ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ ЭТОЙ НЕДЕЛИ: Жара и туристы в Карелии, обсуждение пенсионной реформы и визит Медведева в Петрозаводск
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Какими фактами и событиями запомнится нам уходящая неделя? "Столица на Онего" предлагает читателям подборку главных новостей, которые вы могли пропустить.
Аномальная жара задержится в Петрозаводске
В Карелии вторую неделю стоит жаркая погода. Петрозаводск все больше напоминает Анапу: все прибрежные территории заполнены людьми – все купаются и загорают.
В Петрозаводске в карьере утонул молодой мужчина
К сожалению, не для всех отдых у воды заканчивается благополучно. Так, в воскресенье 15 июля на ключевском карьере утонул молодой человек, его тело через день подняли спасатели.
В четверг 19 июля другой мужчина на спор собрался доплыть до острова на Онежском озере, но переоценил свои силы. По счастливой случайности, он не утонул - его спасли сотрудники транспортной полиции, оказавшиеся рядом.
В Карелии начали продавать чернику
Тем временем, несмотря на жару, в леса вышли сборщики ягод и грибов.
На трассе в Олонецком районе начали продавать чернику. Продавцы жалуются, что в этом году морошки почти не удалось собрать, а холодный июнь сбил цвет на чернике, поэтому большого урожая тоже ждать не приходится, поэтому и цена на ягоды соответствующая.
ФОТО и ВИДЕО: Туристы в Карелии запечатлели, как плывут по озеру рысь, змея и тюлень
Пока местные работают, красотами Карелии наслаждаются туристы из разных стран и городов.
Москвичам даже удалось запечатлеть, как змея, рысь и нерпа плывут по озеру.
"Население России никогда не жило хорошо"
Народные избранники, в отличие от туристов и сборщиков ягод, не успели еще перебраться на лоно природы и перед каникулами вновь обсудили пенсионную реформу.
В Законодательном собрании Карелии на последнем заседании большинством голосов (24 – "за", 7 – "против") депутаты поддержали готовящиеся изменения пенсионного законодательства.
За повышение пенсионного возраста высказались представители "Единой России" и ЛДПР, против были депутаты от КПРФ, Яблока и один справедливоросс.
КПРФ проведет в Петрозаводске еще один митинг против повышения пенсионного возраста
Народу, желающему выразить свое отношение к предстоящей пенсионной реформе, тоже дадут слово.
Карелия присоединится к Всероссийской акции протеста против повышения пенсионного возраста, которая пройдет по всей стране 28 июля. Карельское региональное отделение КПРФ уже уведомило администрацию Петрозаводска о проведении второго митинга против пенсионной реформы.
Визит председателя правительства России Дмитрия Медведева в Петрозаводск прошел настолько ровно, что почти не был замечен. Не было встречающих толп, не было громких заявлений. Глава Карелии Артур Парфенчиков рассказал, насколько у нас плохо с дорогами.
А премьер пообещал выделить 83 млн рублей на дорогу в карельской столице. Что ж, поживем увидим.
Еще одна напасть обрушилась на наш регион.
В начале июля в Олонецком районе начали фиксировать случаи подозрения на корь. Согласно последним данным республиканского управления Роспотребнадзора, речь может идти о 21 заболевшем корью, пятеро из которых – дети до 17 лет. Лабораторно диагноз подтвержден пока только у девяти человек.
Тем временем:
ФОТО: Власти Петрозаводска предприняли кардинальные меры в борьбе с незаконной торговлей
ФОТО: Набережная, которую отремонтировали ко дню города, опять вся в ямах
Петрозаводск перед встречей высокопоставленных гостей в некоторых местах преобразился, а в некоторых – не очень.
Так, власти помыли дороги, залатали дыры в асфальте на центральных дорогах, пообещали провести еще один ямочный ремонт, благоустроить парк и аллею на Ключевой, установить три новых светофора, на Древлянке прогнали торговцев, устроивших несанкционированный рынок.
Ложкой дегтя в бочке меда оказалась набережная, где снова провалился асфальт, отремонтированный месяц назад.
ВИДЕО: В Петрозаводске автомобиль сбил маленькую девочку и уехал с места ДТП
Ну и в заключение, пока правоохранительные органы продолжают хранить молчание о происшествиях, люди сами в соцсетях ищут нарушителей.
На сегодняшний день разыскивают водителя автомобиля Lada Priora, который на улице Кузьмина сбил маленькую девочку и скрылся с места происшествия. Авторегистратор очевидца запечатлел машину нарушителя.
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