ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ НЕДЕЛИ: КАРЕЛИЯ В ОГНЕ, 100 МЛН ОТ ПУТИНА И СМЕРТЬ АРХИМАНДРИТА МЕФОДИЯ

Какими фактами и событиями запомнится нам уходящая неделя? «Столица на Онего» предлагает подборку главных новостей, которые вы могли пропустить.

Топ-3 новости недели

Рослесхоз: за сутки площадь лесных пожаров в Карелии выросла на 1,5 тысячи гектаров

По данным Рослесхоза, сейчас в республике зафиксированы 30 лесных пожаров, а их общая площадь достигла 8 740 гектаров. К ликвидации огня привлечены 881 человек, 172 единицы техники, 4 воздушных судна на авиапатрулировании и одно на тушении.

Глава МЧС России прилетел в Карелию, где полыхают лесные пожары (ФОТО)

В Карелии введен режим чрезвычайной ситуации

Артур Парфенчиков подписал указ о введении режима ЧС на всей территории Карелии до 31 июля.

Минприроды Карелии разъяснил ограничения для населения по введенному режиму ЧС

В лесах Карелии введен режим ЧС, запрет на доступ в лес действует на территории Сегежского, Суоярвского, Муезерского, Пряжинского районов до 31 июля включительно.

Глава Карелии попросил у Путина 100 млн рублей для борьбы с пожарами



фото: © страница главы Карелии Артура Парфенчикова

Артур Парфенчиков обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой оказать финансовую помощь в борьбе с пожарами.

Архимандрит Мефодий из Валаамского монастыря умер от последствий коронавируса



фото: © Валаамский монастырь / ВК

В Санкт-Петербурге скончался игумен Спасо-Преображенского Валаамского монастыря отец Мефодий.

Другая тема

Верховный суд Карелии оставил в силе оправдательный приговор по делу о гибели детей на Сямозере

Верховный суд Карелии оставил без изменений оправдательный приговор судьи Петрозаводского горсуда Марины Носовой по делу о гибели детей на Сямозере в отношении руководства регионального управления Роспотребнадзора.

Жители микрорайона в Петрозаводске останутся без горячей воды на две недели



фото © Александр Алпаткин/ТАСС

Власти столицы Карелии напомнили о сроках планового отключения горячей воды на Ключевой.

У старейшего храма Петрозаводска началось строительство приходского дома

В петрозаводском районе Соломенное началось строительство приходского дома возле Сретенской церкви, которая считается старейшим сохранившимся православным храмом в городе.

Кадры

Нового прокурора Карелии Дмитрия Харченкова представили подчиненным



фото: © сайт прокуратуры г.Санкт-Петербурга/epp.genproc.gov.ru/web/proc_78

Заместитель генпрокурора России по СЗФО Алексей Захаров представил Дмитрия Харченкова коллективу республиканской прокуратуры, а также руководителям региона и силовых ведомств Карелии.

В районе Карелии, где полыхают пожары и эвакуируют людей, сменился начальник полиции



фото: МВД Карелии

Сегодня представлен новый руководитель Отделения МВД России по Суоярвскому району, сообщили в ведомстве.