ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ НЕДЕЛИ: ПОГИБШИЕ НА УКРАИНЕ БОЙЦЫ ИЗ КАРЕЛИИ, РЕМОНТ 16 УЛИЦ ПЕТРОЗАВОДСКА И ЗАПРЕТ НА ВЫРАЩИВАНИЕ КАРТОФЕЛЯ

Какими фактами и событиями запомнится нам уходящая неделя? «Столица на Онего» предлагает подборку главных новостей, которые вы могли пропустить.

ТОП-3 НОВОСТИ КАРЕЛИИ

ОФИЦИАЛЬНОЕ ЧИСЛО ПОГИБШИХ НА УКРАИНЕ ЖИТЕЛЕЙ КАРЕЛИИ ДОСТИГЛО ДЕВЯТИ

Еще два наших земляка погибли во время спецоперации на Украине, сообщил глава Карелии Артур Парфенчиков.



фото: Тимофей Петухов (слева) и Дмитрий Ижековский © Артур Парфенчиков / ВК

ВЛАСТИ ПЕТРОЗАВОДСКА НАЗВАЛИ 16 УЛИЦ, КОТОРЫЕ ОТРЕМОНТИРУЮТ В ЭТОМ ГОДУ

Мэр карельской столицы Владимир Любарский сообщил о планах, касающихся ремонта городских улиц.



фото: Владимир Любарский / ВК

ГЛАВА МИНСЕЛЬХОЗА КАРЕЛИИ ОБЪЯСНИЛ, ПОЧЕМУ ОН ЗАПРЕТИЛ ВЫРАЩИВАТЬ КАРТОФЕЛЬ НА ГОСПРЕДПРИЯТИИ

Государственный совхоз в селе Толвуя, который был постоянным производителем картофеля в Карелии, прекратил его выращивать из-за неконкурентоспособности по распоряжению министра сельского хозяйства.

АКТУАЛЬНО

АЖИОТАЖНЫЙ СПРОС НА САХАР В КАРЕЛИИ УПАЛ, НО ЦЕНЫ НЕ СНИЗИЛИСЬ

Цены на сахар-песок, подскочившие в марте в Карелии, в апреле перестали расти, но пока не снизились.





фото: © РИА Новости / Максим Блинов

ПАССАЖИРЫ ПОЛУРАЗВАЛИВШИХСЯ МАРШРУТОК В ПЕТРОЗАВОДСКЕ ИНТЕРЕСУЮТСЯ, 40 РУБЛЕЙ ЗА ЧТО?Петрозаводчане пожаловались на потрепанный транспорт и высокую стоимость проезда.





фото: © «Столица на Онего»

ЧТО В КАРЕЛИИ ПОДОРОЖАЛО БОЛЬШЕ ВСЕГО

Цены в Карелии в марте побили все рекорды и ударили по кошельку.





фото: © «Столица на Онего»

«ОЩУЩЕНИЕ, ЧТО БРАК ЗАВЕЗЛИ»: НОВЫЕ ТРОЛЛЕЙБУСЫ ВЫЗВАЛИ СПОРЫ СРЕДИ ЖИТЕЛЕЙ ПЕТРОЗАВОДСКА

Новые троллейбусы, вышедшие на маршруты в Петрозаводске, внутри оказались не очень удобными для пассажиров, но у критиков нашлось много противников.





фото: © Паблик ВК «Живой Петрозаводск» Вконтакте

Д ТП

В КАРЕЛИИ АВАРИЯ НА СНЕГОХОДЕ УНЕСЛА ЖИЗНЬ ЧЕЛОВЕКА

Один человек погиб и еще один получил травмы в результате аварии на снегоходе, произошедшей в Кондопожском районе.





фото: Карельская-Республиканская Поисково-Спасательная-Служба / ВК

ПЬЯНЫЙ ВОДИТЕЛЬ ЗА ПОЛЧАСА УСТРОИЛ 3 АВАРИИ В ПЕТРОЗАВОДСКЕ

Стали известны подробности пьяной езды водителя, протаранившего дом на Кукковке.





фото: © Госавтоинспекция Петрозаводска

Д РУГАЯ ТЕМА

ЖИТЕЛЕЙ ПЕТРОЗАВОДСКА ПРОСЯТ ПОМОЧЬ РАНЕНЫМ БОЙЦАМ И КУПИТЬ ЗНАЧОК В ВИДЕ КРАСНОЙ ГВОЗДИКИ

Жителям Петрозаводска предлагают присоединиться к всероссийской акции «Красная гвоздика», сообщили в администрации города.





фото: © Благотворительный фонд «ПАМЯТЬ ПОКОЛЕНИЙ»

В ЦЕНТРАЛЬНОМ ПАРКЕ ПЕТРОЗАВОДСКА ВЫРУБЯТ 40 ДЕРЕВЬЕВ

Работы по сносу деревьев в Губернаторском парке проводятся для формирования современной городской среды, сообщили в администрации Петрозаводска.





фото: Соцсети

ВЛАСТИ ПЕТРОЗАВОДСКА ОБЪЯВИЛИ НОВЫЕ СРОКИ РЕКОНСТРУКЦИИ АВТОВОКЗАЛА

Реконструкция автовокзала Петрозаводска должна завершиться летом текущего года.





фото: © Правительство Карелии