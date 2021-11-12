ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ НЕДЕЛИ: СНЕЖНЫЙ КОЛЛАПС В ПЕТРОЗАВОДСКЕ, ВВЕДЕНИЕ QR-КОДОВ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ ОТЛОЖЕНО И ДМИТРИЕВУ ПОПРОСИЛИ 15 ЛЕТ КОЛОНИИ

Какими фактами и событиями запомнится нам уходящая неделя? «Столица на Онего» предлагает подборку главных новостей, которые вы могли пропустить.

ТОП-3 НОВОСТИ

Власти Петрозаводска ввели режим повышенной готовности из-за плохой уборки снега



Фото: © «Столица на Онего»

С 3 декабря в столице Карелии официально ввели режим повышенной готовности, сообщил глава города Владимир Любарский.

В пятницу, 3 декабря, в администрации состоялось заседание оперштаба, где обсудили ситуацию с плохой уборкой города. За несколько дней город превратился в один большой сугроб. Люди стоят в пробках, застревают в снежной каше, даже мэра пришлось выталкивать из снежного плена. Уже создан оперштаб, который следит за всей ситуацией, но пока безрезультатно.

Заместитель главы города Андрей Бекелев посмотрел на этот снежный коллапс и отправил ночью Любарскому СМС о том, что хочет уволиться.

В результате по окончании заседания глава Петрозаводска Владимир Любарский принял решение ввести в городе режим повышенной готовности и сообщил, что готов расторгнуть контракт с «ТехРентом», который не исполняет своих обязательств.

Минобразования Карелии отложило введение QR-кодов в школах и детсадах



фото: Максим Коротченко / ТАСС

Родители учащихся школ и воспитанников детских садов в Карелии будут обязаны предъявлять QR-коды при входе в учреждения не с 1 декабря, а с 20 декабря.

Гособвинение в Карелии потребовало увеличить срок наказания Юрию Дмитриеву до 15 лет



фото: ©Валерий Поташов / «Столица на Онего»

Исследователю сталинских репрессий инкриминируется изготовление детского порно и хранение частей оружия.

АКТУАЛЬНО

Любарский рассказал, когда в Петрозаводске украсят новогодние елки



фото: © Николай Смирнов / «Столица на Онего»

Мэр карельской столицы сообщил, что в городе будут украшены 15 новогодних елей.

Открылось движение по кольцу на набережной Варкауса в Петрозаводске



фото: © Минтранс Карелии

Сегодня открыто движение по кольцевой развязке на набережной Варкауса, сообщили в Минтрансе Карелии.

Власти Карелии выкупят стадион «Машиностроитель» у собственника, планировавшего его застройку



фото: © Паравительство Карелии

Глава республики Артур Парфенчиков заявил, что стадион «Машиностроитель» будет возвращён в собственность Петрозаводска.

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