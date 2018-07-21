ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ ЭТОЙ НЕДЕЛИ: Жара и туристы в Карелии, обсуждение пенсионной реформы и визит Медведева в Петрозаводск

Какими фактами и событиями запомнится нам уходящая неделя? "Столица на Онего" предлагает читателям подборку главных новостей, которые вы могли пропустить.

Аномальная жара задержится в Петрозаводске

В Карелии вторую неделю стоит жаркая погода. Петрозаводск все больше напоминает Анапу: все прибрежные территории заполнены людьми – все купаются и загорают.

В Петрозаводске в карьере утонул молодой мужчина

К сожалению, не для всех отдых у воды заканчивается благополучно. Так, в воскресенье 15 июля на ключевском карьере утонул молодой человек, его тело через день подняли спасатели.

В четверг 19 июля другой мужчина на спор собрался доплыть до острова на Онежском озере, но переоценил свои силы. По счастливой случайности, он не утонул - его спасли сотрудники транспортной полиции, оказавшиеся рядом.

В Карелии начали продавать чернику

Тем временем, несмотря на жару, в леса вышли сборщики ягод и грибов.

На трассе в Олонецком районе начали продавать чернику. Продавцы жалуются, что в этом году морошки почти не удалось собрать, а холодный июнь сбил цвет на чернике, поэтому большого урожая тоже ждать не приходится, поэтому и цена на ягоды соответствующая.

ФОТО и ВИДЕО: Туристы в Карелии запечатлели, как плывут по озеру рысь, змея и тюлень

Пока местные работают, красотами Карелии наслаждаются туристы из разных стран и городов.

Москвичам даже удалось запечатлеть, как змея, рысь и нерпа плывут по озеру.

"Население России никогда не жило хорошо"

Народные избранники, в отличие от туристов и сборщиков ягод, не успели еще перебраться на лоно природы и перед каникулами вновь обсудили пенсионную реформу.

В Законодательном собрании Карелии на последнем заседании большинством голосов (24 – "за", 7 – "против") депутаты поддержали готовящиеся изменения пенсионного законодательства.

За повышение пенсионного возраста высказались представители "Единой России" и ЛДПР, против были депутаты от КПРФ, Яблока и один справедливоросс.

КПРФ проведет в Петрозаводске еще один митинг против повышения пенсионного возраста

Народу, желающему выразить свое отношение к предстоящей пенсионной реформе, тоже дадут слово.

Карелия присоединится к Всероссийской акции протеста против повышения пенсионного возраста, которая пройдет по всей стране 28 июля. Карельское региональное отделение КПРФ уже уведомило администрацию Петрозаводска о проведении второго митинга против пенсионной реформы.

Приехал Медведев и пообещал

Визит председателя правительства России Дмитрия Медведева в Петрозаводск прошел настолько ровно, что почти не был замечен. Не было встречающих толп, не было громких заявлений. Глава Карелии Артур Парфенчиков рассказал, насколько у нас плохо с дорогами.

А премьер пообещал выделить 83 млн рублей на дорогу в карельской столице. Что ж, поживем увидим.

Вот ведь зараза

Еще одна напасть обрушилась на наш регион.

В начале июля в Олонецком районе начали фиксировать случаи подозрения на корь. Согласно последним данным республиканского управления Роспотребнадзора, речь может идти о 21 заболевшем корью, пятеро из которых – дети до 17 лет. Лабораторно диагноз подтвержден пока только у девяти человек.

Тем временем:

ФОТО: Власти Петрозаводска предприняли кардинальные меры в борьбе с незаконной торговлей

ФОТО: Набережная, которую отремонтировали ко дню города, опять вся в ямах

Петрозаводск перед встречей высокопоставленных гостей в некоторых местах преобразился, а в некоторых – не очень.

Так, власти помыли дороги, залатали дыры в асфальте на центральных дорогах, пообещали провести еще один ямочный ремонт, благоустроить парк и аллею на Ключевой, установить три новых светофора, на Древлянке прогнали торговцев, устроивших несанкционированный рынок.

Ложкой дегтя в бочке меда оказалась набережная, где снова провалился асфальт, отремонтированный месяц назад.

ВИДЕО: В Петрозаводске автомобиль сбил маленькую девочку и уехал с места ДТП

Ну и в заключение, пока правоохранительные органы продолжают хранить молчание о происшествиях, люди сами в соцсетях ищут нарушителей.

На сегодняшний день разыскивают водителя автомобиля Lada Priora, который на улице Кузьмина сбил маленькую девочку и скрылся с места происшествия. Авторегистратор очевидца запечатлел машину нарушителя.