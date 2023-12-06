ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ НЕДЕЛИ: транспортная реформа, аномальные холода и авария, остановившая движение на «Коле»

Какими фактами и событиями запомнится нам уходящая неделя? «Столица на Онего» предлагает подборку главных новостей, которые вы могли пропустить.

Топ-3 новости недели

Верховный суд Карелии встал на сторону мэрии Петрозаводска в деле о транспортной реформе

Верховный суд республики направил административное дело на новое рассмотрение.

В Карелии впервые в нынешнем сезоне температура воздуха упала ниже -30℃

Рекордсменом стал известный карельский поселок.

Искореженные в страшной аварии машины полностью перекрыли федеральную трассу в Карелии

Смертельное ДТП произошло на трассе «Кола» в Пряжинском районе.

Соболезнования

«Светлая память!» - на СВО погиб житель Карелии

В ходе проведения спецоперации погиб Маньков Владимир Юрьевич.

«Глубокие соболезнования родным и близким», — на спецоперации погиб уроженец Карелии

Выполняя боевое задание в ходе СВО погиб Побержин Виталий Евгеньевич.

Еще один уроженец Карелии погиб на СВО

Дата прощания с жителем Олонецкого района станет известна позже.

«Ему было только 20 лет...» — в Карелии простились с земляком, погибшим на СВО

В Карелии простились с Ищуком Евгением Андреевичем, уроженцем Суоярви.

Дорожная хроника

В ГИБДД рассказали подробности жесткого ДТП с троллейбусом на Варкауса

Водительский стаж 19-летнего автомобилиста за рулем легковушки - всего четыре месяца.

Женщину сбили на пешеходном переходе в Петрозаводске

Момент аварии попал на видеозапись.

Дорожная авария на Гоголевском мосту в Петрозаводске перекрыла движение

Массовое ДТП произошло на Гоголевском мосту в карельской столице.

Прокуратура проверит обстоятельства дорожной аварии со смертельным исходом в Карелии

Прокуратура проводит проверку обстоятельств ДТП со смертельным исходом в Кондопожском районе Карелии.

Важно

В Финляндии готовятся открыть границу с Россией

МАПП могут открыться уже 14 декабря.

Дениса Катанандова назначили на должность председателя горсуда Петрозаводска

Сын экс-главы республики назначен указом президента РФ на шестилетний срок.

Происшествия

Выяснилось, что в городе Карелии с 5 этажа упала девочка-подросток

В Минздраве республики рассказали о состоянии пациентки, упавшей с окна 5 этажа в Сортавале.

Прокуратура взяла на контроль отключение от тепла более 100 домов в центре Петрозаводска

Прокурор карельской столицы лично проконтролирует устранение последствий аварии.

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Перевозчик возобновил продажу билетов в Хельсинки

Автобусная компания запустила продажу билетов до столицы Финляндии, начиная с 14 декабря.

... и о погоде

Стало известно, как изменится погода в Петрозаводске уже в это воскресенье

С 10 декабря в Петрозаводске ожидается изменение погоды.