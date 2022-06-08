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ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ НЕДЕЛИ: MCDONALDʼS НА НОВЫЙ ЛАД ТЕПЕРЬ И В ПЕТРОЗАВОДСКЕ, «СЕВЕРНЫЕ» ОТ СТАЖА НЕ ЗАВИСЯТ И ВЫПУСКНИКОВ ЗАБРАЛИ В АРМИЮ БЕЗ ДИПЛОМА

Новости. Общество
19:00, 03 Июля 2022

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ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ НЕДЕЛИ: MCDONALDʼS НА НОВЫЙ ЛАД ТЕПЕРЬ И В ПЕТРОЗАВОДСКЕ, «СЕВЕРНЫЕ» ОТ СТАЖА НЕ ЗАВИСЯТ И ВЫПУСКНИКОВ ЗАБРАЛИ В АРМИЮ БЕЗ ДИПЛОМА
01.07.2022 21:00
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ НЕДЕЛИ: MCDONALDʼS НА НОВЫЙ ЛАД ТЕПЕРЬ И В ПЕТРОЗАВОДСКЕ, «СЕВЕРНЫЕ» ОТ СТАЖА НЕ ЗАВИСЯТ И ВЫПУСКНИКОВ ЗАБРАЛИ В АРМИЮ БЕЗ ДИПЛОМА
26.06.2022 19:00
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ НЕДЕЛИ: КОВИД УШЕЛ ИЗ КАРЕЛИИ, РЕБЕНОК УМЕР НА БАЗЕ ОТДЫХА ДЛЯ ТРУДНЫХ ПОДРОСТКОВ И НА УКРАИНЕ ПОГИБ ВОЕННОСЛУЖАЩИЙ ИЗ КАРЕЛИИ
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Какими фактами и событиями запомнится нам уходящая неделя? «Столица на Онего» предлагает подборку главных новостей, которые вы могли пропустить.

ТОП-3 НОВОСТИ НЕДЕЛИ

БЕЗ БИГМАКА И МАКФЛУРИ: КАК В ПЕТРОЗАВОДСКЕ ПРОШЛО ОТКРЫТИЕ ОБНОВЛЕННОГО McDONALDʼS (ФОТО и ВИДЕО)
Ресторан сети общепита «Вкусно и точка» открылся сегодня, 29 июня, в торговом центре на проспекте Ленина.


фото: © Александр Орлов / «Столица на Онего»

В КАРЕЛИИ КОММЕРЧЕСКИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ ВСЛЕД ЗА БЮДЖЕТНЫМИ ОБЯЗАЛИСЬ ВЫПЛАЧИВАТЬ «СЕВЕРНЫЕ», НЕЗАВИСИМО ОТ СТАЖА
Предприятия и другие организации Карелии, входящие в Союз промышленников и предпринимателей, взяли на себя обязательство выплачивать «северные» надбавки сотрудникам с первого дня работы.


фото: © Денис Кожевников / ТАСС

«ПУСТЬ СЛУЖАТ»: ВЫПУСКНИКОВ ПЕДКОЛЛЕДЖА ПЕТРОЗАВОДСКА ЗАБИРАЮТ В АРМИЮ, НЕ ДАВ ПОЛУЧИТЬ ДИПЛОМЫ
Вчерашних учащихся Петрозаводского педагогического колледжа отправляют в армию, не дав получить диплом об образовании.


фото: © Алексей Мальгавко / РИА Новости

Минобразования Карелии объяснило законность призыва в армию выпускников до получения дипломов.

Военком Карелии дал оценку ситуации с выпускниками, призванными в армию без диплома.

АКТУАЛЬНО

УРОВЕНЬ ПРЕСТУПНОСТИ В КАРЕЛИИ «ЗНАЧИТЕЛЬНО ВЫШЕ», ЧЕМ ПО РОССИИ, ЗАЯВИЛ ЗАМПРОКУРОРА РЕСПУБЛИКИ
Количество преступлений в Карелии снизилось в этом году, но уровень преступности выше, чем в соседних регионах и в целом по России.


