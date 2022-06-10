ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ НЕДЕЛИ: КОНТРАКТНИКИ ИЗ КАРЕЛИИ ПОГИБЛИ НА УКРАИНЕ, МЕЧ ПОБЕДЫ ПРИВЕЗЛИ В ПЕТРОЗАВОДСК И ВЫБОРАМ ДАН СТАРТ

Какими фактами и событиями запомнится нам уходящая неделя? «Столица на Онего» предлагает подборку главных новостей, которые вы могли пропустить.

ТОП-3 НОВОСТИ НЕДЕЛИ

ЕЩЕ ДВА КОНТРАКТНИКА ИЗ КАРЕЛИИ ПОГИБЛИ НА УКРАИНЕ

Петрозаводчанин Павел Антошков и Александр Леонтьев из Толвуи погибли на Донбассе, выполняя воинский долг.



Фото: © Правительство Карелии

НАЗВАНО ИМЯ ЕЩЕ ОДНОГО ПОГИБШЕГО НА УКРАИНЕ ВОЕННОСЛУЖАЩЕГО ИЗ КАРЕЛИИ

Житель деревни Вокнаволок Олег Сергеев погиб в ходе спецоперации на Украине.



фото: © Сергей Новгородов

ПАРФЕНЧИКОВ С ЛЮБАРСКИМ ПРИВЕЗЛИ В ПЕТРОЗАВОДСК МЕЧ ПОБЕДЫ

Глава Карелии Артур Парфенчиков и мэр Петрозаводска Владимир Любарский получили в Москве меч Победы для нашего Города воинской славы.

Стало известно, где будут хранить меч Победы – символ воинской славы Петрозаводска

ПАРТИИ ВЫДВИНУЛИ ДЕСЯТЬ КАНДИДАТОВ НА ВЫБОРЫ ГЛАВЫ КАРЕЛИИ

По состоянию на 6 июня своих кандидатов на выборы главы Карелии выдвинули региональные отделения десяти политических партий, сообщили в Центральной избирательной комиссии республики.



фото: © Валерий Поташов / «Столица на Онего»

СВЕТЛОЕ БУДУЩЕЕ

ПЕТРОЗАВОДСК ВСТРЕТИТ ДЕНЬ ГОРОДА С ГРУППОЙ «БАНД’ЭРОС» ПОД «АЛЫМИ ПАРУСАМИ»

Глава Петрозаводска утвердил программу празднования Дня города.



фото: © Администрация Петрозаводска

ВЛАСТИ ПЕТРОЗАВОДСКА ОБЕЩАЮТ РАЗОБРАТЬСЯ С МЕСТАМИ ДЛЯ КУПАНИЯ В ГОРОДЕ

Администрация столицы Карелии подготовит информацию, где петрозаводчанам можно будет купаться.



фото: © «Столица на Онего»

В КАРЕЛИИ ОТКРЫВАЕТСЯ НОВЫЙ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ ТУРИСТИЧЕСКИЙ МАРШРУТ

Добраться до горы Воттоваара теперь можно будет на рельсовом автобусе, сообщили в Минтрансе Карелии.



фото: © Минтранс Карелии

СТАЛО ИЗВЕСТНО, ГДЕ В ПЕТРОЗАВОДСКЕ БУДУТ ТОРГОВАТЬ ФЕРМЕРСКИМИ ПРОДУКТАМИ

Администрация столицы Карелии определилась с местами для продажи товаров местных производителей, кондитерских изделий и мясопродуктов.

ДРУГАЯ ТЕМА

МЕДВЕДЕВ — ГЛАВЕ КАРЕЛИИ: «У ВАС НЕ ТОЛЬКО ВНУТРЕННИЕ ПРОБЛЕМЫ СУЩЕСТВУЮТ, НО И ВНЕШНИЕ»

Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев попросил Артура Парфенчикова откорректировать работу по развитию Карелии в связи с планами Финляндии по вступлению в НАТО.



фото: © РИА Новости / Александр Астафьев

ОТМЕНА МАСОЧНОГО РЕЖИМА В КАРЕЛИИ ПРИВЕЛА К РОСТУ ИНФИЦИРОВАННЫХ COVID-19

Глава Минздрава Карелии оценил ситуацию с ростом числа заболевших коронавирусом после отмены масочного режима.



фото: © Александр Гнетнев / «Столица на Онего»

УЛЫБНУЛО

«ЗАПАХ НЕВОЗМОЖНЫЙ»: ЖИТЕЛИ ПЕТРОЗАВОДСКА ТРЕБУЮТ УБРАТЬ ЛОШАДЕЙ С НАБЕРЕЖНОЙ

Горожане пожаловались на состояние городской набережной, где гуляют лошади.



фото: © Michael Probst

СОТРУДНИК МЭРИИ ПЕТРОЗАВОДСКА В ЛАКИРОВАННЫХ ТУФЛЯХ И БЕЛОЙ РУБАШКЕ ПРОЧИСТИЛ ДРЕНАЖНЫЙ КОЛОДЕЦ

О необычном поступке чиновника рассказал глава Петрозаводска Владимир Любарский, который узнал обо всем от своих подписчиков.



фото: © pxhere

ВЛАСТИ ПРИГЛАШАЮТ ГОРОЖАН СОБРАТЬ КАМНИ НА НАБЕРЕЖНОЙ ОКОЛО ОДНОГО ИЗ САМЫХ ЭЛИТНЫХ ДОМОВ ПЕТРОЗАВОДСКА

В сквере Аквамарин на набережной Варкауса состоится акция «Время собирать камни», сообщает администрация Петрозаводска.

НОВОСТЬ НЕДЕЛИ

«МАКДОНАЛДС» ВОЗВРАЩАЕТСЯ В ПЕТРОЗАВОДСК

В торгово-развлекательном центре «Лотос Плаза» этим летом снова откроется «Макдоналдс», но под новым брендом.



фото: © Валерий Поташов / «Столица на Онего»

СТАТЬИ НЕДЕЛИ

«ВСЕ В ШОКЕ»: ЖИТЕЛЕЙ ПЕТРОЗАВОДСКА ЗАПИСАЛИ В ДОЛЖНИКИ ПО ОШИБКЕ?

Жители столицы Карелии получили предупреждения от коммунальщиков с указанием огромных сумм долгов: рассылку квитанций объяснили сбоем системы.



фото: © Владимир Смирнов / ТАСС

ВИНОВНЫХ НЕ НАШЛОСЬ

Система не нашла виновных среди силовиков, которые несколько месяцев не могли вычислить «петрозаводского маньяка» Антона Ипатова, совершившего в столице Карелии серию преступлений.



фото: © Николай Смирнов / «Столица на Онего»

НЕ ВРЕМЯ ЭКОНОМИТЬ

Как создать подушку безопасности при обычной зарплате и почему не стоит покупать падающие доллары — советы эксперта.



фото: © Анна Крик