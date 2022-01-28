ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ НЕДЕЛИ: ПРОКУРОРЫ В ОТСТАВКЕ, ОТКРОВЕНИЯ МИРОШНИК И ПЛАНОВАЯ МЕДПОМОЩЬ ОТМЕНЯЕТСЯ

Какими фактами и событиями запомнится нам уходящая неделя? «Столица на Онего» предлагает подборку главных новостей, которые вы могли пропустить.

ТОП-3 НОВОСТИ НЕДЕЛИ

Сотрудники прокуратуры Петрозаводска «в шоке»: все руководство ведомства ушло в отставку



Фото: © «Столица на Онего»

С понедельника, 24 января, помимо прокурора Петрозаводска Артура Фреймана в отставку ушли и два его заместителя — Дмитрий Губанов и Валерий Феоктистов.

Новым начальником прокуратуры Петрозаводска может стать Антон Гриманов из Санкт-Петербурга. На прежнем месте работы его называют "нормальным парнем". Сейчас советник юстиции Антон Гриманов является старшим помощником прокурора Карелии по надзору за исполнением законодательства о федеральной безопасности, межнациональных отношениях, противодействии экстремизму и терроризму.

Мирошник рассказала в суде про особенности кадровых назначений в мэрии Петрозаводска



фото: © Ирина Мирошник / ВК

Экс-мэр Петрозаводска Ирина Мирошник была допрошена в суде по коррупционному делу бывшего спикера горсовета Геннадия Боднарчука.

Больницы в Карелии приостанавливают плановую медпомощь из-за роста ковида



Фото: © Максим Туманов/ТАСС, архив

С 25 января в республике приостанавливается оказание плановой амбулаторной медицинской помощи, а с 1 февраля - специализированной стационарной помощи.

Минздрав Карелии рассказал, как будут работать поликлиники и больницы в условиях приостановки оказания плановой медпомощи



Фото: © «Столица на Онего»

ОМИКРОН АТАКУЕТ

В Карелии зарегистрирован в 2022 году новый рекорд по количеству заболевших коронавирусом за сутки



Фото: © Александр Рюмин / ТАСС

Впервые с начала нового года в республике за сутки выявлено 658 инфицированных COVID-19.

Одно из отделений Республиканской больницы в Карелии осталось без сотрудников - все заразились ковидом



фото: © Оперштаб Карелии / ВК

Медицинские работники ревматологического отделения Республиканской больницы им. В.А.Баранова в полном составе заболели коронавирусом.

Огромная очередь больных с признаками ОРВИ выстроилась на морозе у поликлиники в Петрозаводске (ВИДЕО)



Фото: © «Столица на Онего»

В поликлинике №1 больные с признаками ОРВИ, чтобы попасть на прием к врачу, вынуждены стоять в очереди на морозе.

УДИВИТЕЛЬНОЕ РЯДОМ

Кассационный суд отменил приговор фигурантам дела о взятках в Госкомимущества Карелии



Фотоколлаж: © «Столица на Онего»

Третий кассационный суд общей юрисдикции отменил ранее вынесенный приговор в отношении экс-заместителя главы Госкомимущества республики Сергея Максимова и предпринимателя Степана Морозова, осужденных за взятки.

Труп мужчины более трех часов лежит на тротуаре в Петрозаводске (ФОТОФАКТ)



Фото: © кадры камер видеонаболюдения «Ситилинк»

Тело мужчины, скончавшегося на улице в Петрозаводске, лежит на тротуаре на улице Пограничной более 3 часов.

Леонид Белуга готовится стать отцом в седьмой раз



Фото: © Николай Смирнов / «Столица на Онего»

На презентации книги «На шаг впереди» о холдинге «Лотос» предприниматель Леонид Белуга сообщил главную новость о своей семье: уже очень скоро он станет отцом в седьмой раз.