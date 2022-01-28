ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ НЕДЕЛИ: ПРОКУРОРЫ В ОТСТАВКЕ, ОТКРОВЕНИЯ МИРОШНИК И ПЛАНОВАЯ МЕДПОМОЩЬ ОТМЕНЯЕТСЯ

Какими фактами и событиями запомнится нам уходящая неделя? «Столица на Онего» предлагает подборку главных новостей, которые вы могли пропустить.
ТОП-3 НОВОСТИ НЕДЕЛИ
Сотрудники прокуратуры Петрозаводска «в шоке»: все руководство ведомства ушло в отставку
С понедельника, 24 января, помимо прокурора Петрозаводска Артура Фреймана в отставку ушли и два его заместителя — Дмитрий Губанов и Валерий Феоктистов.
Новым начальником прокуратуры Петрозаводска может стать Антон Гриманов из Санкт-Петербурга. На прежнем месте работы его называют "нормальным парнем". Сейчас советник юстиции Антон Гриманов является старшим помощником прокурора Карелии по надзору за исполнением законодательства о федеральной безопасности, межнациональных отношениях, противодействии экстремизму и терроризму.
Мирошник рассказала в суде про особенности кадровых назначений в мэрии Петрозаводска
Экс-мэр Петрозаводска Ирина Мирошник была допрошена в суде по коррупционному делу бывшего спикера горсовета Геннадия Боднарчука.
Больницы в Карелии приостанавливают плановую медпомощь из-за роста ковида
С 25 января в республике приостанавливается оказание плановой амбулаторной медицинской помощи, а с 1 февраля - специализированной стационарной помощи.
Минздрав Карелии рассказал, как будут работать поликлиники и больницы в условиях приостановки оказания плановой медпомощи
ОМИКРОН АТАКУЕТ
В Карелии зарегистрирован в 2022 году новый рекорд по количеству заболевших коронавирусом за сутки
Впервые с начала нового года в республике за сутки выявлено 658 инфицированных COVID-19.
Одно из отделений Республиканской больницы в Карелии осталось без сотрудников - все заразились ковидом
Медицинские работники ревматологического отделения Республиканской больницы им. В.А.Баранова в полном составе заболели коронавирусом.
Огромная очередь больных с признаками ОРВИ выстроилась на морозе у поликлиники в Петрозаводске (ВИДЕО)
В поликлинике №1 больные с признаками ОРВИ, чтобы попасть на прием к врачу, вынуждены стоять в очереди на морозе.
УДИВИТЕЛЬНОЕ РЯДОМ
Кассационный суд отменил приговор фигурантам дела о взятках в Госкомимущества Карелии
Третий кассационный суд общей юрисдикции отменил ранее вынесенный приговор в отношении экс-заместителя главы Госкомимущества республики Сергея Максимова и предпринимателя Степана Морозова, осужденных за взятки.
Труп мужчины более трех часов лежит на тротуаре в Петрозаводске (ФОТОФАКТ)
Тело мужчины, скончавшегося на улице в Петрозаводске, лежит на тротуаре на улице Пограничной более 3 часов.
Леонид Белуга готовится стать отцом в седьмой раз
На презентации книги «На шаг впереди» о холдинге «Лотос» предприниматель Леонид Белуга сообщил главную новость о своей семье: уже очень скоро он станет отцом в седьмой раз.
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