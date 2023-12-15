ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ НЕДЕЛИ: Дорогие яйца, недолгое открытие границы и падение с многоэтажки в Петрозаводске

Какими фактами и событиями запомнится нам уходящая неделя? «Столица на Онего» предлагает подборку главных новостей, которые вы могли пропустить.

Топ-3 новости недели

Финны массово записались к стоматологам и парикмахерам в Сортавале

В связи с открытием границы с утра 14 декабря большое количество жителей Суоми устремились в столицу Приладожья.

В Карелии вновь поднялась цена на яйца

Специалисты констатировали повышение цен на куриные яйца на 3,7%.

Девушка упала из окна многоэтажки в Петрозаводске

После падения с 8 этажа дома на Древлянке девушка осталась жива.

Соболезнования

«Горожане разделяют боль и горечь утраты», — житель Петрозаводска погиб в ходе СВО

Командир мотострелкового отделения Алексей Алексеевич Александровский погиб в зоне спецоперации.

Ушел из жизни заслуженный врач Республики Карелия

Скончался Вадим Кивиниеми, выдающийся врач, преподаватель, внесший большой вклад в дело развития психиатрической службы Карелии.

Скончалась почетный гражданин Петрозаводска Зоя Зиновьева

Не стало почетного гражданина Петрозаводска Зои Александровны Зиновьевой.

Дорожная хроника

Пенсионер на легковушке сбил пешехода на «зебре» в Петрозаводске

Авария произошла в понедельник в Костомукше, сообщили в Госавтоинспекции Карелии.

В Петрозаводске легковушка после тарана отлетела в авто, стоявшее на перекрестке

Массовое ДТП произошло на оживленном перекрестке в столице Карелии.

Микроавтобус врезался в автопоезд на федеральной трассе в Карелии

Во вторник, 12 декабря, в Сегежском районе республики произошло ДТП.

Фургон вылетел в сугроб после утреннего жесткого ДТП в Петрозаводске

Утром 13 декабря в начале Комсомольского проспекта столкнулись две машины.

Женщину сбили на пешеходном переходе в центре Петрозаводска

Авария с участием пешехода произошла на перекрестке улиц Калинина и Володарского.

Четыре авто столкнулись в городе горняков Карелии

В результате массовой дорожной аварии одному человеку потребовалась медицинская помощь.

Появились подробности жесткого массового ДТП в Костомукше, откуда госпитализировали двух человек

В городе горняков Карелии жестко столкнулись три автомобиля - две легковушки и микроавтобус, для ликвидации ДТП привлекали спасателей.

В Петрозаводске ищут водителя, сбившего девушку и уехавшего с места ДТП

Женщина за рулем авто довезла сбитую ею девушку до дома, но в ГИБДД ничего не сообщила.

Изувеченные фуры перегородили часть трассы после жесткого ДТП в Карелии

Днем 14 числа в Олонецком районе республики не поделили дорогу три автомобиля.

Суды

В Карелии будут судить 32-летнего мужчину, который не рассказал о подготовке теракта

Достоверно зная о совершении преступления, житель республики не сообщил об этом в правоохранительные органы.

Прокуратура занялась проблемами замерзающих жителей Пудожа

Глава Пудожского района совместно с прокурором отозвались на жалобы жителей Пудожа на низкие температуры в квартирах.

Мужчина, избивший подростков в Петрозаводске, отправился за решетку

Суд признал жителя Кукковки виновным в хулиганстве.

Молодой водитель Петрозаводска за езду без прав и с девятью штрафами за превышение скорости ожидает решения суда

Водителя задержали, автомобиль отправили на штрафстояку.

Суд обязал кондопожские власти расселить жильцов дома без тепла и света

Жильцы аварийного здания дошли до суда, чтобы отстоять свое право на нормальную квартиру.

Директор строительной фирмы пытался подкупить начальника суоярвской полиции

По версии следствия, мужчина пытался заплатить полицейскому, чтобы на стройплощадке беспрепятственно работали иностранцы.

Олончанина отправили на строгий режим за растление 18-летней девушки

Житель Олонецкого района осужден за преступление сексуального характера.

В Приладожье машинист тепловоза и его помощник вывезли с железной дороги тонну солярки

В Карелии по обвинению в краже дизельного топлива перед судом предстанут работники железной дороги.

Происшествия

Водители устроили перестрелку на федеральной трассе по соседству с Карелией

Устанавливаются обстоятельства дорожного конфликта в Приозерском районе Ленинградской области.

Страшную находку обнаружили спасатели, открывшие запертую дверь квартиры в Карелии

В Пудоже родственники пожилого мужчины не смогли попасть к нему и обратились в МЧС.

