ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ НЕДЕЛИ: Девлет Алиханов вышел на свободу, в Петрозаводске опять отключат горячую воду и реконструированную за 800 млн рублей библиотеку снова ремонтируют

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Новости. Общество
19:00, 11 Августа 2019

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Какими фактами и событиями запомнится нам уходящая неделя? "Столица на Онего" предлагает подборку главных новостей, которые вы могли пропустить.

Очередная неделя карельского лета осталась позади. За пять рабочих дней произошло множество событий, но мы остановимся лишь на самых главных из них.

Первая и самая главная новость недели – это то, что Девлет Алиханов вышел на свободу


фото: Столица на Онего

Известный политик и предприниматель Карелии Девлет Алиханов 5 августа был выпущен из колонии в связи с истечением срока отбывания наказания.

Вторую строчку в рейтинге отдадим социальному событию: Почти весь Петрозаводск останется без горячей воды на три дня


фото: ТАСС / Александр Алпаткин

В администрации Петрозаводска напомнили, что с 13 по 16 августа в городе отключат горячее водоснабжение, которое не коснется только жителей четырех районов.

Третья новость волнует всех и всегда, и касается она погоды.

Стало известно, сколько дней продержится теплая погода в Карелии


фото: @ Елена Трукшанина / vk.com/lena_try

Синоптики карельского Гидрометцентра рассказали "Столице на Онего", надолго ли установилась теплая погода в республике.

Четвертую позицию заняла возмутительная новость о финансовых растратах.

Национальную библиотеку Карелии, реконструированную за 800 млн руб, будут ремонтировать заново


фото: правительство Карелии

Власти республики обратились в правоохранительные органы в связи с недобросовестной работой подрядчика, который допустил нарушения при ремонте здания Национальной библиотеки.

И замыкает пятерку новостного недельного блока публикация о провале в Карелии проекта "Старшее поколение".


фото: © Екатерина Штукина/пресс-служба правительства РФ/ТАСС

Карелия попала в число регионов-аутсайдеров по исполнению федерального проекта "Старшее поколение" нацпроекта "Демография".

Теперь республике придется отчитаться перед Медведевым за провал проекта "Старшее поколение"

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