ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ НЕДЕЛИ: СУД НАД ФЕРМЕРОМ, 5-ЗВЕЗДОЧНЫЙ ОТЕЛЬ В ШУЙСКОЙ ЧУПЕ И ДЕШЕВЫЙ ЧАРТЕР В МОСКВУ

Какими фактами и событиями запомнится нам уходящая неделя? «Столица на Онего» предлагает подборку главных новостей, которые вы могли пропустить.

ТОП-3 НОВОСТИ НЕДЕЛИ

В КАРЕЛИИ ОБВИНЯЕМАЯ В МОШЕННИЧЕСТВЕ ФЕРМЕР ШАЛАК УТВЕРЖДАЕТ, ЧТО НЕ МОГЛА ОБМАНУТЬ ТРЕХ МИНИСТРОВ

В Петрозаводске суд приступил к рассмотрению уголовного дела фермера Ираиды Шалак, которую обвиняют в мошенничестве с грантами.



фото: © ГТРК Карелия

БЫВШУЮ РЕЗИДЕНЦИЮ БОРИСА ЕЛЬЦИНА В КАРЕЛИИ ПЕРЕДЕЛАЮТ В 5-ЗВЕЗДОЧНЫЙ ГОСТИНИЧНЫЙ КОМПЛЕКС

Гостиничный комплекс «Шуйская Чупа», созданный на базе бывшей резиденции первого президента России Бориса Ельцина, будет реконструирован.



фото: © «Столица на Онего»

БИЛЕТЫ НА ЧАРТЕРНЫЕ АВИАРЕЙСЫ ИЗ ПЕТРОЗАВОДСКА В МОСКВУ БУДУТ СТОИТЬ МЕНЕЕ 2 ТЫС. РУБЛЕЙ

Чартерными туристическими рейсами авиакомпании «Уральские авиалинии» Москва-Петрозаводск смогут воспользоваться жители Карелии.



фото: © Правительство Карелии

АКТУАЛЬНО

АВТОВОКЗАЛ ПЕТРОЗАВОДСКА СОКРАТИЛ РЕЙСЫ НА ДАЧНОМ НАПРАВЛЕНИИ

С 20 июня вносятся изменения в пригородном расписании автовокзала Петрозаводска.



фото: коллаж: © Автовокзал Петрозаводск

ЧАСТЬ ДОРОГИ «ПЕТРОЗАВОДСК–ЛОСОСИННОЕ» БУДЕТ ЧЕТЫРЕХПОЛОСНОЙ

Продолжаются масштабные работы на автодороге «Петрозаводск–Лососинное».



фото: © Паблик ВК «Дороги Карелии»

КУДА И КОГО ПЕРЕСЕЛЯТ ИЗ АВАРИЙНОГО ЖИЛФОНДА В КАРЕЛИИ ДО 2023 ГОДА?

В республике выданы разрешения на строительство восьми многоквартирных домов для расселения 935 аварийных квартир.



фото: © Правительство Карелии

РЕЛЬСОВЫЕ АВТОБУСЫ «ОРЛАН» ЗАПУСТИЛИ В СЕВЕРНОМ НАПРАВЛЕНИИ

Востребованный транспортный проект реализует Правительство Карелии совместно с АО «СЗППК».



фото: © Правительство Карелии

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

ОФИЦИАЛЬНАЯ СТАТИСТКА ПОКАЗАЛА СРЕДНИЙ РАЗМЕР ЗАРПЛАТЫ В КАРЕЛИИ

Средняя заработная плата в Карелии в первом квартале 2022 года выросла на 12,2%, сообщает Карелиястат.



фото: © pixabay.com / Evgeny, © Сергей Коньков/ТАСС

ЖИТЕЛИ ПЕТРОЗАВОДСКА ИСПЫТАЮТ ТРУДНОСТИ ИЗ-ЗА КАПРЕМОНТА ТЕЛЕБАШНИ

С 20 июня телебашня на улице Парковая встанет на ремонт.



фото: © Алексей С. / Яндекс.Карты

В ПЕТРОЗАВОДСКЕ НАЗВАНЫ ИМЕНА ВЫПУСКНИКОВ, КОТОРЫЕ НАПИСАЛИ ЕГЭ НА 100 БАЛЛОВ

Одиннадцать выпускников Петрозаводска написали ЕГЭ на 100 баллов, сообщили в администрации города.

НОВОСТЬ НЕДЕЛИ

ЖИТЕЛЬ КАРЕЛИИ ПОЛУЧИЛ ШТРАФ ЗА НЕЗАКОННОЕ ПРОЖИВАНИЕ НА ОСТРОВЕ В ЛАДОЖСКОМ ОЗЕРЕ

Лахденпохский районный суд оштрафовал местного жителя на 200 тысяч рублей за то, что он незаконно 9 лет жил на острове в Ладожском озере и не хотел съезжать оттуда.



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СТАТЬИ НЕДЕЛИ

«МЫ ОБЫЧНЫЕ ЛЮДИ СРЕДНЕГО ДОСТАТКА»

В Петрозаводске суд приступил к рассмотрению уголовного дела фермера Ираиды Шалак, которую обвиняют в мошенничестве с грантами.

ПЕТРОЗАВОДСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ПРИОСТАНОВИЛ ОБМЕН СТУДЕНТАМИ С «НЕДРУЖЕСТВЕННЫМИ СТРАНАМИ»

Вуз карельской столицы заявил о приостановке обмена студентами с учебными заведениями, находящимися в странах, которые Россия признала недружественными.



фото: © ПетрГУ