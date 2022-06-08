ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ НЕДЕЛИ: MCDONALDʼS НА НОВЫЙ ЛАД ТЕПЕРЬ И В ПЕТРОЗАВОДСКЕ, «СЕВЕРНЫЕ» ОТ СТАЖА НЕ ЗАВИСЯТ И ВЫПУСКНИКОВ ЗАБРАЛИ В АРМИЮ БЕЗ ДИПЛОМА

Какими фактами и событиями запомнится нам уходящая неделя? «Столица на Онего» предлагает подборку главных новостей, которые вы могли пропустить.
ТОП-3 НОВОСТИ НЕДЕЛИ
БЕЗ БИГМАКА И МАКФЛУРИ: КАК В ПЕТРОЗАВОДСКЕ ПРОШЛО ОТКРЫТИЕ ОБНОВЛЕННОГО McDONALDʼS (ФОТО и ВИДЕО)
Ресторан сети общепита «Вкусно и точка» открылся сегодня, 29 июня, в торговом центре на проспекте Ленина.
В КАРЕЛИИ КОММЕРЧЕСКИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ ВСЛЕД ЗА БЮДЖЕТНЫМИ ОБЯЗАЛИСЬ ВЫПЛАЧИВАТЬ «СЕВЕРНЫЕ», НЕЗАВИСИМО ОТ СТАЖА
Предприятия и другие организации Карелии, входящие в Союз промышленников и предпринимателей, взяли на себя обязательство выплачивать «северные» надбавки сотрудникам с первого дня работы.
«ПУСТЬ СЛУЖАТ»: ВЫПУСКНИКОВ ПЕДКОЛЛЕДЖА ПЕТРОЗАВОДСКА ЗАБИРАЮТ В АРМИЮ, НЕ ДАВ ПОЛУЧИТЬ ДИПЛОМЫ
Вчерашних учащихся Петрозаводского педагогического колледжа отправляют в армию, не дав получить диплом об образовании.
Минобразования Карелии объяснило законность призыва в армию выпускников до получения дипломов.
Военком Карелии дал оценку ситуации с выпускниками, призванными в армию без диплома.
АКТУАЛЬНО
УРОВЕНЬ ПРЕСТУПНОСТИ В КАРЕЛИИ «ЗНАЧИТЕЛЬНО ВЫШЕ», ЧЕМ ПО РОССИИ, ЗАЯВИЛ ЗАМПРОКУРОРА РЕСПУБЛИКИ
Количество преступлений в Карелии снизилось в этом году, но уровень преступности выше, чем в соседних регионах и в целом по России.
МАССОВЫЕ ПОСТАВКИ НЕКАЧЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ В ШКОЛЫ, ДЕТСАДЫ И БОЛЬНИЦЫ ВЫЯВЛЕНЫ В КАРЕЛИИ
Управление Россельхознадзора по Республике Карелия зафиксировало многочисленные факты поставок в бюджетные учреждения продуктов питания, не отвечающих требованиям качества и безопасности.
Чиновники назвали ошибочным заключение об опасности питания в школах и детсадах Карелии.
СТАЛО ИЗВЕСТНО, НА КАКИХ ПЛЯЖАХ В КАРЕЛИИ ОБИТАЮТ ОПАСНЫЕ БАКТЕРИИ
Роспотребнадзор Карелии проверил популярные места отдыха у воды в Петрозаводске и в двух районах республики.
ЗАРПЛАТЫ ЧИНОВНИКОВ ВЫВЕЛИ ПЕТРОЗАВОДСК В ТОП-50 ГОРОДОВ РФ ПО УРОВНЮ ЗАРАБОТКОВ
Рейтинг российский городов по уровню зарплат показал, что в большинстве из них самые высокооплачиваемые специалисты работают в финансовом секторе, но в Петрозаводске это не так.
СО ЗНАКОМ «МИНУС»
ПОСЛЕ УКУСОВ ЗМЕЯМИ ТРОЕ ДЕТЕЙ В ТЯЖЕЛОМ СОСТОЯНИИ ГОСПИТАЛИЗИРОВАНЫ В ПЕТРОЗАВОДСКЕ
В Детскую республиканскую больницу после укуса змеями доставлены дети 4-х, 12 и 14 лет, сообщил глава Минздрава Карелии Михаил Охлопков.
КОНТРАКТНИК И ДОБРОВОЛЕЦ ИЗ КАРЕЛИИ ПОГИБЛИ В ХОДЕ СПЕЦОПЕРАЦИИ НА УКРАИНЕ
Военнослужащие Дмитрий Карсаков из Видлицы и Владимир Ясевич из Питкяранты погибли на Украине.
НОВОСТЬ НЕДЕЛИ
МОЛОДОЙ ПОМОЩНИК РАЙОННОГО ПРОКУРОРА КАРЕЛИИ СОВЕРШИЛ САМОУБИЙСТВО
Тело молодого помощника и. о. прокурора Пудожского района было обнаружено 27 июня на балконе служебной квартиры.
СТАТЬИ НЕДЕЛИ
ЖИТЬ В КАЙФ!
Предприниматель и скульптор Сергей Гапанович о том, как жить и работать в удовольствие.
НЕ КУЛЬТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ, НО ЛАКОМЫЙ КУСОК
Какую ценность имеет сгоревшее в центре Петрозаводска здание 1913 года постройки, и что может появиться на этом месте, если дом снесут?
ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ ДЛЯ ЛЬГОТНИКОВ «СЛЕТЕЛИ С ГРАНИЦ»
Многодетные семьи еще не скоро смогут начать строительство на выделенных участках, несмотря на внесение изменений в Генплан Петрозаводска.
«РОДИНА ПРИКАЗЫВАЕТ, НАДО ЕХАТЬ»
Военком Петрозаводска раскрыл подробности о порядке набора граждан, желающих участвовать в спецоперации на Украине.
СУДЬБА «ИСКРЫ» — В РУКАХ ПЕТРОЗАВОДЧАН
Новый собственник хочет вдохнуть новую жизнь в здание бывшего кинотеатра «Искра» и предлагает решить вопрос о назначении здания в ходе открытого опроса.
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