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ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ НЕДЕЛИ: СУД НАД ФЕРМЕРОМ, 5-ЗВЕЗДОЧНЫЙ ОТЕЛЬ В ШУЙСКОЙ ЧУПЕ И ДЕШЕВЫЙ ЧАРТЕР В МОСКВУ

Новости. Общество
21:00, 17 Июня 2022

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Какими фактами и событиями запомнится нам уходящая неделя? «Столица на Онего» предлагает подборку главных новостей, которые вы могли пропустить.

ТОП-3 НОВОСТИ НЕДЕЛИ

В КАРЕЛИИ ОБВИНЯЕМАЯ В МОШЕННИЧЕСТВЕ ФЕРМЕР ШАЛАК УТВЕРЖДАЕТ, ЧТО НЕ МОГЛА ОБМАНУТЬ ТРЕХ МИНИСТРОВ
В Петрозаводске суд приступил к рассмотрению уголовного дела фермера Ираиды Шалак, которую обвиняют в мошенничестве с грантами.


фото: © ГТРК Карелия

БЫВШУЮ РЕЗИДЕНЦИЮ БОРИСА ЕЛЬЦИНА В КАРЕЛИИ ПЕРЕДЕЛАЮТ В 5-ЗВЕЗДОЧНЫЙ ГОСТИНИЧНЫЙ КОМПЛЕКС
Гостиничный комплекс «Шуйская Чупа», созданный на базе бывшей резиденции первого президента России Бориса Ельцина, будет реконструирован.


фото: © «Столица на Онего»

БИЛЕТЫ НА ЧАРТЕРНЫЕ АВИАРЕЙСЫ ИЗ ПЕТРОЗАВОДСКА В МОСКВУ БУДУТ СТОИТЬ МЕНЕЕ 2 ТЫС. РУБЛЕЙ
Чартерными туристическими рейсами авиакомпании «Уральские авиалинии» Москва-Петрозаводск смогут воспользоваться жители Карелии.


фото: © Правительство Карелии

АКТУАЛЬНО

АВТОВОКЗАЛ ПЕТРОЗАВОДСКА СОКРАТИЛ РЕЙСЫ НА ДАЧНОМ НАПРАВЛЕНИИ
С 20 июня вносятся изменения в пригородном расписании автовокзала Петрозаводска.


фото: коллаж: © Автовокзал Петрозаводск

ЧАСТЬ ДОРОГИ «ПЕТРОЗАВОДСК–ЛОСОСИННОЕ» БУДЕТ ЧЕТЫРЕХПОЛОСНОЙ
Продолжаются масштабные работы на автодороге «Петрозаводск–Лососинное».


фото: © Паблик ВК «Дороги Карелии»

КУДА И КОГО ПЕРЕСЕЛЯТ ИЗ АВАРИЙНОГО ЖИЛФОНДА В КАРЕЛИИ ДО 2023 ГОДА?
В республике выданы разрешения на строительство восьми многоквартирных домов для расселения 935 аварийных квартир.


фото: © Правительство Карелии

РЕЛЬСОВЫЕ АВТОБУСЫ «ОРЛАН» ЗАПУСТИЛИ В СЕВЕРНОМ НАПРАВЛЕНИИ
Востребованный транспортный проект реализует Правительство Карелии совместно с АО «СЗППК».


фото: © Правительство Карелии

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

ОФИЦИАЛЬНАЯ СТАТИСТКА ПОКАЗАЛА СРЕДНИЙ РАЗМЕР ЗАРПЛАТЫ В КАРЕЛИИ
Средняя заработная плата в Карелии в первом квартале 2022 года выросла на 12,2%, сообщает Карелиястат.


фото: © pixabay.com / Evgeny, © Сергей Коньков/ТАСС

ЖИТЕЛИ ПЕТРОЗАВОДСКА ИСПЫТАЮТ ТРУДНОСТИ ИЗ-ЗА КАПРЕМОНТА ТЕЛЕБАШНИ
С 20 июня телебашня на улице Парковая встанет на ремонт.


фото: © Алексей С. / Яндекс.Карты

В ПЕТРОЗАВОДСКЕ НАЗВАНЫ ИМЕНА ВЫПУСКНИКОВ, КОТОРЫЕ НАПИСАЛИ ЕГЭ НА 100 БАЛЛОВ
Одиннадцать выпускников Петрозаводска написали ЕГЭ на 100 баллов, сообщили в администрации города.


фото: © erenlar.ru

НОВОСТЬ НЕДЕЛИ

ЖИТЕЛЬ КАРЕЛИИ ПОЛУЧИЛ ШТРАФ ЗА НЕЗАКОННОЕ ПРОЖИВАНИЕ НА ОСТРОВЕ В ЛАДОЖСКОМ ОЗЕРЕ
Лахденпохский районный суд оштрафовал местного жителя на 200 тысяч рублей за то, что он незаконно 9 лет жил на острове в Ладожском озере и не хотел съезжать оттуда.


фото: © pexels

СТАТЬИ НЕДЕЛИ

«МЫ ОБЫЧНЫЕ ЛЮДИ СРЕДНЕГО ДОСТАТКА»
В Петрозаводске суд приступил к рассмотрению уголовного дела фермера Ираиды Шалак, которую обвиняют в мошенничестве с грантами.


фото: © rk.karelia.ru

ПЕТРОЗАВОДСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ПРИОСТАНОВИЛ ОБМЕН СТУДЕНТАМИ С «НЕДРУЖЕСТВЕННЫМИ СТРАНАМИ»
Вуз карельской столицы заявил о приостановке обмена студентами с учебными заведениями, находящимися в странах, которые Россия признала недружественными.


фото: © ПетрГУ

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«Мы обычные люди среднего достатка»
В Петрозаводске суд приступил к рассмотрению уголовного дела фермера Ираиды Шалак, которую обвиняют в мошенничестве с грантами.
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Как отказ от Болонской системы может повлиять на высшее образование в Карелии
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Элиссан Шандалович поздравил карельских медицинских работников с профессиональным праздником
Спикер парламента, Заслуженный врач Республики Карелия Элиссан Шандалович пожелал медицинским работникам крепкого здоровья, благополучия, счастья и успехов в ежедневном героическом труде.
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