фото: © кадр из программы ТК «Сампо ТВ. 360»

МАССОВЫЕ ПОСТАВКИ НЕКАЧЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ В ШКОЛЫ, ДЕТСАДЫ И БОЛЬНИЦЫ ВЫЯВЛЕНЫ В КАРЕЛИИ
Управление Россельхознадзора по Республике Карелия зафиксировало многочисленные факты поставок в бюджетные учреждения продуктов питания, не отвечающих требованиям качества и безопасности.


фото: © ИТАР-ТАСС / Станислав Красильников

Чиновники назвали ошибочным заключение об опасности питания в школах и детсадах Карелии.

СТАЛО ИЗВЕСТНО, НА КАКИХ ПЛЯЖАХ В КАРЕЛИИ ОБИТАЮТ ОПАСНЫЕ БАКТЕРИИ
Роспотребнадзор Карелии проверил популярные места отдыха у воды в Петрозаводске и в двух районах республики.


фото: © «Столица на Онего»

ЗАРПЛАТЫ ЧИНОВНИКОВ ВЫВЕЛИ ПЕТРОЗАВОДСК В ТОП-50 ГОРОДОВ РФ ПО УРОВНЮ ЗАРАБОТКОВ
Рейтинг российский городов по уровню зарплат показал, что в большинстве из них самые высокооплачиваемые специалисты работают в финансовом секторе, но в Петрозаводске это не так.


фото: © ИТАР-ТАСС / Максим Шеметов

СО ЗНАКОМ «МИНУС»

ПОСЛЕ УКУСОВ ЗМЕЯМИ ТРОЕ ДЕТЕЙ В ТЯЖЕЛОМ СОСТОЯНИИ ГОСПИТАЛИЗИРОВАНЫ В ПЕТРОЗАВОДСКЕ
В Детскую республиканскую больницу после укуса змеями доставлены дети 4-х, 12 и 14 лет, сообщил глава Минздрава Карелии Михаил Охлопков.


фото: © krassever.ru

КОНТРАКТНИК И ДОБРОВОЛЕЦ ИЗ КАРЕЛИИ ПОГИБЛИ В ХОДЕ СПЕЦОПЕРАЦИИ НА УКРАИНЕ
Военнослужащие Дмитрий Карсаков из Видлицы и Владимир Ясевич из Питкяранты погибли на Украине.


фото: © Правительство Карелии

НОВОСТЬ НЕДЕЛИ

МОЛОДОЙ ПОМОЩНИК РАЙОННОГО ПРОКУРОРА КАРЕЛИИ СОВЕРШИЛ САМОУБИЙСТВО
Тело молодого помощника и. о. прокурора Пудожского района было обнаружено 27 июня на балконе служебной квартиры.


фото: © mos.ru

СТАТЬИ НЕДЕЛИ

ЖИТЬ В КАЙФ!
Предприниматель и скульптор Сергей Гапанович о том, как жить и работать в удовольствие.


фото: © Людмила Корвякова / «Столица на Онего»

НЕ КУЛЬТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ, НО ЛАКОМЫЙ КУСОК
Какую ценность имеет сгоревшее в центре Петрозаводска здание 1913 года постройки, и что может появиться на этом месте, если дом снесут?


фото: © «Столица на Онего»

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ ДЛЯ ЛЬГОТНИКОВ «СЛЕТЕЛИ С ГРАНИЦ»
Многодетные семьи еще не скоро смогут начать строительство на выделенных участках, несмотря на внесение изменений в Генплан Петрозаводска.


фото: © ronstik / shutterstock

«РОДИНА ПРИКАЗЫВАЕТ, НАДО ЕХАТЬ»
Военком Петрозаводска раскрыл подробности о порядке набора граждан, желающих участвовать в спецоперации на Украине.


фото: © Nikolay Titov / www.globallookpress.com

СУДЬБА «ИСКРЫ» — В РУКАХ ПЕТРОЗАВОДЧАН
Новый собственник хочет вдохнуть новую жизнь в здание бывшего кинотеатра «Искра» и предлагает решить вопрос о назначении здания в ходе открытого опроса.


фото: © «Столица на Онего»

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