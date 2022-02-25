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ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ НЕДЕЛИ: ВОЕННАЯ ОПЕРАЦИЯ НА ДОНБАССЕ, ВЗРЫВ ГАЗА В ПЕТРОЗАВОДСКЕ И НАПАДЕНИЕ НА УЧИТЕЛЯ В ШКОЛЕ

Новости. Общество
13:00, 26 Февраля 2022

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Какими фактами и событиями запомнится нам уходящая неделя? «Столица на Онего» предлагает подборку главных новостей, которые вы могли пропустить.

ТОП-3 НОВОСТИ НЕДЕЛИ

Президент России объявил о специальной военной операции в Донбассе


фото: © kremlin.ru

Владимир Путин в обращении к россиянам объявил, что принял решение о специальной военной операции в Донбассе. Ранее он подписал указы о признании независимости и суверенитета Донецкой народной республики и Луганской народной республики. 

После объявления проведения военной спецоперации на Донбассе ОНФ Карелии организовал сбор гуманитарной помощи для жителей ДНР И ЛНР. 

Власти республики определили места для размещения беженцев с Донбасса.

Глава Петрозаводска поддержал Путина «в полном объеме, безоговорочно и категорично».

Министерства Карелии в поддержку решения Путина также публикуют информацию о военных действиях на Донбассе под хэштегом «своих не бросаем».

Взрыв газа произошел в жилом доме Петрозаводска: один человек пострадал


фото: МЧС по Республике Карелия / ВК

В столице Карелии в пятиэтажном доме произошел взрыв газа, в результате которого пострадал человек. В прокуратуре Карелии рассказали подробности сегодняшнего взрыва газа в пятиэтажном доме.  Следователи приступили к доследственной проверке по факту возгорания бытового газа в столице Карелии. 

Полиция задержала в школе Петрозаводска бывшего ученика в балаклаве, пытавшегося напасть на учителя


кадр из видео очевидцев

Сотрудники правоохранительных органов задержали в школе №46 Петрозаводска бывшего ученика, который зашел в класс и попытался ударить учителя истории Станислава Гайдука. Очевидцы сняли видео нападения молодого человека в балаклаве на учителя.

ГОТОВЬТЕ ВАШИ ДЕНЕЖКИ

Популярные продукты питания в Карелии дорожают в разы быстрее инфляции


фото: © Архив ИТАР-ТАСС/Евгений Курсков

Потребительские цены на продовольственные товары в Карелии за 2021 год выросли на 10%, но самые популярные продукты подорожали намного больше.

АЗС в Карелии безостановочно переписывают ценники


фото: © automania.ru

Стоимость бензина и дизельного топлива в Карелии снова выросла за последнюю неделю, сообщает Карелиястат.

Автомобильный газ в Карелии дорожает в 3 раза быстрее бензина


фото: © Дмитрий Рогулин / ТАСС

Стоимость газового моторного топлива в Карелии за 2021 год выросла на 23,5% — это в три раза больше роста цен на бензин.

УДИВИТЕЛЬНОЕ РЯДОМ

Арестованный экс-спикер горсовета Петрозаводска подал в суд на главу Карелии


фото: сайт Петросовета

Петрозаводский городской суд рассмотрит иск бывшего спикера Петросовета Геннадия Боднарчука, обвиняемого в коррупции, к главе региона Артуру Парфенчикову.

Геннадий Боднарчук требует отменить решение Петросовета, лишающее его кресла спикера

УЖАСЫ НАШЕГО ГОРОДКА

Труп без головы всплыл из-под снега в Петрозаводске


фото: Столица на Онего

В отдаленном районе столицы Карелии обнаружен расчлененный труп мужчины без головы, рук и ног.

Следствие в Петрозаводске пытается опознать расчлененный труп по татуировке.

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