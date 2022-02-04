ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ НЕДЕЛИ: ОЧЕРЕДИ В ПОЛИКЛИНИКАХ, ВАКЦИНАЦИЯ ПОДРОСТКОВ И ВЫРУБКИ В ПЕТРОЗАВОДСКЕ

Какими фактами и событиями запомнится нам уходящая неделя? «Столица на Онего» предлагает подборку главных новостей, которые вы могли пропустить.
ТОП-3 НОВОСТИ НЕДЕЛИ
Главврач поликлиники №4 в Петрозаводске: Очередь «рассосалась» через 15 минут (ФОТО)
Главный врач поликлиники №4 в Петрозаводске Ольга Билко объяснила, почему у медучреждения возникают очереди.
В Карелии начинается вакцинация подростков
Детскую вакцину «Спутник М» завезли в Карелию, сообщил глава Минздрава республики Михаил Охлопков.
Стало известно, почему вырубили лес в Университетском городке в Петрозаводске
Недалеко от бассейна «Онего» в Университетском городке вырубили лес.
КРУГОВОРОТ ЧИНОВНИКОВ
Бывший заммэра Петрозаводска Евгений Перов возглавит Корпорацию развития Карелии
Бывший заместитель главы Петрозаводска Евгений Перов после работы в МФЦ займет пост гендиректора Корпорации развития Карелии.
Еще один высокопоставленный чиновник уволился из мэрии Петрозаводска
Начальник управления дорожного хозяйства и транспорта Андрей Масляков ушел из администрации Петрозаводска по собственному желанию.
Бывший первый зампрокурора Петрозаводска готовится стать судьей
Вышедший 24 января в отставку первый зампрокурора Дмитрий Губанов стал помощником в Верховном суде Карелии.
ТРЕВОЖНЫЕ НОВОСТИ
Завод по переработке мусора собираются строить в Приладожье на территории Карелии
Строительство завода по переработке твердых коммунальных отходов планируется в двух километрах от поселка Импилахти недалеко от Ладожского озера в Карелии.
В Карелии более 100 тысяч человек заразились коронавирусом с начала пандемии
Согласно официальной статистике, в Карелии с начала пандемии зафиксировано более 100 тысяч человек, заразившихся ковидом.
Разработан проект строительства еще одного торгового комплекса в Петрозаводске
Строительство здания торгового комплекса планируется на окраине Петрозаводска между Шуйским и Соломенским шоссе.
Подсчитано, на сколько сократилось население Карелии в 2021 году
Население Карелии за 2021 год сократилось на 6613 человек.
На двух маршрутах в Петрозаводске подорожает проезд
Руководитель транспортной компании "Паллада" объявил об увеличении стоимости проезда в маршрутках №3 и №25.
СТАТЬЯ НЕДЕЛИ
В Карелии чиновники вынуждают воспитательницу провести археологические раскопки
В Карелии продолжается судебная тяжба между сельской воспитательницей и чиновниками, которые выдали ей землю под ИЖС на месте стоянки древнего человека.
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