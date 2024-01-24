ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ НЕДЕЛИ: открытие «Ладожской», страшная авария и новые счета за свет

Какими фактами и событиями запомнится нам уходящая неделя? «Столица на Онего» предлагает подборку главных новостей, которые вы могли пропустить.

Топ-3 новости недели

В Петербурге открывают станцию метро на вокзале, куда прибывают поезда из Карелии

Названо число, когда будет открыта станция метро «Ладожская».

Жителей Карелии предупредили о новых квитанциях за свет

С 1 июля 2024 года в республике будут действовать дифференцированные коммунальные тарифы.

На трассе в районе поселка Матросы в ДТП погибли четыре человека

Смертельная авария произошла вечером 24 января на трассе «Кола» в Пряжинском районе.

Соболезнования

Карелия прощается с Вячеславом Тетиным

Известный бизнесмен и чемпион мира по баскетболу среди ветеранов скончался 24 января.

«Они — настоящие герои!» — Сегежа простилась с земляками

В Сегеже проводили в последний путь троих земляков, погибших на спецоперации.

«Будем помнить!» — трое жителей Петрозаводска погибли в ходе спецоперации

Инна Колыхматова сообщила о гибели на СВО троих петрозаводчан.

«Искренние соболезнования родным и близким», — на СВО погиб житель Суоярви

Прощание с Юрием Германовичем Пантиным состоится сегодня в 13.30.

Дорожная хроника

Жесткая авария произошла в самом центре Петрозаводска

Автомобили не поделили перекресток на проспекте Карла Маркса.

После ДТП пожарные достали из поврежденного авто женщину-водителя

В Медвежьегорском районе Карелии помощь спасателей понадобилась участнице дорожной аварии.

Автомобиль протаранил сразу две легковушки в старом районе Петрозаводска

Массовая авария произошла вечером на Зареке.

Двое молодых людей в Петрозаводске оказали дерзкое сопротивление сотруднику ГИБДД и скрылись с места аварии

В Петрозаводске ведётся розыск правонарушителей, которым на вид от 20 до 25 лет.

В Петрозаводске наказали водителей, проезжающих по улице в центре города без остановки

В ГИБДД Карельской столице напомнили, что часть улицы Казарменская является жилой зоной.

Фургон слетел с дороги и лег набок на юге Карелии

Дорожная авария, в которой опрокинулся автомобиль, произошла в Пряжинском районе Карелии.

Гость Карелии направил иномарку с тремя пассажирами в «лоб» лесовозу

Завершено расследовано уголовного дела о летней дорожной аварии у поселка Импилахти - там погибли две девушки.

Водитель в Сегеже отправил свое авто в сугроб, чтобы избежать ДТП с пешеходом

Инцидент произошел днем 22 числа на улице Антикайнена.

Водитель положил свой внедорожник на крышу под Петрозаводском

В понедельник, 22 числа, на Пиньгубском шоссе произошло ДТП с отечественной легковушкой.

Суды

Суд Кеми обратил взыскание задолженности на имущество собственника

Инстанция удовлетворила требования судебного пристава-исполнителя.

В Петрозаводске расторгли договоры с арендаторами участков в двух районах города

В городской мэрии рассказали, где на основании судебных актов демонтировали нестационарные объекты.

Кондопожский суд вынес приговор 20-летним ранее судимым жителям Петрозаводска

Фигуранты совершили преступления против собственности.

С организации в Петрозаводске взыскали более миллиона рублей в счет оплаты труда

Работодатель неоднократно нарушал права сотрудника.

Суд защитил права уволенного сотрудника Кемской ЦРБ и постановил компенсировать моральный вред

Приказом главврача истец был уволен с работы, что посчитал незаконным и обратился в суд.

Беломорский районный суд возместил истцу ущерб в порядке регресса

Инстанция рассмотрела гражданское дело по иску акционерного общества «Тинькофф Страхование».

Суд оштрафовал школу в Карелии за отсутствие меню

Суд удовлетворил требования Роспотребнадзора Карелии о привлечении школы к административной ответственности за невыполнение в срок законного предписания.

Происшествия

Водитель, насмерть сбивший двоих женщин в Петрозаводске, погиб на СВО

Среди петрозаводчан, не вернувшихся со спецоперации, оказался Артем Гашков.

Двое жителей Петрозаводска хотели крышевать бизнесмена за ежемесячную мзду в 100 тысяч рублей

Суд признал «покровителей» виновными в покушении на мошенничество в крупном размере и вынес приговор.

Юного геймера из Петрозаводска обманули интернет-аферисты

Мошенники обманули подростка при покупке онлайн-игры.

В Петрозаводске завершили расследование уголовного дела в отношении мужчины, который обвиняется в убийстве

Ранее 40-летний горожанин уже привлекался к уголовной ответственности и отбывал наказания в местах лишения свободы.

Мошенники со второй попытки лишили сегежанина полумиллиона рублей

Пожилой мужчина перевел аферистам все свои сбережения.

Две лошади без наездников бегали в крупном районе Петрозаводска

Очевидцы запечатлели животных на видео.

Актуально

Зоозащитники и ветеринары проверили условия содержания животных в медвежьегорском приюте

В период тяжелой погодной обстановки специалисты проверили, в каких условиях находятся питомцы.

Фотограф из Карелии поведал о главной ценности севера

Илья Тимин рассказал о том, что можно понять на льду посреди огромного озера.

В Карелии больше нуждаются в рабочих, чем в продавцах

Карельской промышленности в этом году понадобятся две тысячи новых специалистов.

Спасатели сообщили жителям Карелии о надвигающейся с запада на республику опасности

Совсем скоро на Карелию обрушится юго-западный ветер.

Маршрутки Петрозаводска поедут по новому расписанию

В карельской столице изменилось расписание новых автобусов.

Власти Карелии планировали сделать трассу к пункту пропуска на границе, который закрылся

Глава Карелии рассказал о том, почему идею создать трассу через Муезерский район в конечном итоге пришлось отложить.

Уроженец Карелии награжден орденом Мужества посмертно

Уроженец Пряжинского района Карелии награжден орденом Мужества посмертно.

Рысь расправилась с лисицей в заснеженном поселке Карелии

Рыжая хищница выслеживала кошку, но не предполагала, что за ней самой наблюдают.

Стало известно, на каких предприятиях Карелии зарабатывают больше всего

Больше всего инженеры и рабочие получают в обрабатывающих производствах, добыче полезных ископаемых, в строительстве и лесном хозяйстве.

Новый пригородный маршрут появился на севере Карелии

Пассажирские перевозки организованы по маршруту Калевала-Куусиниеми-Калевала.

Узнали, какие специальности на рынке труда Карелии будут наиболее востребованы в этом году

С руководителем управления труда и занятости Карелии Еленой Фроловой «Столица на Онего» поговорила о самых востребованных профессиях.

И о погоде…

Синоптики рассказали, когда в Карелию вернутся морозы

В Гидрометцентре республики опубликовали прогноз погоды на ближайшую неделю.