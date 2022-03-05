890x80
Реклама
Строительная компания «Баренц Групп» возобновляет продажи квартир
05.03.2022 11:19
Рядом с Карелией зафиксировано землетрясение
05.03.2022 15:17
Юный житель Карелии погиб во время спецоперации на Украине
05.03.2022 17:21

ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ НЕДЕЛИ: QR-КОДЫ ОТМЕНИЛИ, БРЕНДЫ УШЛИ ИЗ РОССИИ И ХЛЕБОЗАВОД ЗАКРЫЛСЯ

Новости. Общество
13:00, 06 Марта 2022

Новости партнеров

Какими фактами и событиями запомнится нам уходящая неделя? «Столица на Онего» предлагает подборку главных новостей, которые вы могли пропустить.

ТОП-3 НОВОСТИ НЕДЕЛИ

Парфенчиков отменил ряд «коронавирусных» ограничений в Карелии


фото: © Артур Парфенчиков / ВК

Глава Карелии Артур Парфенчиков заявил о снижении количества заболевших COVID-19 и соответствующем смягчении ограничений в республике.

Магазины известных брендов закрылись в торговом центре Петрозаводска в связи со спецперацией РФ на Украине


фото: © «Столица на Онего»

В торговом центре на Лесном, 47 приостановили свою работу магазин H& M и CStore.

Финская компания, владеющая лесопильным заводом в Карелии, закрывает производство в России


фото: © lesprominform.ru

Fazer приостанавливает экспорт в Россию

Samsung приостановил поставки в Россию

Microsoft приостановила продажи в России

Хлебозавод в Карелии приостановил работу из-за финансовых трудностей


фото: © «Россия 24. Карелия»

Компания «Питкярантский хлеб» приостановила свою деятельность, столкнувшись с финансовыми проблемами.

АКТУАЛЬНО

Минздрав объяснил причины задержки поставок иностранных лекарств в Россию


фото: © Станислав Красильников / ТАСС

Минздрав России получает сигналы о задержках поставок лекарств из-за границы, но это не связано с отказами заводов.

Спрос на валюту среди жителей Петрозаводска растет — заказы принимают на день вперед


фото: © «Столица на Онего»

В столице Карелии вырос спрос на доллары и евро — желающие снять крупные суммы вынуждены заказывать их заранее.

ЦУР Карелии: Перебоев с продуктами не будет


фото: © kubnews.ru

Центр управления регионом Республики Карелия разъяснил, что перебоев с продуктами не будет, а необоснованный рост цен будет пресекаться УФАС.

Магазины хотят ограничить продажу социально значимых продуктов в одни руки


фото: © Юлия ПЫХАЛОВА

Торговые сети получили разрешение на ограничение продажи ряда товаров с минимальной наценкой в одни руки.

Одна из крупнейших торговых сетей, работающих в Карелии, снизит наценку на 4 вида продуктов


фото: © Максим Тихонов / ТАСС

Торговая сеть «Магнит» присоединилась к ритейлерам, которые ограничат наценки на социально значимые товары до уровня в пять процентов.

ДРУГАЯ ТЕМА

Валаамский монастырь ищет трудников, которым обещает в награду вечную жизнь


фото: © Валаамский монастырь / valaam.ru

На келарскую службу в Валаамский монастырь требуются повар, умеющий вкусно готовить, крепкий телом истопник, посудомойщик для мытья фарфора…

Арестован житель Петрозаводска, подозреваемый в расчленении мужчины


фото: © СУСК РФ по РК

В Петрозаводске заключен под стражу 40-летний мужчина, который подозревается в убийстве, сообщили в Следкоме Карелии

Источники в исправительной системе сообщили, что останки расчлененного тела, обнаруженного в Петрозаводске, могут принадлежать их исчезнувшему бывшему коллеге. 

Заявление сети гипермаркетов ЦСК о «финансовом кризисе» и росте цен вызвало реакцию УФАС Карелии


фото: © ЦСК

Антимонопольная служба Карелии усмотрела признаки нарушения законодательства в заявлении руководства сети строительных гипермаркетов ЦСК о прогнозируемом росте цен из-за «геополитической ситуации».

В Петрозаводске ветераны попросили защитить стелу воинской славы от скейтеров и роллеров


фото: © Петросовет/ВК

На Градостроительном совете рассмотрели вопрос о стеле «Город воинской славы», где собираются любители экстремальных видов спорта.

Конкурс на восстановление Успенской церкви в Кондопоге признан несостоявшимся


фото: © «Республика» / Сергей Юдин; © Илья Тимин

На участие в конкурсе Минкультуры России на восстановление одного из самых знаменитых памятников Карелии подана только одна заявка — из Москвы.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

Уважаемые читатели! В связи с напряженной внешнеполитической обстановкой мы временно закрываем возможность комментирования на нашем сайте.

Спасибо за понимание

Выбор читателей
За неделюЗа месяц
03.03.2022, 15:06
Финская компания, владеющая лесопильным заводом в Карелии, закрывает производство в России
04.03.2022, 12:16
В Петрозаводске выстроились очереди у отделений банка, попавшего под западные санкции (ФОТОФАКТ)
01.03.2022, 14:10
Заявление сети гипермаркетов ЦСК о «финансовом кризисе» и росте цен вызвало реакцию УФАС Карелии
28.02.2022, 19:27
Арестован житель Петрозаводска, подозреваемый в расчленении мужчины
05.03.2022, 17:21
Юный житель Карелии погиб во время спецоперации на Украине
05.03.2022, 16:41
Торговая сеть «Пятерочка» подтвердила введение ограничений на продажу продуктов в одни руки

Чтиво

05.03.2022 14:40
Кофе со сливками
«Я — счастливый человек!»
Гость рубрики «Кофе со сливками» — руководитель Управления Росреестра по Республике Карелия Анна Кондратьева.
Как не сойти с ума, читая новости
05.03.2022 13:50
Подъезд или парадная?
25.02.2022 17:36
архив чтиво

Медиа

Фестиваль ледовых и снежных фигур «Гиперборея-2022»
14.02.2022 12:18
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»