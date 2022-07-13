ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ НЕДЕЛИ: ИЗБИТЫЙ ОТЦОМ МЛАДЕНЕЦ ВЫШЕЛ ИЗ 2-ЛЕТНЕЙ КОМЫ, НА ЛАДОГЕ СПАСЛИ ДЕТЕЙ И КУСТЫ ВЫРУБИЛИ В ПЕТРОЗАВОДСКЕ

Какими фактами и событиями запомнится нам уходящая неделя? «Столица на Онего» предлагает подборку главных новостей, которые вы могли пропустить.

ТОП-3 НОВОСТИ НЕДЕЛИ

В ПЕТРОЗАВОДСКЕ МЛАДЕНЕЦ, ЖЕСТОКО ИЗБИТЫЙ ОТЦОМ, ВЫШЕЛ ИЗ ДВУХЛЕТНЕЙ КОМЫ

В детской республиканской больнице Карелии малыш, который после жестокого избиения пьяным отцом год и десять месяцев пролежал в коме, задышал самостоятельно.





фото: © Максим Исаев / ТАСС, тематическая иллюстрация

РУКОВОДИТЕЛЬ «СОЮЗА МОРСКИХ ПЕХОТИНЦЕВ» ЧУТЬ НЕ УТОПИЛ 20 ДЕТЕЙ НА ЛАДОГЕ В КАРЕЛИИ

Прокуратура республики проводит проверку по факту шлюпочного похода в шторм на Ладожском озере с участием 20 детей.



фото: © Сергей Денисов, тематическая иллюстрация

ГОРОЖАНЕ ВОЗМУЩЕНЫ МАССОВЫМ СНОСОМ КУСТОВ В ПЕТРОЗАВОДСКЕ (ФОТО)

Жителям Петрозаводска не нравится ход благоустройства столицы Карелии.



фото: Подслушано в ПТЗ | Петрозаводск / ВК

АКТУАЛЬНО

ВОЕНКОМАТ ПЕТРОЗАВОДСКА ПРЕДЛОЖИЛ ЖИТЕЛЯМ ЗАПИСЫВАТЬСЯ В ВОИНСКИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ ДЛЯ ОТПРАВКИ НА УКРАИНУ

Военный комиссариат Петрозаводска обратился к жителям города с предложением заключить контракты для службы в именных подразделениях «Ладога» и «Онего», которые формируются для участия в спецоперации на Украине.



фото: © Евгений Биятов / РИА Новости

ОНЕЖСКОЕ ОЗЕРО В КАРЕЛИИ ЗАМУСОРЕНО ПЛАСТИКОМ, КАК РЕКИ В КИТАЕ

Ученые обнаружили высокую концентрацию частиц микропластика от предметов косметики и одежды в Онежском озере в Карелии.



фото: © JAJAM_E / Shutterstock, тематическая иллюстрация

ОТМЕНА ОГРАНИЧЕНИЙ НА ГРАНИЦЕ С ФИНЛЯНДИЕЙ НЕ ВЫЗВАЛА АЖИОТАЖА СРЕДИ ЖИТЕЛЕЙ КАРЕЛИИ (ФОТО)

Снятие ограничений на пересечение границы России и Финляндии не привело к очередям на погранпунктах в Карелии и в финских магазинах.



фото: © Законодательное собрание Карелии

БЕЗ КОММЕНТАРИЕВ

«СЕЙЧАС, Б… В ГОЛОВУ ВЫСТРЕЛЮ, СУКА»: КОНФЛИКТ МЕЖДУ ВОДИТЕЛЯМИ ПРОИЗОШЕЛ НА АВТОТРАССЕ В КАРЕЛИИ (ВИДЕО)

Конфликт на автотрассе в Карелии сопровождался угрозами со стороны одного из водителей, державшего в руке предмет, похожий на пистолет.



фото: кадр из видео

ФУТБОЛИСТ УМЕР НА СТАДИОНЕ В ПЕТРОЗАВОДСКЕ

Молодой петрозаводчанин Алексей Симашко скоропостижно скончался вечером 20 июля на стадионе «Спартак» после любительской игры в футбол.



фото: © из социальных сетей

СОТРУДНИКИ ТОРГОВОГО ЦЕНТРА В ПЕТРОЗАВОДСКЕ СЕМЬ ЧАСОВ ПРОСТОЯЛИ НА УЛИЦЕ, ОЖИДАЯ САПЕРОВ

Из торгового центра «Добрыня» на Кукковке эвакуировали всех посетителей и сотрудников после сообщения о заминировании здания, работники более 7 часов ждали помощи саперов.



фото: читатель «Столица на Онего»

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

ТУРИСТЫ ПРИ ВОЗВРАЩЕНИИ ИЗ ФИНЛЯНДИИ СТАЛКИВАЮТСЯ С ЗАПРЕТАМИ И НЕОЖИДАННЫМИ ВОПРОСАМИ НА ГРАНИЦЕ

Туристы из России, побывавшие в Финляндии после отмены ограничений, столкнулись с проблемами при вывозе в РФ товаров личного пользования.



фото: © Максим Исаев / ТАСС, тематическая иллюстрация

СТАТЬИ НЕДЕЛИ

РОМАШКИ ДЛЯ ДИ

В Карелии простились с 26-летней Дианой, жестоко убитой в Петрозаводске.



фото: © «Столица на Онего»

«ХОДИТЬ В ТУАЛЕТ МЫ ЗАПРЕТИТЬ НЕ МОЖЕМ»

Как коммунальщики и горожане искали по запаху источник зловония в Петрозаводске.



фото: © Александр Гнетнев / «Столица на Онего»

МОЛЧАНИЕ ДЛЯ ЯГНЯТ

Информационный вакуум вокруг исчезновения убитой в Петрозаводске Дианы Ф. породил слухи и панику.



фото: © top24.volyn, тематическая иллюстрация

ЕСТЬ КОНИ, А ЕСТЬ «МЕРИНЫ»

Байк-фестиваль — коммерческое предприятие, и если не поддерживать там элементарные правила поведения, зрители просто перестанут туда ездить.



фото: © Паблик ВК «16-й БАЙК - ФЕСТ ROCK ' & ' ROAD'22»

СТОИТ ЛИ В КАРЕЛИИ ОЖИДАТЬ ГРИБНОГО ИЗОБИЛИЯ, КАК В ПРОШЛОМ ГОДУ?

Научный взгляд на нынешний грибной сезон не внушает оптимизма.



фото: © Терехова Анна / ВК

ОПЕРАЦИЯ «ЭВАКУАЦИЯ»

Участников похода по Ладожскому озеру встречали представители прокуратуры и полиции.



фото: © Александр Орлов / «Столица на Онего»