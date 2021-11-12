ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ НЕДЕЛИ: МЭР ПОПАЛ В ДТП, «СЕВЕРНЫЕ» «ОТОБРАЛИ И ВЕРНУЛИ» КАРЕЛИИ И НАСЕЛЕНИЕ ПЕТРОЗАВОДСКА УБЫВАЕТ

Какими фактами и событиями запомнится нам уходящая неделя? «Столица на Онего» предлагает подборку главных новостей, которые вы могли пропустить.

ТОП-3 НОВОСТИ НЕДЕЛИ

Глава Петрозаводска попал в ДТП и стал звездой интернета



фото: © Госавтоинспекция Карелии

Авария с участием мэра Петрозаводска и автомобиля произошла 12 ноября в 19.25 на набережной города. В ГИБДД сообщили, что наезд на градоначальника совершил 25-летний водитель Nissan Almera. При этом Владимир Любарский во время вечерней пробежки находился на проезжей части, несмотря на наличие тротуара.

Позже глава города был госпитализирован и прооперирован. В ожидании медицинской помощи Владимир Любарский сочинил самоироничный стих о том, как он попал в ДТП, а на следующий день мэр проснулся уже знаменитым.

Стихи Любарского процитировал на Первом канале Иван Ургант.

Больше не рисковать здоровьем попросил мэра Петрозаводска известный блогер Варламов.

Известная сеть по доставке суши и роллов в Петрозаводске объявила поэтический конкурс в поддержку главы города.

Сам Владимир Любарский, в свою очередь, позвонил водителю, которому попал под машину, и извинился перед ним, что спровоцировал ДТП.

А ГИБДД прислала главе постановление о штрафе в 500 рублей за бег по дороге при наличии тротуара.

Путин отменил Указ Ельцина о приравнивании территорий Карелии к районам Крайнего Севера



фото: © Пресс-служба Правительства Карелии

«Для жителей Карелии ничего не изменится»: Парфенчиков прокомментировал отмену «указа о северах». Глава Карелии Артур Парфенчиков заявил, что все северные надбавки и льготы для жителей Карелии остаются в силе, несмотря на отмену президентского «указа о северах».

«Столица на Онего» узнала новый перечень районов Крайнего Севера в Карелии. Перечень планируется утвердить постановлением правительства страны.

Население Петрозаводска сократилось в 2021 году вопреки прогнозу властей



фото: © Николай Смирнов / «Столица на Онего»

Ожидания властей Петрозаводска о росте численности населения в 2021 году пока не подтверждаются официальной статистикой.

АКТУАЛЬНО

Охлопков заявил о спаде пандемии коронавируса в Карелии



фото: © «Столица на Онего»

Глава Минздрава Карелии Михаил Охлопков допустил послабление ограничительных мер в новогодние праздники из-за тенденции к спаду пандемии COVID-19 в регионе.

В Карелии осудили трех рабочих, предъявивших поддельные справки об отрицательных ПЦР-тестах на COVID-19

В Костомукше суд назначил наказание трем рабочим, приехавшим в командировку и предъявившим на предприятии липовые справки об отрицательном ПЦР-тесте, сообщили в МВД Карелии.

Более 20 сотрудников детского сада в Карелии отстранят от работы из-за нежелания вакцинироваться



фото: © Андрей Киреев / РИА Новости

В Кондопоге непривитые 50-летние сотрудники муниципального дошкольного образовательного учреждения №20 получили уведомления об отстранении от работы без сохранения заработной платы.

Суд в Карелии подтвердил законность отстранения от работы педагога — противника вакцинации

Пудожский районный суд встал на сторону работодателя, отстранившего от работы сотрудника образовательного учреждения, не сделавшего прививку от коронавируса.

Д РУГАЯ ТЕМА

Два «Камаза» упали в канаву на стройплощадках в Петрозаводске

Стройки Петрозаводска превращаются в ловушки — в траншею упал второй самосвал за неделю (ФОТО)

Очередное ДТП произошло на одной из строительных площадок Петрозаводска — работавший там самосвал упал в траншею, как и несколько дней назад.

«Так начинается строительство»: Грузовик упал в канаву, вырытую рабочими в центре Петрозаводска (ФОТО)



фото: © Игорь Геннадьевич / Паблик ВК «ДТП Петрозаводска и Карелии»

На улице Шотмана рабочие вырыли траншею, а через некоторое время туда упал грузовик — горожане в шоке.

За кражу щенка у магазина жительница Петрозаводска может сесть в колонию на пять лет



фото: © Sonija Larch / Wunderlicht

В суде 45-летняя женщина, забравшая домой привязанного у магазина щенка, частично признала свою вину.

Власти Карелии регламентировали длину хвоста тигра при закупке детских подарков



фото: pixabay.com / GAIMARD

В документации к закупке указано, что содержащийся в детском подарке тигр должен улыбаться определенным образом и иметь хвост установленной длины.