ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ ЭТОЙ НЕДЕЛИ: Раскопки в Сандармохе, миллионные иски "Петропита" и новый район для Петербурга в Карелии

Какими фактами и событиями запомнится нам уходящая неделя? "Столица на Онего" предлагает читателям подборку главных новостей, которые вы могли пропустить.

Фестивальный сор в Петрозаводске

Складывается ощущение, что у нас – в Карелии, в Петрозаводске – не одно событие не может пройти без скандала или нарушения. Так, после фестиваля водных фонариков, жители Петрозаводска запечатлели последствия: несколько десятков фонариков остались лежать на берег, плавать в воде, как мусор какой-то. А ведь мэрия запрещала проводить фестиваль. И теперь вынуждена обратиться в надзорные органы с жалобой на организаторов.

"Петропит" требует миллионы

Муниципальное предприятие "Петропит" направило миллионные иски к бывшим владельцам и директору. Так, городской суд Петрозаводска принял исковые заявления предприятия к Ольге Залецкой и Анастасии Кравчук на 100 млн и 97,5 млн рублей соответственно. Начало рассмотрения назначено на 19 сентября.

Карелия потеряет крупного производителя молочных продуктов?

Иски "Петропита" – не единственная новость, которая на неделе заставила журналистов и читателей вспомнить о команде опального бизнесмена Василия Попова. Экс-мэр Петрозаводска Галина Ширшина дала в четверг пресс-конференцию, на которой рассказала о возможном прекращения работы в Карелии Олонецкого молочного комбината, который она теперь возглавляет. По ее словам, власти Карелии не дают арендаторам молочного комбината преимущественного права выкупа площадей, на которых развернуто производство продукции. Вместе с тем, срок аренды площадей комбината истекает в апреле 2020 года, после чего завод может оказаться без территории для деятельности.

Что все-тки искали в Сандармохе?

Другим громким скандалом обернулись раскопки в урочище Сандармох, которые начали военно-историческое общество и министерство обороны РФ. На место выезжали местные журналисты и представители федеральных изданий. Родственники погребенных в Сандармохе просили прекратить раскапывать могилы. Были найдены останки пяти человек, они эксгумированы, переданы следователям на экспертизу.

"Кому они принадлежат, в настоящее время утверждать нельзя. Мы ждем заключения специалистов, - рассказывает Олег Титберия. - Еще обнаружили около десяти одиночных захоронений, которые не обозначены. Мы их не вскрывали, это дело другой экспедиции".

Валаам пожертвовал миллионом

Ровно 1 млн рублей пожертвовал Духовный Собор Валаамского монастыря, отметив, что монастырь готов и в дальнейшем посильно участвовать в финансировании работ по воссозданию Успенского храма.

"Испокон веков строительство и восстановление церквей осуществлялось на добровольных началах. Средства на храм собирались всем миром. Именно на народные средства возводились самые величественные на Руси храмы-памятники. Выражаем надежду, что всякий человек, кому дорога история, культура и будущее своего отечества, тоже внесет свою лепту в дело восстановления сгоревшей Успенской церкви в Кондопоге", - отмечается в сообщении монастыря. Были и другие жертвователи. Пока собрали 2,5 млн рублей.

Карьер закрыть, дело – возбудить

Глава Карелии Артур Парфенчиков на этой неделе отметился как поступками, так и заявлениями. Он побывал на территории Сулажгорского карьера в Петрозаводске, где разразился скандал с арендатором из-за добычи им песка без лицензии. В ходе рейдов было установлено (и в этом наглядно убедились участники выездного совещания), что ООО "Девелопмент групп" активно ведет добычу.

Лахденпохья как спальный район для Санкт-Петербурга

Именно такое, по сути, заявление сделал Артур Парфенчиков на одном из заседаний в правительстве Карелии, где обсуждалось состояние дорожной инфраструктуры на маршрутах школьных автобусов.

"Мы обсуждали Лахденпохью. У меня есть глубокое убеждение, что сейчас, после строительства новой трассы, если от Лахденпохья до Петербурга будет 2 часа 10 минут езды, мы прекрасно понимаем, что район будет развиваться. Наверно, это даже будет элитный спальный район питерской агломерации", - сказал Парфенчиков.

Не известно, обрадовала ли эта новость жителей Лахденпохьи и Северной столицы. Скоро узнаем.