВОРИТЬ…
«Специальную военную операцию надо провести в наших головах», — высказался глава Карелии Артур Парфенчиков об отношении к жизни.
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Начался 40-дневный Великий пост, который продлится до 15 апреля. Вы будете его соблюдать?
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«ЧВК Рёдан»: анимешники vs гопники
Как шутка о драке между подростками превратила любителей аниме в «страшную силу».
Не музейные ценности
Власти Карелии отказались от планов передать два исторических здания на проспекте Ленина под музейные нужды и планируют продать их с аукциона с условием восстановления.
Как депутат Гоголева отсудила деньги у депутата Изюмова
Суд взыскал с лидера карельских «справедливороссов» в пользу его бывшей партийной соратницы более 829 тысяч рублей.
Игры с «Фонтанами»
Как частная фирма получила без торгов землю в лесопарковой зоне Петрозаводска.
Три миллиона за страдания
За что экс-руководитель Роспотребнадзора Карелии Анатолий Коваленко, признанный судом невиновным в гибели 14 детей на Сямозере, потребовал от Минфина РФ 12 млн рублей компенсации.
«Если животное не съест микропластик в лесу, мне будет легче»
Экологическая активистка из Петрозаводска Анастасия Валова рассказала «Столице на Онего», почему она борется с мусором.
10 вариантов конца наркомана
Заместитель главного врача Республиканского наркологического диспансера Анатолий Чертанов перечислил 10 вариантов, как могут закончить свою жизнь наркоманы.
И О ПОГОДЕ...
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Синоптики рассказали, когда в республику пожалует настоящая весна.
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