ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ НЕДЕЛИ: Допрос Воронова, драка подростков и перепалка Парфенчикова с журналистами

Какими фактами и событиями запомнится нам уходящая неделя? "Столица на Онего" предлагает подборку главных новостей, которые вы могли пропустить.

Допрос бывшего министра спорта Александра Воронова

В Петрозаводске утром 16 апреля силовики пришли домой к бывшему министру спорта Карелии, а ныне руководителю федерального училища олимпийского резерва Александру Воронову и увезли чиновника в Следственный комитет для дачи показаний. Воронов пробыл у следователей целый день, после чего его отпустили.

Поскольку Следственный комитет отказался комментировать случившееся, осталось неизвестным, в рамках какой доследственной проверки или уголовного дела прошло фактическое задержание экс-министра.

Перепалка Парфенчикова с журналистами

Во вторник появилась информация о задержании директора училища олимпийского резерва Александра Воронова. Впоследствии выяснилось, что таким образом следователи "пригласили чиновника на беседу" для дачи показаний. На фоне первых сообщений в профиле Парфенчикова с официальной страницы "ВКонтакте" исчезла его фотография с Вороновым. Вечером того же дня глава Карелии вернул фото обратно, заодно прокомментировав ситуацию.

"Сегодня без моего согласия была заменена фотография на аватарке, где мы вместе с экс-министром спорта Александром Вороновым играем в хоккей. Фото возвращаю. Однако, отмечу очередные некомпетентность и безответственность ряда средств массовой информации, которые весь день сегодня распространяли недостоверную информацию", - написал Парфенчиков.

Председатель Союза журналистов Карелии Евгений Белянчиков ответил на эти обвинения.

"Что делать нам, простым журналистам, если никаких официальных комментариев по ситуации с "задержанием" экс-министра Воронова ни одно из ведомств за весь день не предоставило? Нам, карельским журналистам, раз уж шила в мешке утаить не удалось и факт инцидента с экс-министром стал известен, кажется, что данный факт должен был получить мгновенный комментарий со стороны пресс-служб силовых структур, чтобы не допустить слухов, домыслов и использования своих источников. Разве не силовые структуры и их пресс-службы поступили "некомпетентно и безответственно" по отношению к карельским изданиям и их читателям, нуждающимся в честной и точной информации? Разве не действия людей в погонах привели к тому, что журналисты были вынуждены искать свои, вероятно, не самые надежные источники, которые могли бы пролить свет на резонансную ситуацию?" – добавил Белянчиков.

Подростки в Петрозаводске толпой избили сверстника

В Сети появилось видео, как группа подростков избивает сверстника за то, что тот якобы оскорбил чью-то маму. Видео опубликовано в социальной сети "ВКонтакте" в закрытой группе "NEWS | Video [18+]" вечером 12 апреля.

На кадрах видно, как группа молодых людей избивает их же сверстника. Действие происходит в районе улицы Чкалова на Перевалке.

"Компания мальчиков поочередно наносит удары по лицу В. После того, как молодой человек был избит, ему предложили встать на колени, чего он не сделал, поскольку на компанию молодых людей обратила внимание женщина, она сказала, что вызовет полицию. После этого молодые люди покинули место происшествия", - сообщается в описании к видеоролику.

Полиция Петрозаводска начала проверку по факту избиения несовершеннолетнего юноши. Как рассказали "Столице на Онего" в МВД Карелии, сообщение о причинении телесных повреждений молодому человеку поступило из больницы еще 10 апреля.

Игорь Зубарев вошел в тройку богатейших сенаторов



С„РѕС‚Рѕ: agrarian.council.gov.ru

Сенатор от Карелии Игорь Зубарев занял второе место по доходам в Совете Федерации.

Совет Федерации опубликовал сведения о доходах сенаторов за прошлый год. Как пишет "РБК", наибольший доход среди членов верхней палаты задекларировали "рыбные магнаты". На первом месте представитель Камчатского края и совладелец "Океанрыбфлота", одного из крупнейших рыбопромышленных предприятий региона, Валерий Пономарев с доходом в 2,345 млрд руб.

С пятого на второе место поднялся представитель Карелии Игорь Зубарев с 564,4 млн руб. Бывший председатель Союза рыбопромышленников Карелии увеличил свой заработок в полтора раза по сравнению с 2017 годом. За ним в рейтинге богатейших сенаторов следует второй представитель Камчатского края в Совфеде Борис Невзоров. Он получил доход в 489 млн руб., его жена — 37,4 млн. По сравнению с 2017 годом сенатор увеличил доход в полтора раза.

Судимый мужчина пытался зарезать девушку в Петрозаводске

В Петрозаводске спасли девушку, которую пытался зарезать бывший молодой человек. Видео нападения опубликовано на youtube-канале "Телеканал 360".

В аннотации указывается, что еще 1 апреля молодой человек пытался поквитаться со своей бывшей подругой во дворе ее дома. Девушка его недавно бросила, и он решил ей отомстить. Но соседи успели прийти на помощь и отогнать.

В МВД Карелии "Столице на Онего" пояснили, что факту нападения от потерпевшей поступило заявление в полицию. "По итогам проверки возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст.115 УК РФ. Ведется дознание. Подозреваемый установлен и допрошен", - сообщает МВД. Статья, которая инкриминируется злоумышленнику, звучит как "Умышленное причинение легкого вреда здоровью с применением оружия".

Между тем, молодой человек, 1987 года рождения, ранее судимый, находится на свободе.

Молодой водитель сгорел в перевернувшейся машине на дороге в Карелии



С„РѕС‚Рѕ: © РђСЂС…РёРІ Р?РўРђР -РўРђРЎРЎ/EPA

Трагическое ДТП произошло 17 апреля, в 4.20 утра в Лахденпохском районе.

По предварительным данным на 220 км автодороги А-121 "Сортавала" 25-летний водитель автомобиля Lada Granta совершил наезд на опору уличного освещения. В результате столкновения с опорой транспортное средство опрокинулось, после чего произошло его возгорание

Водитель погиб до приезда скорой медицинской помощи.

В Карелию идет летняя погода



С„РѕС‚Рѕ: Pixabay

Синоптики карельского Гидрометцентра рассказали, что в Петрозаводск идет теплая, почти летняя, погода.

"Снега сухого и похолодания мы не ждем, наоборот, начнется потепление со следующей недели, – сказала синоптик Гидрометцентра, - днем в Петрозаводске и в районах республики ожидается повышение температуры до +15…+17 градусов".

"До конца недели ночные температуры сохранятся в районе +1…-5 градусов, дневные +15…+17, - уточнили в карельском Гидрометцентре, - после 21 апреля ночью уже положительные температуры, днем до +17".