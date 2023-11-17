ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ НЕДЕЛИ: КПП на российско-финляндской границе закрылись, девочка пришла в себя после страшного падения, а Владимир Любарский вернулся в Петрозаводск с СВО

Какими фактами и событиями запомнится нам уходящая неделя? «Столица на Онего» предлагает подборку главных новостей, которые вы могли пропустить.

Топ-3 новости недели

Финляндия полностью закрывает переход границы в пункте пропуска Вяртсиля в Карелии

На российско-финляндской границе полностью закрываются четыре крупнейших пункта пропуска, остаются лишь переходы на севере, в Карелии и Мурманской области.

Девочка, упавшая из окна многоэтажки в Петрозаводске, пришла в сознание

Министр здравоохранения Карелии рассказал об улучшении состояния девочки-подростка.

Владимир Любарский вернулся с СВО в Петрозаводск

Бывший глава карельской столицы приехал в нее впервые за 4 месяца.

Соболезнования

Узнали, когда Карелия простится с заслуженным работником культуры Виктором Ершовым

Прощание с известным в республике ученым и краеведом состоится в эту среду.

В Карелии простились с погибшим на СВО уроженцем республики

В Сортавальском районе Карелии попрощались с погибшим на спецоперации земляком.

«Вечная слава Героям...» — на спецоперации погибли двое жителей Карелии

Максим Николаевич Удодов и Анатолий Александрович Попков погибли на СВО.

«Не передать словами боль от потери...» — на СВО погиб житель Карелии

На спецоперации погиб Вишневский Виктор Казимирович.

«Вечная память!» — на спецоперации погиб уроженец Карелии

В ходе СВО погиб наш земляк Дороган Дмитрий Денисович.

«Вечная память солдату...» — на СВО погиб наш земляк

В ходе спецоперации погиб петрозаводчанин Владимир Анатольевич Коновалов.

Дорожная хроника

Михаил Охлопков рассказал о пострадавшем в аварии со скорой помощью в центре Петрозаводска

Глава Минздрава Карелии раскрыл подробности жесткой аварии на проспекте Ленина.

Опубликовано видео последствий смертельного ДТП под Петрозаводском

Трагедия произошла 13 ноября на Суоярвском шоссе.

Стали известны подробности гибели пешехода под колесами грузовика в Прионежье

Ночью 13 ноября в Прионежском районе мужчина погиб под колесами большегруза.

Появились подробности жесткого ДТП на улице «Правды», потребовавшего помощи пожарных

Пенсионер за рулем иномарки не уступил дорогу другому авто и травмировал женщину-водителя.

Внедорожник в Карелии неудачно обогнал авто, спровоцировав ДТП и травмы для четырех человек

В Прионежском районе Карелии произошло массовая дорожная авария с участием трех автомобилей.

Пешеход погиб под колесами большегруза на окраине Петрозаводска

Трагедия произошла на Суоярвском шоссе.

Дела судебные

На федеральном канале рассказали о деле братьев Кадашевых в Петрозаводске

«Братья без границ», — на НТВ подробно рассказали о судебном процессе, проходящем в эти дни в столице Карелии.

Владельца «Невского пассажа» в Петрозаводске оштрафовали за неисполнение решения о сносе пристройки

Суд оштрафовал Андрея Цмугунова на 200 тысяч рублей.

Жителя Петрозаводска осудили за коммерческий подкуп

Прокуратура Пряжинского района поддержала гособвинение по уголовному делу в отношении 37-летнего мужчины.

Судимость не позволила пенсионеру из Костомукши съездить в санаторий

Свои действия осужденный не считал преступлением.

Петрозаводчанин отсидит 12 лет в одной из самых страшных колоний за разбой

Прокуратура Петрозаводска поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении 45-летнего горожанина.

Происшествия

Три пожарных расчета тушили горящий дом в Петрозаводске

Петрозаводские огнеборцы ликвидировали серьезный пожар на Старой Кукковке.

Жителю Кеми в судебном порядке выплатили компенсацию за травму на производстве

Пострадавший занимался ремонтом экскаватора-погрузчика.

Двое подростков разгромили подъезд многоэтажки в густонаселенном районе Петрозаводска

Бесноватые юноши, как их охарактеризовали жильцы шестнадцатиэтажки, позировали на камеру видеонаблюдения.

Сотрудники редакции газеты в Карелии оказались в ловушке из-за пожара

Спасатели эвакуировали тринадцать человек, в том числе троих детей, во время пожара в Беломорске.

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Известный бизнесмен в Петрозаводске продает недвижимость за полмиллиарда рублей

«Арендопригодную площадь» бизнес оценил в 516 млн рублей.

Шандалович рассказал о деревне в Карелии, которую не найти ни на одной карте

В последние годы люди возвращаются к истокам, а заброшенная деревня в Карелии — возрождается.

Парфенчиков проверил ход строительства первой роботизированной молочной фермы в Карелии

Современный сельскохозяйственный комплекс возводят в Пряжинском районе.

В Минсельхозе Карелии рассказали о мерах для стабилизации взлетевших цен на яйца

В России наметился повышенный спрос на куриное яйцо.

Жители Петрозаводска показали превращение Почтовой площади в рынок

Горожане возмутились развернутой торговлей на реконструируемой Почтовой площади в карельской столице.

Известный интернет-магазин отказался доставлять заказы в карельский поселок из-за плохой дороги

Ухудшение дорожного покрытия в поселке Элисенваара осложнило транспортную логистику.

И о погоде…

Синоптики рассказали, когда в Карелию придут морозы

Погода на ближайшей неделе поменяется дважды, рассказали в республиканском Гидрометцентре.