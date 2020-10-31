ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ НЕДЕЛИ: АВАРИЯ НА БЕЛОПОРОЖСКОЙ ГЭС-2, ВСПЫШКА COVID-19 В ПРЕЗИДЕНТСКОМ КАДЕТСКОМ УЧИЛИЩЕ И НОВЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ ИЗ-ЗА КОРОНАВИРУСА

Какими фактами и событиями запомнится нам уходящая неделя? "Столица на Онего" предлагает подборку главных новостей, которые вы могли пропустить.

Топ-3 новости недели

На Белопорожских ГЭС в Карелии вновь прорвало дамбу (ВИДЕО)

Из-за чрезвычайной ситуации, возникшей на строящихся Белопорожских ГЭС в Кемском районе, ввод объекта ФЦП в эксплуатацию будет перенесен.

Жители Кеми после прорыва дамбы на Белопорожских ГЭС сказали, что "речке каюк". Комиссия подтвердила загрязнение нефтепродуктами реки Чиркка-Кемь после аварии на Белопорожских ГЭС. Глава Кемского района Дмитрий Петров сказал, что не менее 600 литров трансформаторного масла попало в реку Кемь после аварии. В пятницу, 30 октября, в правительстве Карелии заявили, что работы по ликвидации загрязнения реки Кемь нефтепродуктами завершены в полном объеме.

Разрушенную дамбу на Белопорожской ГЭС-2 в Карелии сняли с высоты птичьего полета

Стало известно, что происходит в Президентском кадетском училище Петрозаводска, где 175 курсантов инфицированы COVID-19

"По обновленным данным, на сегодняшний день в Президентском кадетском училище выявлено 175 инфицированных коронавирусом, из которых 15 в больнице, четверо в лазарете, 166 бессимптомных", - сообщил детский омбудсмен Карелии Геннадий Сараев.

Глава Карелии ввел новые ограничения, чтобы сдержать рост заболеваемости коронавирусом

Всем жителям Карелии рекомендовано воздержаться от посещения общественных мест, без лишней необходимости не выходить из дома, кроме как для выполнения трудовой функции и решения вопросов жизнеобеспечения. В первую очередь это относится к лицам с хроническими заболеваниями и к людям старше 60 лет.

Также глава Карелии рекомендует по возможности уйти на самоизоляцию .

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Родильный дом им.Гуткина в Петрозаводске переделывают под ковид-центр

По приказу Минздрава Карелии родильный дом им. Гуткина К.А. с 1 ноября начинает приём пациентов с новой коронавирусной инфекцией.

Глава Карелии поднял зарплату себе и республиканским чиновникам

С октября должностные оклады губернатора Артура Парфенчикова и карельских министров вырастут на 3%.

Потолок обрушился на томограф в ковид-центре Карелии (ФОТО)

В кабинете томографии в Госпитале для ветеранов войн, перепрофилированном центре для больных коронавирусной инфекцией, обрушился потолок.