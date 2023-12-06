ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ НЕДЕЛИ: транспортная реформа, аномальные холода и авария, остановившая движение на «Коле»

Какими фактами и событиями запомнится нам уходящая неделя? «Столица на Онего» предлагает подборку главных новостей, которые вы могли пропустить.
Топ-3 новости недели
Верховный суд Карелии встал на сторону мэрии Петрозаводска в деле о транспортной реформе
Верховный суд республики направил административное дело на новое рассмотрение.
В Карелии впервые в нынешнем сезоне температура воздуха упала ниже -30℃
Рекордсменом стал известный карельский поселок.
Искореженные в страшной аварии машины полностью перекрыли федеральную трассу в Карелии
Смертельное ДТП произошло на трассе «Кола» в Пряжинском районе.
Соболезнования
«Светлая память!» - на СВО погиб житель Карелии
В ходе проведения спецоперации погиб Маньков Владимир Юрьевич.
«Глубокие соболезнования родным и близким», — на спецоперации погиб уроженец Карелии
Выполняя боевое задание в ходе СВО погиб Побержин Виталий Евгеньевич.
Еще один уроженец Карелии погиб на СВО
Дата прощания с жителем Олонецкого района станет известна позже.
«Ему было только 20 лет...» — в Карелии простились с земляком, погибшим на СВО
В Карелии простились с Ищуком Евгением Андреевичем, уроженцем Суоярви.
Дорожная хроника
В ГИБДД рассказали подробности жесткого ДТП с троллейбусом на Варкауса
Водительский стаж 19-летнего автомобилиста за рулем легковушки - всего четыре месяца.
Женщину сбили на пешеходном переходе в Петрозаводске
Момент аварии попал на видеозапись.
Дорожная авария на Гоголевском мосту в Петрозаводске перекрыла движение
Массовое ДТП произошло на Гоголевском мосту в карельской столице.
Прокуратура проверит обстоятельства дорожной аварии со смертельным исходом в Карелии
Прокуратура проводит проверку обстоятельств ДТП со смертельным исходом в Кондопожском районе Карелии.
Важно
В Финляндии готовятся открыть границу с Россией
МАПП могут открыться уже 14 декабря.
Дениса Катанандова назначили на должность председателя горсуда Петрозаводска
Сын экс-главы республики назначен указом президента РФ на шестилетний срок.
Происшествия
Выяснилось, что в городе Карелии с 5 этажа упала девочка-подросток
В Минздраве республики рассказали о состоянии пациентки, упавшей с окна 5 этажа в Сортавале.
Прокуратура взяла на контроль отключение от тепла более 100 домов в центре Петрозаводска
Прокурор карельской столицы лично проконтролирует устранение последствий аварии.
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Перевозчик возобновил продажу билетов в Хельсинки
Автобусная компания запустила продажу билетов до столицы Финляндии, начиная с 14 декабря.
... и о погоде
Стало известно, как изменится погода в Петрозаводске уже в это воскресенье
С 10 декабря в Петрозаводске ожидается изменение погоды.
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