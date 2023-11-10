Реклама

В Петрозаводске еще можно купить квартиру в последнем доме экологически чистого квартала «Свиристель»
Сегодня 16:40
Жителей районов Карелии перестанут расселять в Петрозаводск
Сегодня 13:12

ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ НЕДЕЛИ: сильнейшая магнитная буря, смертельные аварии и открытие моста

Новости. Общество
21:00, 10 Ноября 2023
фото: © «Столица на Онего»

Новости партнеров

Какими фактами и событиями запомнится нам уходящая неделя? «Столица на Онего» предлагает подборку главных новостей, которые вы могли пропустить.

Топ-3 новости недели

Ученые рассказали о сильнейшей магнитной буре, которая бушует на планете

По данным Института прикладной геофизики и лаборатории астрономии ИКИ и ИСЗФ, степень возмущенности магнитного поля достигла уровня G3, что говорит о сильной буре.

Прокуратура проверит обстоятельства двух трагедий на дорогах Карелии

О трагедии 6 ноября сообщил министр здравоохранения республики.

Мост в центре Петрозаводска открыли

На улице Антикайнена вновь открыто движение по Путейскому мосту.

Соболезнования

«Невосполнимая утрата», — в ходе спецоперации погиб уроженец Карелии

На СВО погиб житель Муезерского района.

«Вечная память герою», — житель Карелии погиб в ходе спецоперации

В республике в результате ДТП погибли три человека.

Дорожная хроника

Два человека погибли в страшном ДТП с грузовиком в Карелии

О трагедии 6 ноября сообщил министр здравоохранения республики.

Жесткая авария с участием трех машин произошла на окраине Петрозаводска

Очевидцы запечатлели последствия столкновения на Шуйском шоссе.

«Водил с пеленок»: двоюродный брат погибшего водителя бензовоза прокомментировал видео ДТП

Трагедия произошла в районе съезда с трассы Кола на дорогу Кочкома-Костомукша.

Пенсионер сбил девушку в центре Петрозаводска и скрылся с места аварии

ДТП произошло на улице Гоголя на пешеходном переходе.

Дела судебные

В Пудожском суде вынесли приговор фигурантке особо жестокого убийства двух мужчин

Суд пришел к выводу о необходимости переквалификации вменяемого подсудимой преступления.

Кассационный суд в Петербурге оставил в силе приговор экс-начальникам ИК-9 в Петрозаводске

В четверг, 9 ноября, Третий кассационный суд общей юрисдикции рассмотрел жалобы экс-начальника ИК-9 Ивана Савельева и его бывшего заместителя Ивана Ковалева.

В Петербурге отменили решение Верховного суда Карелии о выплате Коваленко 1 млн рублей по делу о Сямозере

Кассационный суд в Санкт-Петербурге отменил решение Верховного суда республики о выплате 1 млн рублей экс-руководителю Роспотребнадзора Коваленко.

Врач в Карелии оформляла фиктивные больничные

Врача в Карелии осудили за подлог и мелкое взяточничество.

Происшествия

Волонтеры сообщили о гибели пропавшего петрозаводчанина

Молодой житель Петрозаводска найден мертвым.

Дым клубами валил из-под крыши горящего жилого дома в одной из деревень на юге Карелии

Одиннадцать огнеборцев тушили пожар в жилом доме в Олонецком районе.

Интересно почитать

«Вот и прошли четыре месяца контракта», — экс-мэр Петрозаводска опубликовал видео с сослуживцами

Владимир Любарский вспомнил тех, с кем служил в батальоне спецназначения.

В центре старейшего города Карельского перешейка появились баррикады и люди с украинскими флагами

На центральной площади Выборга расположились «Новые русские СМИ».

Актриса из Петрозаводска снялась в клипе фронтмена группы Rammstein

Екатерина Баландина приняла участие в съемках в Москве нового клипа Тилля Линдеманна.

Силовики нагрянули домой к депутату Петросовета Ольге Тужиковой

Кроме того, Ольгу Тужикову пригласили в УФСБ по Карелии для дачи объяснений.

