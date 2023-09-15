ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ НЕДЕЛИ: приговоры по Сямозеру, закрытие границ для автомобилей теплый сентябрь

Какими фактами и событиями запомнится нам уходящая неделя? «Столица на Онего» предлагает подборку главных новостей, которые вы могли пропустить.
Топ-3 новости недели
Осужденные по сямозерскому делу инструкторы в Карелии должны будут выплатить 54 миллиона рублей
Молодые инструкторы, осужденные по делу о гибели детей на Сямозере, не только попадут за решетку, но и будут должны выплатить 54 миллиона рублей на двоих.
Финляндия официально ввела запрет на въезд автомобилей с российскими номерами
Глава МИД страны перечислила, кто имеет право ввезти зарегистрированный в России автомобиль.
Температурный рекорд побит в Петрозаводске
В соцсети рассказали про обновление температурного рекорда, державшегося с 1948 года.
Соболезнования
«Вечная память бойцам», — глава Карелии сообщил о двух погибших в зоне СВО
Глава Карелии рассказал о двух земляках, погибших на спецоперации.
«Карелия скорбит», — глава региона рассказал о погибшем на СВО земляке
Уроженец Карелии погиб в ходе спецоперации.
Дорожные аварии
Стало известно о состоянии пострадавших в массовой аварии в Карелии
Людей из столкнувшегося с грузовиком автобуса доставили в Олонец.
Автомобиль перевернулся после аварии в центре Петрозаводска
Жесткое ДТП произошло на проспекте Ленина — автомобиль летел на красный сигнал светофора.
Суд арестовал водителя тягача, протаранившего несколько легковушек на границе с Карелией
Предполагаемый виновник страшной аварии, где заживо сгорели двое, останется под арестом на несколько недель.
Сбитый на пешеходном переходе в Петрозаводске юноша умер в больнице
Девятнадцатилетний пешеход, попавший в ДТП на Первомайском проспекте, скончался в БСМП.
Скандалы
Ксения Собчак назвала фитнес-тренера из Петрозаводска дешевкой
Тренер Юлия утверждает, что травля со стороны Ксении не обоснована.
Актуально
СМИ: бывший директор лагеря Сямозеро в Карелии, где погибли 14 детей, досрочно вышла на свободу
Родители погибших детей рассказали, что Елена Решетова в августе 2023 года вышла на свободу по УДО.
СМИ: в поселке под Петрозаводском нашли тело 16-летней девочки
Тело девочки нашли на территории производственной базы. (18+)
В Петрозаводске выставили на продажу здание «Детского мира»
В столице Карелии вновь ищут покупателя для исторического здания.
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Хозяин киоска должен заплатить жильцам дома в центре Петрозаводска сотни тысяч рублей
Компания, установившая на придомовой территории киоск «Союзпечати», обязана выплатить жильцам деньги за аренду.
И о погоде…
Холодный фронт заставил Карелию проститься с летом
В Гидрометцентре республики рассказали о погоде на ближайшую неделю.
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