Госинспекция труда Карелии расследует несчастный случай с железнодорожником

Госинспекция труда Карелии начала расследование несчастного случая с работником ОАО «РЖД».

В Петрозаводске двое мужчин ограбили бар, держа за горло работницу заведения

Когда у мужчин закончились деньги, они ограбили бар, взяв спиртное и выручку - злоумышленников задержали по горячим следам.

Дом загорелся в самом населенном районе Петрозаводска

Пожар произошел ночью 14 декабря на Древлянке.

Продолжают поступать массовые сообщения о минировании школ в Карелии

Кроме школ в Олонце и Питкяранте, были эвакуированы школы в Пудоже, Кондопоге, Сортавале, Костомукше.

Пойманный в Карелии сириец заключил контракт, а потом заболел коронавирусом и сбежал из больницы

Удивительную историю сбежавшего от депортации сирийца рассказали в известном тг-канале.

Следком Карелии выясняет обстоятельства трагического пожара в Приладожье

Утром 8 декабря спасатели обнаружили на месте пожара в Лахденпохье труп неизвестного.

Кадровые перестановки

Кадровые назначения в правительстве

Узнали, кого назначили начальником Управления по молодежной политике Карелии.

Главой Сегежского района стала Марина Гусева

Ранее Марина Леонидовна занимала пост главы администрации Сегежского муниципального района.

Актуально

Путин поздравил семью из Карелии с покупкой жилья по льготной «Арктической ипотеке»

Анатолий и Анастасия Шиловы из Сегежи стали одними из первых, кто воспользовался возможностью улучшить жилищные условия за счет новой меры господдержки.

В Петрозаводске ликвидировали паспортную службу

В городской мэрии рассказали, куда теперь можно подавать заявления по регистрационному учету.

Две тысячи земельных участков в Карелии попали под лесную амнистию

Более пяти тысяч заявлений на лесную амнистию рассмотрели специалисты Минприроды Карелии.

Карельские ученые обнаружили следы древней нефти в ялгубских лавах

При строительстве горнолыжного центра «Ялгора» были обнаружены шаровые лавы, содержащие в себе остаточные количества древней нефти.

«Тот самый сосед с лопатой», - в Петрозаводске мужчина закидал снегом машину, вставшую на чистое место

Интересное видео сняли очевидцы в одном из дворов карельской столицы.

Жители Ключевой с удивлением наблюдают за строительством здоровенного ангара у себя во дворе

На странную постройку петрозаводчане пожаловались в надзорные органы республики.

Петрозаводский шашист взял серебро престижных соревнований

Состязания в Северной столице объединили 170 участников из 18 регионов страны.

«Утушка луговая» принесла победу музыканту из Петрозаводска на международном фестивале

Юного аккордеониста Тимофея Белотелова наградили дипломом лауреата I степени.

Больше сотни классов в 36 школах Карелии закрыли на карантин из-за ОРВИ за неделю

Уровень заболеваемости ОРВИ в республике выше эпидемического порога на 17%.

Президент России обратил внимание на обновление детских площадок в Сегеже

Владимир Путин в ходе общения с получателями арктической ипотеки пообещал решить вопрос с детскими площадками в Сегеже.

Фотография крадущей солнце старухи заняла почетное место в российском конкурсе

Фото крадущей солнце старухи, восхитившее жителей Карелии, заняло второе место в конкурсе на лучший снимок зимнего леса.

Пьяные любители игры в снежки разбудили целую улицу в Петрозаводске

Жители Древлянки в соцсети пожаловались на ночное буйство пьяной компании.

Национальный театр Карелии признан лучшим театром России

Национальный театр Карелии победил в конкурсе «Звезда Театрала» в номинации «Лучший национальный театр».

В Кондопоге завершается строительство завода по производству посадочного материала лососевых рыб

Работы начали в декабре 2022 года.

Новые светофоры появились на оживленном перекрестке в центре Петрозаводска

Нерегулируемые переходы в центре карельской столицы станут безопаснее для горожан.

В Карелии чествуют актрису, отдавшую республиканскому театру кукол почти 55 лет

В среду, 13 декабря, свое 75-летие отмечает актриса театра кукол Карелии Людмила Терентьева.

Интересно почитать

«Восстановим и в этот раз», — узнали, что происходит с Успенской церковью в Кондопоге

В 2018 году храм был полностью уничтожен пожаром.

И о погоде…

На Карелию надвигается резкая смена погоды

Синоптики рассказали, когда стоит ждать оттепель.