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ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ НЕДЕЛИ: УБОРКА СТАРЫХ АВТО С УЛИЦ ГОРОДА, ОБРУШЕНИЯ ЗДАНИЙ ПОД ТЯЖЕСТЬЮ СНЕГА И СТРОИТЕЛЬСТВО ГОСТИНИЦЫ В ПЕТРОЗАВОДСКЕ

Новости. Общество
21:00, 18 Февраля 2022

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Какими фактами и событиями запомнится нам уходящая неделя? «Столица на Онего» предлагает подборку главных новостей, которые вы могли пропустить.

ТОП-3 НОВОСТИ НЕДЕЛИ

Брошенные автомобили будут убирать с улиц Петрозаводска, как незаконные гаражи


© «Столица на Онего»

В правила благоустройства внесут изменения, согласно которым владельцев брошенного автохалама обяжут убирать его с улиц и дворов Петрозаводска.

Массовые обрушения построек начались из-за мокрых сугробов на юге Карелии


фото: Сортавальское городское поселение / ВК

Скопление мокрого снега на крышах гаражей, сараев и козырьках подъездов в Сортавале привело к массовому обрушению конструкций.

Дом развалился под тяжестью снега в центре приграничного города Карелии (ФОТО)

Еще одна гостиница появится на берегу Онежского озера в Петрозаводске


фото: © Дмитрий Родионов / ВК

Гостиница разместится в реконструированном историческом здании «Конторы порта».

ИНТЕРЕСНО ПОЧИТАТЬ

Владимир Любарский рассказал, каким видит будущее земельного участка на месте троллейбусного депо


фото: © Валерий Поташов / «Столица на Онего»

Глава Петрозаводска Владимир Любарский поделился планами застройки Октябрьского района, где сейчас располагается троллейбусное депо.

В отреставрированном здании бывшей поликлиники Петрозаводска откроется кафе в «наркомовском стиле»


фото: © Администрация Петрозаводска

Кафе планируется открыть в бывшем здании Наркомата иностранных дел Карело-Финской ССР.

На месте 10 аварийных домов в районе Петрозаводска появятся новостройки


фото: © «Столица на Онего»

Глава Петрозаводска Владимир Любарский сообщил, что застройщик займется сносом аварийных домов на улицах Северной, Шотмана и Сорокской.

Стало известно, что за странные огни на севере Карелии попали на космические снимки


фото: Sentinel 2 с наложенными термоточками VIIRS (Suomi NPP + NOAA 20)

Республиканские власти прокомментировали появление термоточек в карельских лесах.

АКТУАЛЬНО

В Карелии за неделю более 16 тысяч человек заболели ОРВИ и гриппом


фото: © ТАСС / Донат Сорокин

Из-за повышенной заболеваемости ОРВИ и гриппом приостановлена деятельность 415 классов в 55-ти школах республики, сообщили в Роспотребнадзоре Карелии.

Объявления о повышении цен на проезд снова появились в маршрутках Петрозаводска


фото: © Подслушано в ПТЗ | Петрозаводск

Стоимость проезда на одном из автобусных маршрутов в Петрозаводске вырастет до 34 рублей.

На перекрестке в центре Петрозаводска просел грунт и образовались большие выбоины (ФОТО)


фото: © «Столица на Онего»

ЕДДС Петрозаводска предупреждает водителей, что на перекрестке ул. Ровио — ул. Лыжная на проезжей части в месте разрытия образовались провалы.

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