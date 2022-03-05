ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ НЕДЕЛИ: QR-КОДЫ ОТМЕНИЛИ, БРЕНДЫ УШЛИ ИЗ РОССИИ И ХЛЕБОЗАВОД ЗАКРЫЛСЯ

Какими фактами и событиями запомнится нам уходящая неделя? «Столица на Онего» предлагает подборку главных новостей, которые вы могли пропустить.

ТОП-3 НОВОСТИ НЕДЕЛИ

Парфенчиков отменил ряд «коронавирусных» ограничений в Карелии



фото: © Артур Парфенчиков / ВК

Глава Карелии Артур Парфенчиков заявил о снижении количества заболевших COVID-19 и соответствующем смягчении ограничений в республике.

Магазины известных брендов закрылись в торговом центре Петрозаводска в связи со спецперацией РФ на Украине



фото: © «Столица на Онего»

В торговом центре на Лесном, 47 приостановили свою работу магазин H& M и CStore.

Финская компания, владеющая лесопильным заводом в Карелии, закрывает производство в России

Fazer приостанавливает экспорт в Россию

Samsung приостановил поставки в Россию

Microsoft приостановила продажи в России

Хлебозавод в Карелии приостановил работу из-за финансовых трудностей

Компания «Питкярантский хлеб» приостановила свою деятельность, столкнувшись с финансовыми проблемами.

АКТУАЛЬНО

Минздрав объяснил причины задержки поставок иностранных лекарств в Россию



фото: © Станислав Красильников / ТАСС

Минздрав России получает сигналы о задержках поставок лекарств из-за границы, но это не связано с отказами заводов.

Спрос на валюту среди жителей Петрозаводска растет — заказы принимают на день вперед



фото: © «Столица на Онего»

В столице Карелии вырос спрос на доллары и евро — желающие снять крупные суммы вынуждены заказывать их заранее.

ЦУР Карелии: Перебоев с продуктами не будет

Центр управления регионом Республики Карелия разъяснил, что перебоев с продуктами не будет, а необоснованный рост цен будет пресекаться УФАС.

Магазины хотят ограничить продажу социально значимых продуктов в одни руки



фото: © Юлия ПЫХАЛОВА

Торговые сети получили разрешение на ограничение продажи ряда товаров с минимальной наценкой в одни руки.

Одна из крупнейших торговых сетей, работающих в Карелии, снизит наценку на 4 вида продуктов



фото: © Максим Тихонов / ТАСС

Торговая сеть «Магнит» присоединилась к ритейлерам, которые ограничат наценки на социально значимые товары до уровня в пять процентов.

ДРУГАЯ ТЕМА

Валаамский монастырь ищет трудников, которым обещает в награду вечную жизнь



фото: © Валаамский монастырь / valaam.ru

На келарскую службу в Валаамский монастырь требуются повар, умеющий вкусно готовить, крепкий телом истопник, посудомойщик для мытья фарфора…

Арестован житель Петрозаводска, подозреваемый в расчленении мужчины



фото: © СУСК РФ по РК

В Петрозаводске заключен под стражу 40-летний мужчина, который подозревается в убийстве, сообщили в Следкоме Карелии

Источники в исправительной системе сообщили, что останки расчлененного тела, обнаруженного в Петрозаводске, могут принадлежать их исчезнувшему бывшему коллеге.

Заявление сети гипермаркетов ЦСК о «финансовом кризисе» и росте цен вызвало реакцию УФАС Карелии



фото: © ЦСК

Антимонопольная служба Карелии усмотрела признаки нарушения законодательства в заявлении руководства сети строительных гипермаркетов ЦСК о прогнозируемом росте цен из-за «геополитической ситуации».

В Петрозаводске ветераны попросили защитить стелу воинской славы от скейтеров и роллеров

На Градостроительном совете рассмотрели вопрос о стеле «Город воинской славы», где собираются любители экстремальных видов спорта.

Конкурс на восстановление Успенской церкви в Кондопоге признан несостоявшимся



фото: © «Республика» / Сергей Юдин; © Илья Тимин

На участие в конкурсе Минкультуры России на восстановление одного из самых знаменитых памятников Карелии подана только одна заявка — из Москвы.