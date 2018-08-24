ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ ЭТОЙ НЕДЕЛИ: Новый город для Карелии, шторм в Петрозаводске и стрельба на свалке

Какими фактами и событиями запомнится нам уходящая неделя? "Столица на Онего" предлагает читателям подборку главных новостей, которые вы могли пропустить.

"Здесь будет город заложен…"

Петербургское предприятие "Петербургский НИПИГрад" заявило, что намерено построить новый город на границе Карелии, Ленобласти и Финляндии. Компания выступит в качестве проектировщика, девелопера и УК. То есть, как бы и не сама будет строить, а проект сделает. А потом надо инвестора искать и конкурс объявлять. Как бы не оказалось, что перед нами новые "Нью-Васюки".

Дмитриева ждет новый суд

Следователи сообщили, что они завершили расследование уголовного дела в отношении лидера карельского "Мемориала" Юрия Дмитриева о насилии над приёмной дочерью. Это будет уже второе уголовное дело в отношении Дмитриева. Пересмотр предыдущего дела начнется 18 сентября.

Шторм в городе

Во вторник, 21 августа, на Петрозаводск обрушился шквалистый ветер, поваливший десятки деревьев, пострадали дома и автомобили, были оборваны несколько линий электропередачи. Одна из петрозаводчанок лично была вынуждена убирать сваленное ветром дерево.

Назначения

Сразу несколько известных в Карелии госслужащих обрели новые места, а иные на работу пришли на госслужбу из СМИ. Так, начальник службы радиовещания ГТРК "Карелия" Анна Левашова возглавит управление культуры в мэрии Петрозаводска. ЕРЦ Карелии возглавил бывший заместитель мэра Петрозаводска Александр Ратников. А Экс-начальник управления физической культуры, спорта и молодежной политики администрации Петрозаводска Александр Баканчук стал директором стадиона "Спартак".

"Лихие 90-е", или стрельба в Пряже

Сотрудники полиции Карелии начали проверку после сообщения о расстрелянном мусоровозе в Пряжинском районе. Неизвестный выстрелил в петербургский грузовой автомобиль, выгружавший мусор на свалке, на которую уже не раз жаловались местные жители. В прессе заговорили о новых "сунских партизанах", доведенных вседозволенностью бизнесменов и равнодушием властей.

Не проходим мимо! Скидываемся на храм!

Глава Карелии Артур Парфенчиков предложил чиновникам пожертвовать на восстановление Успенской церкви, которая была сожжена 10 августа в Кондопоге. К этому он призвал и своих подчиненных. Сам выделил 100 тысяч рублей.

В суд на мэрию

Мэрия Петрозаводска не разрешила КПРФ проводить митинг против повышения пенсионного возраста на площади Кирова. Это решение обернулось для городских властей не лучшим образом. Региональное отделение КПРФ направило иск к администрации.

"Нас отправляют в Соломенное. Аргументация у администрации простая – в этот день (как и в прошлый раз) на площади будут проводиться какие-то работы. Это показывает отношение республиканской и городской власти к народу. Нас загоняют в леса. Республиканская власть реально боится выступлений простых людей. Наверняка, указание о запрете митинга пришло оттуда", - сказал лидер регионального отделения КПРФ Евгений Ульянов.