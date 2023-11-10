ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ НЕДЕЛИ: сильнейшая магнитная буря, смертельные аварии и открытие моста

Какими фактами и событиями запомнится нам уходящая неделя? «Столица на Онего» предлагает подборку главных новостей, которые вы могли пропустить.

Топ-3 новости недели

Ученые рассказали о сильнейшей магнитной буре, которая бушует на планете

По данным Института прикладной геофизики и лаборатории астрономии ИКИ и ИСЗФ, степень возмущенности магнитного поля достигла уровня G3, что говорит о сильной буре.

Прокуратура проверит обстоятельства двух трагедий на дорогах Карелии

О трагедии 6 ноября сообщил министр здравоохранения республики.

Мост в центре Петрозаводска открыли

На улице Антикайнена вновь открыто движение по Путейскому мосту.

Соболезнования

«Невосполнимая утрата», — в ходе спецоперации погиб уроженец Карелии

На СВО погиб житель Муезерского района.

«Вечная память герою», — житель Карелии погиб в ходе спецоперации

В республике в результате ДТП погибли три человека.

Дорожная хроника

Два человека погибли в страшном ДТП с грузовиком в Карелии

О трагедии 6 ноября сообщил министр здравоохранения республики.

Жесткая авария с участием трех машин произошла на окраине Петрозаводска

Очевидцы запечатлели последствия столкновения на Шуйском шоссе.

«Водил с пеленок»: двоюродный брат погибшего водителя бензовоза прокомментировал видео ДТП

Трагедия произошла в районе съезда с трассы Кола на дорогу Кочкома-Костомукша.

Пенсионер сбил девушку в центре Петрозаводска и скрылся с места аварии

ДТП произошло на улице Гоголя на пешеходном переходе.

Дела судебные

В Пудожском суде вынесли приговор фигурантке особо жестокого убийства двух мужчин

Суд пришел к выводу о необходимости переквалификации вменяемого подсудимой преступления.

Кассационный суд в Петербурге оставил в силе приговор экс-начальникам ИК-9 в Петрозаводске

В четверг, 9 ноября, Третий кассационный суд общей юрисдикции рассмотрел жалобы экс-начальника ИК-9 Ивана Савельева и его бывшего заместителя Ивана Ковалева.

В Петербурге отменили решение Верховного суда Карелии о выплате Коваленко 1 млн рублей по делу о Сямозере

Кассационный суд в Санкт-Петербурге отменил решение Верховного суда республики о выплате 1 млн рублей экс-руководителю Роспотребнадзора Коваленко.

Врач в Карелии оформляла фиктивные больничные

Врача в Карелии осудили за подлог и мелкое взяточничество.

Происшествия

Волонтеры сообщили о гибели пропавшего петрозаводчанина

Молодой житель Петрозаводска найден мертвым.

Дым клубами валил из-под крыши горящего жилого дома в одной из деревень на юге Карелии

Одиннадцать огнеборцев тушили пожар в жилом доме в Олонецком районе.

Интересно почитать

«Вот и прошли четыре месяца контракта», — экс-мэр Петрозаводска опубликовал видео с сослуживцами

Владимир Любарский вспомнил тех, с кем служил в батальоне спецназначения.

В центре старейшего города Карельского перешейка появились баррикады и люди с украинскими флагами

На центральной площади Выборга расположились «Новые русские СМИ».

Актриса из Петрозаводска снялась в клипе фронтмена группы Rammstein

Екатерина Баландина приняла участие в съемках в Москве нового клипа Тилля Линдеманна.

Силовики нагрянули домой к депутату Петросовета Ольге Тужиковой

Кроме того, Ольгу Тужикову пригласили в УФСБ по Карелии для дачи объяснений.

Дизайнер назвала худшие цвета для интерьера квартиры

Специалист перечислила худшие цветовые решения для дома.

Глава Карелии вручил жителям республики государственные награды

Высокую оценку труда получили более 40 представителей самых разных профессий, 18 из них удостоены наград от президента России.

Статья недели

В Костомукше рушится финансовая пирамида ушлой предпринимательницы

По словам потерпевших, женщина построила бизнес на том, чтобы взять в долг, и однажды не отдать.

И о погоде…

Мокрый снег завалит Петрозаводск в понедельник

Синоптики предупредили о сильном снегопаде 13 ноября в карельской столице.