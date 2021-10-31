ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ НЕДЕЛИ: QR-КОДЫ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ, НОВЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ОБ ОТСТРАНЕНИИ НЕПРИВИТЫХ ОТ РАБОТЫ И КОМУ В КАФЕ ПАСПОРТ ПОКАЗЫВАТЬ

Какими фактами и событиями запомнится нам уходящая неделя? «Столица на Онего» предлагает подборку главных новостей, которые вы могли пропустить.

ТОП-3 НОВОСТИ НЕДЕЛИ

Родителей в Карелии не пустят в школы, детсады и спортсекции без QR-кодов или справок



фото: © EthanNSequitur / twitter.com

Новые ограничения, введенные в Карелии из-за роста заболеваемости коронавирусом, предусматривают, что с 1 декабря в образовательные учреждения будет запрещен вход родителям без иммунитета.

Вице-премьер Карелии разъяснил новые требования об отстранении невакцинированных от работы



фото: фрагмент трансляции © ОТР

Новые ограничительные меры, введенные в Карелии из-за пандемии коронавируса, предусматривают отстранение невакцинированных граждан от работы с 20 ноября.

Вице-премьер правительства Карелии Дмитрий Родионов объяснил, нужно ли при посещении кафе кроме QR-кода показывать паспорт

Сегодня во время прямого эфира чиновники правительства Карелии ответили на самые актуальные вопросы, касающиеся ограничений, введенных из-за COVID-19.

ОГРАНИЧЕНИЯ, ЗАПРЕТЫ — COVID-19

Придется подождать: чиновники рассказали о работе общественного транспорта в Карелии в нерабочую неделю



фото: © Николай Смирнов / «Столица на Онего»

Вице-премьер правительства Карелии Дмитрий Родионов объяснил, что общественный транспорт с 30 октября по 7 ноября будет ходить не так, как обычно.

Родители могут привести в детсад ребенка 1, 2, 3 ноября со справкой с работы



фото: © Валерий Шарифулин / ТАСС

Глава Минобразования Карелии Роман Голубев объяснил, как будут работать детские сады в нерабочую неделю с 30 октября по 7 ноября.

Стало известно, как будут работать поликлиники и пункты вакцинации в Петрозаводске во время «коронавирусных каникул»



фото: © Минздрав Карелии

Министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков подписал приказ о режиме работы поликлиник Петрозаводска в период с 30 октября по 7 ноября.

ДРУГАЯ ТЕМА

Уровень бедности в Карелии будет вдвое выше, чем в Москве, даже через 10 лет

Министерство экономического развития России прогнозирует снижение количества жителей Карелии с доходами ниже прожиточного минимума до 14,6% от общей численности населения по итогам 2021 года.

Рабочие при строительстве магистрали в Петрозаводске случайно открыли фонтан у мэрии (ФОТО и ВИДЕО)



фотоколлаж: кадр из видео, «Столица на Онего»

При строительстве дороги на улице Куйбышева рабочие повредили водопроводную трубу — струя воды бьет до небес.

Глава Следкома России поручил доложить о ходе расследования уголовного дела по факту исчезновения подростка в Карелии



фото: © Сергей Симанов / ТАСС

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования уголовного дела по факту безвестного исчезновения 17-летнего подростка в Костомукше, сообщает СК РФ.

В Карелии осенью заметно подорожали овощи, стоимость некоторых выросла на 11%



фото: © Кирилл Кухмарь / ТАСС

По данным Карелиястата, с 11 по 18 октября огурцы и помидоры в республике подорожали на 11%