Дизайнер назвала худшие цвета для интерьера квартиры

Специалист перечислила худшие цветовые решения для дома.

Глава Карелии вручил жителям республики государственные награды

Высокую оценку труда получили более 40 представителей самых разных профессий, 18 из них удостоены наград от президента России.

 

Статья недели

В Костомукше рушится финансовая пирамида ушлой предпринимательницы

По словам потерпевших, женщина построила бизнес на том, чтобы взять в долг, и однажды не отдать.

И о погоде…

Мокрый снег завалит Петрозаводск в понедельник

Синоптики предупредили о сильном снегопаде 13 ноября в карельской столице.

 

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

Уважаемые читатели! В связи с напряженной внешнеполитической обстановкой мы временно закрываем возможность комментирования на нашем сайте.

Спасибо за понимание

Выбор читателей
За неделюЗа месяц
09.11.2023, 00:10
Дизайнер назвала худшие цвета для интерьера квартиры
07.11.2023, 00:10
Ученые рассказали о сильнейшей магнитной буре, которая бушует на планете
04.11.2023, 12:21
Стало известно состояние бывшего мэра Петрозаводска, раненного в зоне СВО
08.11.2023, 09:50
В центре старейшего города Карельского перешейка появились баррикады и люди с украинскими флагами
08.11.2023, 20:30
Цены на подержанные автомобили в России достигли рекорда
08.11.2023, 14:31
В карельском поселке Повенец обнаружили объект археологического наследия

Аналитика

07.11.2023 17:00
Обществоведение
Скверы нужны городу
На Ключевой заканчиваются работы по благоустройству сквера имени Анны Рогозкиной, которая всю оккупацию столицы Карелии хранила у себя Красное знамя и передала его освободителям. Завершается благоустройство и в других городских скверах.
В Костомукше рушится финансовая пирамида ушлой предпринимательницы
03.11.2023 10:42
По прозвищу Хмель или папа карельского рок-н-ролла
31.10.2023 12:14
Бензоробот придет на помощь водителям Карелии
30.10.2023 09:00
Детский омбудсмен Карелии объяснил отсутствие нарушений прав детей в республике
27.09.2023 09:49
«Неформально» занятые обкрадывают сами себя
26.09.2023 10:11
Пять вопросов об уплате имущественных налогов
25.09.2023 08:00
"Мама, не плачь, я приеду домой"
25.09.2023 06:30
Вся аналитика

Чтиво

03.11.2023 10:34
Частная жизнь
«Мы не сидели, не плакали и не ждали смерти. Мы проживали свою жизнь»
Равнодушие – самая страшная болезнь современного мира. В запущенной форме не лечится, губит всё вокруг. Равнодушие сродни подлости. Оно никогда не отзовётся на чужую боль. Разные судьбы, разные жизни, одинаковые мечты и безграничная вера в завтрашний день. Разговор о страшном, но очень важном в нашем материале.
Как петрозаводчанин проехал всю Россию и основал глэмпинг
30.10.2023 21:45
Четыре концерта «Осенней лиры», которые разгонят осеннюю хандру
20.10.2023 12:31
архив чтиво

Медиа

Народные гуляния в Карельской столице
09.11.2023 10:56
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»

В России признаны экстремистскими и запрещены организации: ФБК (Фонд борьбы с коррупцией, признан иноагентом), Штабы Навального, «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымскотатарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля», АУЕ, батальоны «Азов» и «Айдар». Признаны террористическими и запрещены: «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба», «Сеть», «Колумбайн». В РФ признана нежелательной деятельность «Открытой России», издания «Проект Медиа». СМИ-иноагентами признаны: телеканал «Дождь», «Медуза», «Важные истории», «Голос Америки», радио «Свобода», The Insider, «Медиазона», ОВД-инфо. Иноагентами признаны общество/центр «Мемориал», «Аналитический Центр Юрия Левады», Сахаровский центр. Instagram и Facebook (Metа) запрещены в Российской Федерации за экстремизм.