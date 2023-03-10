ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ НЕДЕЛИ: СТУДЕНТА ПЕТРОЗАВОДСКА ЗАПОДОЗРИЛИ В ГОСИЗМЕНЕ, ЛЕДОВЫЕ СКУЛЬПТУРЫ БЬЮТ РЕКОРДЫ ВЫЖИВАНИЯ И 17 МЛРД ПРОСЯТ НА ЛИВНЕВКУ В ГОРОДЕ

Какими фактами и событиями запомнится нам уходящая неделя? «Столица на Онего» предлагает подборку главных новостей, которые вы могли пропустить.

ТОП-3 НОВОСТИ НЕДЕЛИ

Студента из Петрозаводска задержали по подозрению в госизмене

Молодому человеку инкриминируют попытку склонить россиян переходить на сторону Украины.

Холодные шедевры «Гипербореи» на набережной Петрозаводска побили рекорд выживания

Ледовые фигуры на набережной Петрозаводска прошли испытание временем и побили рекорд выживания.

Глава Петрозаводска усомнился в целесообразности реконструкции ливневой канализации за 17 млрд рублей

Владимир Любарский предложил пересмотреть планы по реконструкции централизованных ливневых систем водоотведения в столице Карелии.

ГОРОДСКИЕ НОВОСТИ

Строительство капитального моста в районе Соломенное в Петрозаводске обойдется в 3,5 млрд рублей

Власти Карелии рассчитывают на федеральное финансирование работ.

Памятник крестителю карелов князю Ярославу должны установить в Карелии к большой дате

Монумент крестителю карелов князю Ярославу Всеволодовичу собираются поставить в Карелии.

Названо условие, как жильцы аварийных домов в районах Карелии получают квартиры в Петрозаводске

Получить квартиры в Петрозаводске жители аварийных домов в районах Карелии могут лишь в том случае, если у них есть на то достаточные основания.

Благотворительному фонду для бездомных животных передали помещение в центре Петрозаводска

В Минимущества Карелии рассказали о взаимодействии с зоозащитниками.

ДРУГАЯ ТЕМА

В Карелии задержан гражданский активист, подозреваемый в терроризме

В Сортавале в рамках уголовного дела об участии в террористическом сообществе задержан гражданский активист Никита Клюня.

Финский политолог приехал в Петрозаводск с лекцией об ограничениях свободы

Йохан Бекман прочитал студентам ПетрГУ лекции о фальсификации истории и ограничениях свободы.

Экс-главврач детской поликлиники № 1 Петрозаводска, осужденная за взятку, вновь оказалась на скамье подсудимых

Бывший главврач петрозаводской детской поликлиники № 1 Лариса Рудковская снова стала фигуранткой уголовного дела.

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЯ

Финны стали чаще пересекать границу в Вяртсиля, чем россияне

Трафик на самом популярном переходе российско-финляндской границы в Карелии изменился из-за введенных ограничений для граждан РФ.

А ПОГОВОРИТЬ…

«Это шесть годовых бюджетов Петрозаводска!» — высказался глава Карелии Артур Парфенчиков о реконструкции ливневой канализации.

СТАТЬИ НЕДЕЛИ

«У нас все есть, кроме кинотуалета»

Как в бывшем военном ангаре обсуждали будущее карельского кино.

«Обстановка радует»

Скандал в приюте для животных в Медвежьегорске привел к увольнению директора муниципального учреждения, устроившего драку с зоозащитницей.

Опасные граффити

Как наркомагазины рекламируют себя на фасадах зданий.

Неравнодушная



В Петрозаводске врач-реаниматолог Больницы скорой медицинской помощи Кристина Андреевна Ильина за отзывчивость и доброту удостоена ведомственной награды Минздрава Карелии.

Диагноз: бездушие

Судья в отставке и его супруга рассказали о том, как не могли получить помощь в филиале поликлиники № 1 на Древлянке в Петрозаводске.