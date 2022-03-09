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Центр поддержки экспорта Карелии объявил конкурс «Экспортер года»
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ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ НЕДЕЛИ: ГРУЗ 200 В КАРЕЛИИ, ПРИБЛИЖЕНИЕ ОЧЕРЕДНОЙ ВОЛНЫ КОРОНАВИРУСА И ПОВЫШЕНИЕ ЦЕНЫ НА ПРОЕЗД В МАРШРУТКАХ

Новости. Общество
19:00, 13 Марта 2022

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Какими фактами и событиями запомнится нам уходящая неделя? «Столица на Онего» предлагает подборку главных новостей, которые вы могли пропустить.

Топ-3 новости недели

Юный житель Карелии погиб во время спецоперации на Украине
Девятнадцатилетний Кирилл Некрасов из Беломорского района погиб во время спецоперации на Украине, сообщил глава республики Артур Парфенчиков. 


Весь поселок в Карелии пришел проститься с 19-летним Кириллом Некрасовым, погибшим во время спецоперации на Украине (ФОТО) 

Артур Парфенчиков сообщил о втором жителе республики, погибшем в ходе спецоперации российских войск на Донбассе
Никита Ерошкин из села Деревянное Прионежского района был командиром отделения инженерно-саперного взвода, сообщил глава Карелии. 

Стало известно, как погиб на Украине 21-летний Никита Ерошкин из Карелии 

Михаил Охлопков: Карелия может столкнуться с очередной волной коронавируса
Министр здравоохранения республики Михаил Охлопков сообщил, что в Карелии произошло резкое снижение уровня коллективного иммунитета от коронавируса. 

Повышения цены за проезд в маршрутках Петрозаводска не избежать?
Какова будет цена автобусного билета — это будет решено на переговорном процессе, к которому и транспортные предприятия, и мэрия столицы Карелии.

Актуально

Как не сойти с ума, читая новости, рассказал психотерапевт из Карелии
Психотерапевт Республиканской психиатрической больницы Дамир Сафаров рассказал, как сегодня сохранить свое психическое здоровье.

Подсчитано количество бомбоубежищ Петрозаводска, постоянно готовых принять людей
В Петрозаводске в состояние постоянной готовности приведены 12 муниципальных бомбоубежищ и укрытий.

Банки прекращают продажу наличной валюты гражданам
Центробанк вводит временный порядок операций с наличной валютой - снятие наличных будет ограничено, а их продажа приостановлена.

Куда в Карелии можно пожаловаться на рост цен - инструкция
Управление Федеральной антимонопольной службы в Карелии усиливает контроль за ценами на социально значимых товарных рынках

Глава Петрозаводска объявил о сроках отключения горячей воды
Владимир Любарский начал готовить сани летом и сообщил заранее о сроках отключения горячей воды.


Ужасы нашего городка

Автомобиль на полном ходу сбил ребенка в Петрозаводске (ВИДЕО) (18+)
Пострадавшая в аварии девочка госпитализирована, ее состояние уточняется.

Стало известно о состоянии школьницы, сбитой сегодня на переходе в Петрозаводске. На переходе в Петрозаводске, где сегодня сбили школьницу, срочно расчистили сугроб (ВИДЕО) 

Рокировочки

Павел Дегтярев по собственному желанию освободил кресло начальника Управления автомобильных дорог Карелии
Новым руководителем Управтодора назначен, как и Павел Дегтярев, тоже бывший сотрудник органов внутренних дел республики Сергей Макаров.

Судья горсуда Петрозаводска, рассматривавшая дело Дмитриева, ушла на повышение
Судья петрозаводского городского суда Екатерина Хомякова, рассматривавшая дело историка Юрия Дмитриева, назначена судьей Верховного суда Карелии.

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