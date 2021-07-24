Реклама
Прислать новость
Две женщины получили травмы в ДТП на перекрестке в Петрозаводске 3
Сегодня 10:34
Появились разъяснения, к чему приведет отмена штампа о браке в паспорте 4
24.07.2021 20:40
В Карелии растет число лесных пожаров 19
Сегодня 08:28

ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ НЕДЕЛИ: КАРЕЛИЯ В ОГНЕ, 100 МЛН ОТ ПУТИНА И СМЕРТЬ АРХИМАНДРИТА МЕФОДИЯ

Новости. Общество
19:00, 25 Июля 2021

Какими фактами и событиями запомнится нам уходящая неделя? «Столица на Онего» предлагает подборку главных новостей, которые вы могли пропустить.

Топ-3 новости недели

Рослесхоз: за сутки площадь лесных пожаров в Карелии выросла на 1,5 тысячи гектаров

По данным Рослесхоза, сейчас в республике зафиксированы 30 лесных пожаров, а их общая площадь достигла 8 740 гектаров. К ликвидации огня привлечены 881 человек, 172 единицы техники, 4 воздушных судна на авиапатрулировании и одно на тушении.
Глава МЧС России прилетел в Карелию, где полыхают лесные пожары (ФОТО) 
В Карелии введен режим чрезвычайной ситуации
Артур Парфенчиков подписал указ о введении режима ЧС на всей территории Карелии до 31 июля.
Минприроды Карелии разъяснил ограничения для населения по введенному режиму ЧС
В лесах Карелии введен режим ЧС, запрет на доступ в лес действует на территории Сегежского, Суоярвского, Муезерского, Пряжинского районов до 31 июля включительно.

Глава Карелии попросил у Путина 100 млн рублей для борьбы с пожарами


фото: © страница главы Карелии Артура Парфенчикова

Артур Парфенчиков обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой оказать финансовую помощь в борьбе с пожарами.

Архимандрит Мефодий из Валаамского монастыря умер от последствий коронавируса


фото: © Валаамский монастырь / ВК

В Санкт-Петербурге скончался игумен Спасо-Преображенского Валаамского монастыря отец Мефодий.

Другая тема

Верховный суд Карелии оставил в силе оправдательный приговор по делу о гибели детей на Сямозере


фото: © gubdaily.ru, © Flashnord.com

Верховный суд Карелии оставил без изменений оправдательный приговор судьи Петрозаводского горсуда Марины Носовой по делу о гибели детей на Сямозере в отношении руководства регионального управления Роспотребнадзора.

Жители микрорайона в Петрозаводске останутся без горячей воды на две недели


фото © Александр Алпаткин/ТАСС

Власти столицы Карелии напомнили о сроках планового отключения горячей воды на Ключевой.

У старейшего храма Петрозаводска началось строительство приходского дома


фото: http://eparhia.karelia.ru

В петрозаводском районе Соломенное началось строительство приходского дома возле Сретенской церкви, которая считается старейшим сохранившимся православным храмом в городе.

Кадры

Нового прокурора Карелии Дмитрия Харченкова представили подчиненным


фото: © сайт прокуратуры г.Санкт-Петербурга/epp.genproc.gov.ru/web/proc_78

Заместитель генпрокурора России по СЗФО Алексей Захаров представил Дмитрия Харченкова коллективу республиканской прокуратуры, а также руководителям региона и силовых ведомств Карелии.

В районе Карелии, где полыхают пожары и эвакуируют людей, сменился начальник полиции


фото: МВД Карелии

Сегодня представлен новый руководитель Отделения МВД России по Суоярвскому району, сообщили в ведомстве.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
20.07.2021, 08:05
Трое пожарных получили травмы при тушении лесного пожара в районе Карелии
18.07.2021, 17:40
Пожарные и добровольцы с экскаваторами и лопатами спасли деревню Кудама от огня (ФОТОРЕПОРТАЖ)
18.07.2021, 19:58
Федеральную трассу «Кола» в Карелии перекрыли для транспорта из-за лесных пожаров  
19.07.2021, 16:57
В Карелии двое мужчин изнасиловали 38-летнюю женщину после пьяного застолья
21.07.2021, 09:56
Глава поселения Карелии о нашествии туристов: «Это просто ужас, что творится!»
19.07.2021, 16:38
Карелия оказалась идеальным местом для «лесопожарной катастрофы»

Аналитика

23.07.2021 13:30
Обществоведение
Помощь президента: Карелии выделят 100 млн на борьбу с лесными пожарами 9
Президент России Владимир Путин поддержал предложения главы Карелии Артура Парфенчикова, который ввел на территории региона режим ЧС из-за лесных пожаров.
Срочные ПЦР-тесты на COVID-19 в «Клиниках на Чайкиной»
23.07.2021 00:10
10 негритят решили избираться 27
22.07.2021 23:29
Осторожно, стреляет! 12
22.07.2021 10:17
Люди и монументы
20.07.2021 12:54
Вся аналитика

Чтиво

23.07.2021 16:26
Личное мнение
«Чьи в лесу шишки?» 2
В самый разгар лесных пожаров в России оживилась общественная дискуссия о приватизации лесов.
В огне счета нет
23.07.2021 14:22
«Бесчеловечное» возвращение в СССР как повод для государственных извинений 8
14.07.2021 12:56
архив чтиво

Медиа

Лучи Победы в Петрозаводске 2021
22.06.2021 09:59
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»