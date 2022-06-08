ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ НЕДЕЛИ: СУД НАД ФЕРМЕРОМ, 5-ЗВЕЗДОЧНЫЙ ОТЕЛЬ В ШУЙСКОЙ ЧУПЕ И ДЕШЕВЫЙ ЧАРТЕР В МОСКВУ

Какими фактами и событиями запомнится нам уходящая неделя? «Столица на Онего» предлагает подборку главных новостей, которые вы могли пропустить.
ТОП-3 НОВОСТИ НЕДЕЛИ
В КАРЕЛИИ ОБВИНЯЕМАЯ В МОШЕННИЧЕСТВЕ ФЕРМЕР ШАЛАК УТВЕРЖДАЕТ, ЧТО НЕ МОГЛА ОБМАНУТЬ ТРЕХ МИНИСТРОВ
В Петрозаводске суд приступил к рассмотрению уголовного дела фермера Ираиды Шалак, которую обвиняют в мошенничестве с грантами.
БЫВШУЮ РЕЗИДЕНЦИЮ БОРИСА ЕЛЬЦИНА В КАРЕЛИИ ПЕРЕДЕЛАЮТ В 5-ЗВЕЗДОЧНЫЙ ГОСТИНИЧНЫЙ КОМПЛЕКС
Гостиничный комплекс «Шуйская Чупа», созданный на базе бывшей резиденции первого президента России Бориса Ельцина, будет реконструирован.
БИЛЕТЫ НА ЧАРТЕРНЫЕ АВИАРЕЙСЫ ИЗ ПЕТРОЗАВОДСКА В МОСКВУ БУДУТ СТОИТЬ МЕНЕЕ 2 ТЫС. РУБЛЕЙ
Чартерными туристическими рейсами авиакомпании «Уральские авиалинии» Москва-Петрозаводск смогут воспользоваться жители Карелии.
АКТУАЛЬНО
АВТОВОКЗАЛ ПЕТРОЗАВОДСКА СОКРАТИЛ РЕЙСЫ НА ДАЧНОМ НАПРАВЛЕНИИ
С 20 июня вносятся изменения в пригородном расписании автовокзала Петрозаводска.
ЧАСТЬ ДОРОГИ «ПЕТРОЗАВОДСК–ЛОСОСИННОЕ» БУДЕТ ЧЕТЫРЕХПОЛОСНОЙ
Продолжаются масштабные работы на автодороге «Петрозаводск–Лососинное».
КУДА И КОГО ПЕРЕСЕЛЯТ ИЗ АВАРИЙНОГО ЖИЛФОНДА В КАРЕЛИИ ДО 2023 ГОДА?
В республике выданы разрешения на строительство восьми многоквартирных домов для расселения 935 аварийных квартир.
РЕЛЬСОВЫЕ АВТОБУСЫ «ОРЛАН» ЗАПУСТИЛИ В СЕВЕРНОМ НАПРАВЛЕНИИ
Востребованный транспортный проект реализует Правительство Карелии совместно с АО «СЗППК».
ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ
ОФИЦИАЛЬНАЯ СТАТИСТКА ПОКАЗАЛА СРЕДНИЙ РАЗМЕР ЗАРПЛАТЫ В КАРЕЛИИ
Средняя заработная плата в Карелии в первом квартале 2022 года выросла на 12,2%, сообщает Карелиястат.
ЖИТЕЛИ ПЕТРОЗАВОДСКА ИСПЫТАЮТ ТРУДНОСТИ ИЗ-ЗА КАПРЕМОНТА ТЕЛЕБАШНИ
С 20 июня телебашня на улице Парковая встанет на ремонт.
В ПЕТРОЗАВОДСКЕ НАЗВАНЫ ИМЕНА ВЫПУСКНИКОВ, КОТОРЫЕ НАПИСАЛИ ЕГЭ НА 100 БАЛЛОВ
Одиннадцать выпускников Петрозаводска написали ЕГЭ на 100 баллов, сообщили в администрации города.
НОВОСТЬ НЕДЕЛИ
ЖИТЕЛЬ КАРЕЛИИ ПОЛУЧИЛ ШТРАФ ЗА НЕЗАКОННОЕ ПРОЖИВАНИЕ НА ОСТРОВЕ В ЛАДОЖСКОМ ОЗЕРЕ
Лахденпохский районный суд оштрафовал местного жителя на 200 тысяч рублей за то, что он незаконно 9 лет жил на острове в Ладожском озере и не хотел съезжать оттуда.
СТАТЬИ НЕДЕЛИ
«МЫ ОБЫЧНЫЕ ЛЮДИ СРЕДНЕГО ДОСТАТКА»
В Петрозаводске суд приступил к рассмотрению уголовного дела фермера Ираиды Шалак, которую обвиняют в мошенничестве с грантами.
ПЕТРОЗАВОДСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ПРИОСТАНОВИЛ ОБМЕН СТУДЕНТАМИ С «НЕДРУЖЕСТВЕННЫМИ СТРАНАМИ»
Вуз карельской столицы заявил о приостановке обмена студентами с учебными заведениями, находящимися в странах, которые Россия признала недружественными.
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