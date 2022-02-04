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Глава Минздрава Карелии рассказал о запредельной нагрузке поликлиник из-за ковида 3
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04.02.2022 19:16

ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ НЕДЕЛИ: ОЧЕРЕДИ В ПОЛИКЛИНИКАХ, ВАКЦИНАЦИЯ ПОДРОСТКОВ И ВЫРУБКИ В ПЕТРОЗАВОДСКЕ

Новости. Общество
13:00, 05 Февраля 2022

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Какими фактами и событиями запомнится нам уходящая неделя? «Столица на Онего» предлагает подборку главных новостей, которые вы могли пропустить.

ТОП-3 НОВОСТИ НЕДЕЛИ

Главврач поликлиники №4 в Петрозаводске: Очередь «рассосалась» через 15 минут (ФОТО)


фото: © «Столица на Онего»

Главный врач поликлиники №4 в Петрозаводске Ольга Билко объяснила, почему у медучреждения возникают очереди.

В Карелии начинается вакцинация подростков


фото: © Александр Рюмин/ТАСС; © ГТРК-Карелия

Детскую вакцину «Спутник М» завезли в Карелию, сообщил глава Минздрава республики Михаил Охлопков.

Стало известно, почему вырубили лес в Университетском городке в Петрозаводске


фото: © «Столица на Онего»

Недалеко от бассейна «Онего» в Университетском городке вырубили лес.

КРУГОВОРОТ ЧИНОВНИКОВ

Бывший заммэра Петрозаводска Евгений Перов возглавит Корпорацию развития Карелии


фото: © Администрация Петрозаводска

Бывший заместитель главы Петрозаводска Евгений Перов после работы в МФЦ займет пост гендиректора Корпорации развития Карелии.

Еще один высокопоставленный чиновник уволился из мэрии Петрозаводска


фото: © Администрация Петрозаводска

Начальник управления дорожного хозяйства и транспорта Андрей Масляков ушел из администрации Петрозаводска по собственному желанию.

Бывший первый зампрокурора Петрозаводска готовится стать судьей


фото: © Николай Смирнов / «Столица на Онего»; © ptzgovorit

Вышедший 24 января в отставку первый зампрокурора Дмитрий Губанов стал помощником в Верховном суде Карелии.

ТРЕВОЖНЫЕ НОВОСТИ

Завод по переработке мусора собираются строить в Приладожье на территории Карелии


фото: © ТАСС, архив

Строительство завода по переработке твердых коммунальных отходов планируется в двух километрах от поселка Импилахти недалеко от Ладожского озера в Карелии.

В Карелии более 100 тысяч человек заразились коронавирусом с начала пандемии


фото: © Сергей Карпухин/ ТАСС

Согласно официальной статистике, в Карелии с начала пандемии зафиксировано более 100 тысяч человек, заразившихся ковидом.

Разработан проект строительства еще одного торгового комплекса в Петрозаводске


фото: © Яндекс. Карты

Строительство здания торгового комплекса планируется на окраине Петрозаводска между Шуйским и Соломенским шоссе.

Подсчитано, на сколько сократилось население Карелии в 2021 году


фото: © Марина Лысцева / ТАСС

Население Карелии за 2021 год сократилось на 6613 человек.

На двух маршрутах в Петрозаводске подорожает проезд


фото: © Паблик ВК «Живой Петрозаводск»

Руководитель транспортной компании "Паллада" объявил об увеличении стоимости проезда в маршрутках №3 и №25.

СТАТЬЯ НЕДЕЛИ

В Карелии чиновники вынуждают воспитательницу провести археологические раскопки


фото: © Анна Ларионова

В Карелии продолжается судебная тяжба между сельской воспитательницей и чиновниками, которые выдали ей землю под ИЖС на месте стоянки древнего человека.

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