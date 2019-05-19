ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ НЕДЕЛИ: Доходы депутатов и главы Карелии, письмо Михалкову, сгоревшая больница

Какими фактами и событиями запомнится нам уходящая неделя? "Столица на Онего" предлагает подборку главных новостей, которые вы могли пропустить.

Деньги губернатора

Глава Карелии опубликовал сведения о доходах и имуществе за 2018 год. Доходы Парфенчикова в 2018 году выросли более чем на полмиллиона рублей. Согласно декларации, Артур Парфенчиков заработал 8 миллионов 298 тысяч рублей (из них 3,3 миллиона от сдачи в аренду квартиры). Годом ранее доходы главы республики составляли 7 миллионов 680 тысяч рублей.

Кто тут самый богатый?



фото: Петросовет

Следом за главой Карелии опубликовали свои доходы за 2018 год депутаты Петросовета.

Согласно документу, больше всех в 2018 году заработал Дмитрий Кузнецов. Его доход составил 25 миллионов 853 тысячи рублей. В его собственности также числятся две квартиры площадью 64,8 и 72,4 кв. метра и два земельных участка в общедолевой собственности. А также около десятка нежилых помещений.

Не поддержали



фото: Валерий Поташов

Комитет по законности и правопорядку парламента Карелии не поддержал проект поправок депутата Эмилии Слабуновой в КоАП, предлагающих штрафы для госслужащих и политиков за нарушение гражданских прав населения.

Законопроект председателя российской партии "Яблоко" предусматривал введение денежных штрафов за "публичное неуважение к установленным Конституцией страны правам и свободам человека и гражданина".

Никита, не жги!



фото: Николай Смирнов /

Жители исторической деревни Карелии выразили председателю правления ООО Студия "ТРИТЭ" Никите Михалкову протест против съемок фильма "Огонь".

В своем письме Ольга Гоккоева от имени всех односельчан пишет Никите Михалкову о том, что в Кинерме изначально были против съемок его студии. По замыслу авторов фильма, главными героями ленты станут шестеро пожарных, которые спасают от огня маленькую деревню.

И до наших заключенных санкции добрались



фото: личная страница

США ввели санкции в отношении чеченского специального отряда быстрого реагирования (СОБР) "Терек". В черный список по "закону Магнитского" также внесены пять человек, в том числе командир отряда Абузайд Висмурадов.

Среди попавших под ограничения — бывший начальник исправительной колонии-7 УФСИН по Карелии Сергей Коссиев, осужденный за злоупотребление и превышение полномочий.

Сгорела больница



фото: Прионежский район

В селе Шелтозеро огонь почти уничтожил здание амбулатории. Все пациенты и персонал из здания были эвакуированы, к тушению пожара привлекали 51 человека и 18 единиц техники.

Как сообщил министр здравоохранения Республики Карелия Михаил Охлопков, из здания были эвакуированы 15 человек, из них четверо – медицинский персонал и 11 - пациенты. Семеро лежачих больных были эвакуированы в поселковый Дом культуры, далее все пациенты будут перевезены в Ладвинскую больницу.